Рождественский саммит недвижимости в Казани

Вот уже пятый год подряд Рождественский саммит собирает в столице Татарстана ведущих игроков рынка недвижимости в преддверии нового экономического сезона. Девелоперы и застройщики, эксперты и независимые консультанты обсудят текущее положение и прогнозы развития рынка в условиях новых экономических реалий. Гостей пятого юбилейного Рождественского саммита ждет обширная программа и интересные дискуссии. Участие бесплатное.
Организаторы мероприятия - НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов» и ОАО «УК «Идея Капитал» - полномочный представитель гильдии в Республике Татарстан.
Подробная информация на официальном сайте.
Справки по тел.: (843) 227-41-22
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