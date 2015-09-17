I Казанский Форум инновационных финансовых технологий FINNOPOLIS 2015

Миссия форума – содействие внедрению современных информационных технологий в финансовом секторе Российской Федерации.
Форум должен стать
главным событием года в сфере дигитализации финансового рынка – площадкой, где происходит профессиональное обсуждение проблем использования цифровых технологий на финансовом рынке, демонстрация новых решений и возможностей, обсуждение мировых трендов в области программных и аппаратных решений.
Предполагается, что форум станет крупнейшей российской, а со временем – и международной ярмаркой в указанной сфере. Отдельной задачей форума является демонстрация и поддержка индустрии стартапов, посвященных дигитализации финансового рынка.
В этом году темами Форума станут:
В работе форума в качестве выступающих примут участие:
Эльвира Набиуллина, Председатель Банка России; Рустам Минниханов, Врио Президента Республики Татарстан; Николай Никифоров, Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; Герман Греф, Президент, председатель Правления ОАО «Сбербанк России»; Вань Бяо, Президент Huawei в России; Евгения Завалишина, Генеральный директор Yandex Data Factory, член совета директоров «Яндекс.Деньги»; Анатолий Карачинский, президент IBS Group и другие представители государственной власти, российского и международного финансового сектора и IT-отрасли.
Форум рассчитан на:
Организаторами Форума выступают Банк России и Правительство Республики Татарстан.
Итоговые материалы с форума читайте в сюжете " Finnopolis-2015: Набиуллина, Никифоров, Греф, Тиньков и Ко в Казани"
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