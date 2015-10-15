Третий Национальный Форум «МФО и КПК: новые вызовы, возможности и перспективы развития»

СРО НП «Межрегиональный союз микрофинансовых организаций «Единство» и СРО НП «ОПОРА КООПЕРАЦИИ» при поддержке Федерации СРО проводят Национальный Форум микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов.

Уже третий год подряд Национальный Форум становится площадкой для обсуждения таких актуальных проблем развития небанковского финансового рынка России, как ограничение процентных ставок, работа по потребительскому кредитованию, информационная открытость МФО, проверки ЦБ и СРО, формирование резервов на возможные потери по займам и многое другое.

Форум объединяет более сотни участников - представителей микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов. В этом году в Национальном Форуме будут также участвовать представители органов власти и управления, банковского сообщества, платежных систем, бюро кредитных историй, руководители саморегулируемых организаций участников рынка, представители экспертного сообщества.

В рамках форума запланировано проведение дискуссионных сессий, круглых столов, обсуждение успешных практик МФО и кредитных кооперативов.

Мероприятие состоится 15-16 октября 2015 г. в г. Казань отель «Mirage Hotel Kazan».

По вопросам участия в Форуме обращайтесь по телефону: +7 (843) 253-85-36 Лилия Салахова