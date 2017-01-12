VIII Гайдаровский форум «Россия и мир: выбор приоритетов»

С 12 по 14 января пройдет Гайдаровский форум – 2017. Мероприятие будет посвящено обсуждению приоритетов России во внутренней и внешней экономической политике.

Особое внимание эксперты уделят ключевым тенденциям мировой экономической архитектуры, основным факторам экономического роста, приоритетам регионального развития России. Спикерами Форума традиционно выступят ведущие отечественные и зарубежные экономисты, представители правительства и региональных органов власти.

Гайдаровский форум проводится с 2010 года и за это время он стал крупнейшим научным событием международного уровня в России в области экономики. Форум служит постоянно действующей площадкой для проведения мероприятий разного уровня и масштаба. Дискуссии сфокусированы на острейших проблемах современности, в частности, большое значение придается темам, связанным с осмыслением положения и стратегической роли России в мире.

Подробная информация доступна на сайте gaidarforum.ru.