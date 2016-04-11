11 апр. 2016

Бизнес-бранч "Прогнозы развития рынка образовательных услуг-2016"

Бизнес-бранч

11 апреля в отеле DoubleTree by Hilton Kazan City Center интернет-газета "Реальное время" организует бизнес-бранч с участниками рынка образовательных услуг.

Предварительные тезисы встречи:

  • Прогнозы развития рынка образовательных услуг-2016
  • Изменения на рынке языковых школ для детей и взрослых
  • Тренинговые и консалтинговые услуги
  • Детское образование: на что делаются ставки

Итоги встречи будут опубликованы на сайте www.realnoevremya.ru

Официальная площадка мероприятия:

Контакты

pr@realnoevremya.ru

тел. 222-90-72

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