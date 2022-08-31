31 авг 2022

Круглый стол «Реализация информационной безопасности в промышленности в реалиях 2022-2023 годов»

Круглый стол «Реализация информационной безопасности в промышленности в реалиях 2022-2023 годов»

31 августа — 2 сентября 2022 г. в Казани проходит ТАТАРСТАНСКИЙ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ ФОРУМ-2022 (tatoilexpo.ru), посвященный цифровой трансформации нефтегазовой промышленности.

В рамках деловой программы мероприятия, интернет-газета «Реальное время» проводит собственный круглый стол на тему «Реализация информационной безопасности в промышленности в реалиях 2022-2023 годов», который состоится 31.08.2022 с 14.00 по 16.00.

В ходе дискуссии спикеры «Реального времени» обсудят следующие вопросы:

  • Насколько промышленный сектор оказался готов к случившимся вызовам в области информационной безопасности.
  • Как изменились технологии информационной безопасности в российской промышленности в 2022 году?
  • Большое количество специалистов IT-отрасли, не имея географической привязки, сменили место работы на другие страны. Как это сказалось на вопросах ИТ-безопасности предприятий? Какие решения по привлечению и удержанию сотрудников были приняты?
  • Как изменился выбор предприятий в части служебного ПО: что пришлось заменить? С какими дефицитами столкнулись?

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