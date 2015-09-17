I Казанский Форум инновационных финансовых технологий FINNOPOLIS 2015

Миссия форума – содействие внедрению современных информационных технологий в финансовом секторе Российской Федерации.

Форум должен стать главным событием года в сфере дигитализации финансового рынка – площадкой, где происходит профессиональное обсуждение проблем использования цифровых технологий на финансовом рынке, демонстрация новых решений и возможностей, обсуждение мировых трендов в области программных и аппаратных решений.

Предполагается, что форум станет крупнейшей российской, а со временем – и международной ярмаркой в указанной сфере. Отдельной задачей форума является демонстрация и поддержка индустрии стартапов, посвященных дигитализации финансового рынка.

В этом году темами Форума станут:



взгляд власти и бизнеса на перспективы внедрения информационных технологий в финансовом секторе;

мировые тренды в области развития информационных технологий;

дизайн и сервисы перспективной платежной системы Банка России;

регулирование удаленной идентификации и аутентификации клиентов с использование ЕСИА;

перспективы использования СНИЛС как единого идентификатора граждан России на финансовом рынке;

организация on-line доступа к правительственным данным предприятиям финансового сектора в целях оценки кредитных и иных рисков клиентов;

противодействие киберугрозам;

подходы к снижению регуляторной нагрузки при выполнении требований 115 ФЗ и формировании отчетности перед регуляторами за счет внедрения новых технологий и форматов передачи данных;

отказ от бумажного носителя на финансовом рынке;

организация удаленных каналов дистрибуции финансовых продуктов,

использование Big Data в финансовом секторе и многое другое.

В работе форума в качестве выступающих примут участие: Эльвира Набиуллина, Председатель Банка России; Рустам Минниханов, Врио Президента Республики Татарстан; Николай Никифоров, Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; Герман Греф, Президент, председатель Правления ОАО «Сбербанк России»; Вань Бяо, Президент Huawei в России; Евгения Завалишина, Генеральный директор Yandex Data Factory, член совета директоров «Яндекс.Деньги»; Анатолий Карачинский, президент IBS Group и другие представители государственной власти, российского и международного финансового сектора и IT-отрасли.



Форум рассчитан на:

руководителей и специалистов финансовых организаций, курирующих вопросы построения бизнес процессов, функционирование и информационную безопасность, развитие продуктовой линейки и удаленную дистрибуцию, противодействие ПОДФТ, юридические службы и платежные сервисы;

представителей индустрии hard & software в области решений для финансового рынка;

представителей консалтинговых компаний в области бизнес аналитики и информационной безопасности.

Организаторами Форума выступают Банк России и Правительство Республики Татарстан.



Итоговые материалы с форума читайте в сюжете " Finnopolis-2015: Набиуллина, Никифоров, Греф, Тиньков и Ко в Казани"