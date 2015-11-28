28 нояб. 2015

Online-конференция с Сергеем Акульчевым / видео

Смотреть видеозапись

28 ноября в 14.00 в прямом эфире в студии интернет-газеты «Реальное время» состоится online-конференция с владельцем и основателем ООО "Акульчев".

Тезисы к обсуждению:

  • Выход компании ООО «Акульчев» на азиатский рынок
  • Развитие производства в условиях кризиса
  • Как оставаться конкурентоспособным на высококонкурентных рынках
  • Перспективы развития триатлона в Татарстане

Партнеры

Официальные партнеры:
Информационные партнеры:

Новости мероприятия

Календарь

Все мероприятия