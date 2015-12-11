Рождественский саммит недвижимости в Казани

Вот уже пятый год подряд Рождественский саммит собирает в столице Татарстана ведущих игроков рынка недвижимости в преддверии нового экономического сезона. Девелоперы и застройщики, эксперты и независимые консультанты обсудят текущее положение и прогнозы развития рынка в условиях новых экономических реалий. Гостей пятого юбилейного Рождественского саммита ждет обширная программа и интересные дискуссии. Участие бесплатное.

Организаторы мероприятия - НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов» и ОАО «УК «Идея Капитал» - полномочный представитель гильдии в Республике Татарстан.

Подробная информация на официальном сайте.

Справки по тел.: (843) 227-41-22

