Конференция ЦИПР-2017

ЦИПР – первая в России ИТ-конференция, обеспечивающая площадку для эффективного диалога представителей промышленности, профессионалов отрасли, оборонного комплекса и венчурных инвесторов.
Деловая программа ЦИПР фокусируется на вопросах взаимного развития ИТ и промышленности, которые во многом предопределяют облик современной экономики.
Содержательная программа ЦИПР глубоко интегрирована в актуальную мировую повестку: практическое применение технологий искусственного интеллекта, перспективные технологии суперкомпьютерных вычислений и промышленной робототехники, автоматизация и интеллектуализация процессов, новые сферы деятельности, которые возникают на пересечении информационных технологий и промышленности. Важная часть деловой программы посвящена венчурным инвестициям и импортозамещению.
Местом проведения форума выбран Иннополис – первый город, построенный в России в 21 веке, главная задача которого – создание уникальной экосистемы, способствующей развитию индустрии ИТ и высоких технологий в России.
На площадках-сателлитах в Казани пройдут мероприятия с участием визионеров и глобальных лидеров мнения в сфере ИТ.
Форум поддерживается Минпромторгом и Минкомсвязи, стратегическим партнёром выступает Госкорпорация Ростех.
Узнать подробнее о мероприятии и условиях участия можно на официальном сайте Конференции.
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