Конференция Торговый центр будущего в Татарстане

13 ноября 2015 г. федеральные гуру в сфере торгового девелопмента и ритейла соберутся в Казани на конференции «Торговый центр будущего в Татарстане». Мероприятие традиционно пройдет на конференц-площадке «Шаляпин Палас Отеля» (ул. Университетская, дом 7). Событие войдет в серию специализированных бизнес-конференций по торговой недвижимости, которые проводятся в 11 крупных городах России - в Тюмени, Уфе, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Владивостоке, Самаре, Челябинске, Ростове-на-Дону и Перми.

В этот день в Казани выступит управляющий партнер и главный архитектор проектного бюро PortnerArchitects (г. Москва) Саша Лукич. Он расскажет о типичных ошибках в проектировании торговых центров. Генеральный директор M1 Solutions (г. Москва) Марат Манасян сделает анализ розничных операторов на примере нескольких практических рейсов.

Директор консалтинговой компании «Урал-Гермес» (г. Екатеринбург) Александр Засухин расскажет о реконцепции как антикризисной стратегии развития торгового центра. Еще один эксперт – Алексей Верховский из ОСАО «Ингосстрах» (г. Москва) расскажет, почему в кризис в торговых центрах чаще происходят пожары, как избежать или пережить ЧП с минимальными рисками.

А директор по развитию компании «ВатКом» (г. Москва) Татьяна Полякова представит основные тренды посещаемости рынка торговой недвижимости.

Кроме того, в рамках конференции «Торговый центр будущего» в Казани запланирована практическая экскурсия на ТРЦ.

Официальная страница мероприятия