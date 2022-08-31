Круглый стол «Реализация информационной безопасности в промышленности в реалиях 2022-2023 годов»

31 августа — 2 сентября 2022 г. в Казани проходит ТАТАРСТАНСКИЙ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ ФОРУМ-2022 (tatoilexpo.ru), посвященный цифровой трансформации нефтегазовой промышленности.
В рамках деловой программы мероприятия, интернет-газета «Реальное время» проводит собственный круглый стол на тему «Реализация информационной безопасности в промышленности в реалиях 2022-2023 годов», который состоится 31.08.2022 с 14.00 по 16.00.
В ходе дискуссии спикеры «Реального времени» обсудят следующие вопросы:
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
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