IV Ежегодный Национальный Форум «МФО и КПК: обучение действием»

27-28 октября 2016 года в Казани пройдет IV Ежегодный Национальный Форум микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов «МФО и КПК: обучение действием».
В течение двух дней, помимо пленарных заседаний, практикующие лекторы проведут обучающие семинары в виде тренингов и мастер-классов на злободневные вопросы развития рынка МФО:
Форум соберет не только игроков рынка МФО, но и представителей органов власти и управления, банковского сообщества, платежных систем, бюро кредитных историй, руководителей саморегулируемых организаций, участников рынка, представителей экспертного сообщества.
Кроме того, впервые в рамках Форума будут подведены итоги I профессиональной премии в сфере микрофинансирования «Единство и Успех»!
Форум пройдет в отеле «MIRAGE HOTEL KAZAN» 5* 27-28 октября 2016 года. Организаторы мероприятия СРО «Единство» и СРО «Опора кооперации».
Зарегистрироваться на форум и уточнить условия участия можно на сайте.
Форум пройдет в отеле «MIRAGE HOTEL KAZAN» 5*
Организаторы мероприятия СРО «Единство» и СРО «Опора кооперации».
Зарегистрироваться на форум и уточнить условия участия можно на сайте.
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