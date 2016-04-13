13 апр. 2016

Бизнес-бранч "Туризм-2016: куда едем?"

Бизнес-бранч

13 апреля в отеле DoubleTree by Hilton Kazan City Center состоится бизнес-бранч интернет-газеты «Реальное время» с участием представителей туристической отрасли.

Тезисы встречи:

  • Ростуризм объявил, что туры в Турцию и Египет в этом году открыты не будут. Ждет ли Турцию волна "стихийного" туризма с учетом открытия новых авиарейсов?
  • Новые сегменты на рынке туризма. Есть ли золотая середина между дорогим и бюджетным отдыхом?
  • Почему отдых в России дороже, чем за границей?
  • Отдых в России 2016: новые маршруты
Итоги встречи будут опубликованы на сайте www.realnoevremya.ru

Официальная площадка мероприятия:

Контакты

pr@realnoevremya.ru

тел. 222-90-72

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