IV Ежегодный Национальный Форум «МФО и КПК: обучение действием»

27-28 октября 2016 года в Казани пройдет IV Ежегодный Национальный Форум микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов «МФО и КПК: обучение действием».

В течение двух дней, помимо пленарных заседаний, практикующие лекторы проведут обучающие семинары в виде тренингов и мастер-классов на злободневные вопросы развития рынка МФО:

увеличение взыскания задолженности;

проверки надзорными органами;

инструктаж ПОД/ФТ;

переход на новый план счетов ЦБ и программы перехода на ЕПС. Учета по новому плану счетов НФО в микрофинансовых организациях;

имидж МФО;

IT-технологии и других.

Форум соберет не только игроков рынка МФО, но и представителей органов власти и управления, банковского сообщества, платежных систем, бюро кредитных историй, руководителей саморегулируемых организаций, участников рынка, представителей экспертного сообщества.

Кроме того, впервые в рамках Форума будут подведены итоги I профессиональной премии в сфере микрофинансирования «Единство и Успех»!

Форум пройдет в отеле «MIRAGE HOTEL KAZAN» 5* 27-28 октября 2016 года. Организаторы мероприятия СРО «Единство» и СРО «Опора кооперации».

Зарегистрироваться на форум и уточнить условия участия можно на сайте.