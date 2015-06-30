Федеральный акселератор GenerationS

Крупнейший в России акселератор технологических стартапов GenerationS объявил о наборе проектов на отраслевой трек Oil&Gas. В течение четырех месяцев команды, поступившие на трек, будут проходить обучение от экспертов отрасли, встречаться с крупнейшими компаниями нефтегазовой сферы, профильными инвесторами, а также бороться за ценные гранты организаторов и партнеров акселератора. Оператором трека стал фонд Pulsar Venture Capital, корпоративным партнером — Татнефтехиминвест-холдинг. Организатором GenerationS с 2013 года выступает РВК.
Какие возможности несет отраслевой трек GenerationS для стартапов:
Кроме этого, лучшие команды получат:
Заявки на участие принимаются до 30 июня на сайте
Отраслевой акселератор GenerationS Oil&Gas принимает заявки от стартапов по следующим направлениям разработок: наносистемы и наноматериалы в нефтегазовой сфере; биотехнологии в нефтегазовой сфере; добыча, транспортировка, складирование и переработка нефти и газа, использование информационных и телекоммуникационных систем; применение углеводородов в энергетике, энергоэффективные технологии в добыче, транспортировке и переработке нефти и газа; геофизика и бурение; производство нефтегазового оборудования; продажа нефти и газа; нефтесервисы и производство химических реагентов для нужд поставщиков (бурение, ПНП и т.д.).
Pulsar Venture Capital как оператор трека для поддержки активных нефтегазовых стартапов проводит региональный тур, в ходе которого проводит презентацию возможностей акселератора и трека. В семи городах России, команды технологических компаний могут задать вопрос напрямую организаторам в ходе живой дискуссии.
GenerationS для стартапов — это бесплатная акселерационная программа, получение навыков ведения технологического бизнеса, возможность доработать свой продукт в тесном взаимодействии с потенциальным корпоративным заказчиком, наладить связи в среде корпораций, инвесторов и экспертов, повысить бизнес-потенциал и инвестиционную привлекательность своего проекта. Для лучших команд, которые попадут на финальную инвестиционную сессию и дойдут до рассмотрения на инвесткомитете, корпоративный партнер трека может стать инвестором или стратегическим заказчиком, а разработка может быть включена в продуктовую линейку корпорации. Акселератор проводится РВК с 2013 года при поддержке российских корпораций, институтов развития, представителей венчурной инфраструктуры. С 2015 года ресурсы GenerationS используются для создания корпоративных и отраслевых акселераторов в тесном сотрудничестве с крупными российскими корпорациями. Корпорации принимают непосредственное участие в отборе, экспертизе проектов и акселерации стартапов-участников GenerationS, исходя из своих потребностей в инновационных разработках. Поиск инновационных проектов осуществляется через региональную партнерскую сеть GenerationS, объединяющую стартап-школы, бизнес-инкубаторы, университеты и других участников инновационной экосистемы, работающих со стартапами.
GenerationS-2015 проводится по семи отраслевым направлениям (трекам):
Корпоративный партнер трека Татнефтехиминвест-холдинг
ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» выполняет роль координационно-экспертного центра, работающего в широком диапазоне направлений деятельности нефтегазохимического комплекса. Основной целью холдинга является способствование наиболее полному использованию интеллектуального, материального, природоресурсного, производственного и научно-технического потенциала нефтехимического комплекса Республики Татарстан и получение на основе этого прибыли, в том числе за счет: повышения эффективности деятельности предприятий нефтегазохимического комплекса РТ за счет комплексного использования углеводородного и минерального сырья; разработки и реализации мер по эффективному использованию научно-технического потенциала.
Оператор трека Pulsar Venture Capital
Pulsar Venture Capital – венчурный фонд ранних стадий, центр компетенций и бизнес-акселератор, создающий условия для реализации инновационных проектов, развивающий наукоемкие, технологические компании.
Организатор акселератора РВК
ОАО «РВК» — государственный фонд фондов, институт развития Российской Федерации, один из ключевых инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы. Уставный капитал ОАО «РВК» составляет более 30 млрд руб. 100% капитала РВК принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных ОАО «РВК», достигло 20, их суммарный размер — 28,9 млрд руб. Доля ОАО «РВК» – 18,3 млрд руб. Число проинвестированных фондами РВК инновационных компаний достигло 175. Совокупный объем проинвестированных средств – 15,7 млрд руб.
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