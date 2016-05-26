26 мая 2016

Online-конференция с Тимуром Нагумановым, уполномоченным при президенте РТ по защите прав предпринимателей

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26 мая в 14.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов.

Тезисы встречи:

  • Как меняется деловой климат в России и Татарстане в нынешних экономических условиях
  • Каких реформ ждет бизнес от государства
  • Станут ли предприниматели политической силой в ближайшем времени в связи с появлением «Партии роста»?


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