X архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги»

С15 по 16 октября в Казани пройдет десятая архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги». В этом году мероприятие пройдет на территории бывшего картонажно-полиграфического предприятия по адресу: ул.Техническая, 120Б (корп.3). Пространство готовится к преобразованию в первый в России профессиональный кластер, а «Диалоги» станут первым мероприятием, которое пройдет на его территории.

В будущем кластер объединит специалистов и компании, работающие в сфере архитектуры, дизайна, девелопмента, прикладного искусства, производства и образования. При этом пространство будет открыто не только для профессиональной среды, так на площадке планируется проводить выставки, концерты, медиафестивали и другие городские события.

Для проведения крупных мероприятий в кластере готовится мультимодальный зал площадью 1,2 тыс. кв.м с высотой потолков 7 метров. В шоурумах будут представлены современные решения в сфере дизайна, ремонта и интерьера. Отдельное внимание уделят развитию территории и формированию туристического потока: для кластера разработана концепция уникального для Казани и Республики Татарстан иммерсивного проекта.

Участники десятых «Диалогов» получат возможность одними из первых побывать на новой площадке, а также присоединиться к сессиям и дискуссиями на тему стекла в архитектуре и искусстве. Приглашенные эксперты расскажут о современных возможностях использования светопрозрачных конструкций, витражей, окон и художественного стекла, а также о создании арт-объектов и роли стекла в современной архитектуре и городской среде.

Участие в конференции возможна по предварительной регистрации. Программа мероприятия и регистрация доступны на сайте «Диалогов».

Архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги» проходит в столице РТ с 2022 года по поручению мэра города Ильсура Метшина. Организатором конференции выступает Институт развития Казани при поддержке Управления архитектуры и градостроительства города. За время проведения мероприятие посетили 7,4 тыс. человек, спикерами стали 500 архитекторов, строителей и различных экспертов. К онлайн-трансляции подключились 8,7 тыс. человек.

В.О. 18+









