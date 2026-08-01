XVI Благотворительный турнир по гольфу на кубок Раиса Республики Татарстан

С 21 по 23 августа в Казани пройдет XVI гольф-турнир на кубок Раиса Республики Татарстан. Это традиционный ежегодный благотворительный спортивный праздник и значимое событие для российского гольф-сообщества. Как и в прошлые годы, гольфисты будут состязаться в мастерстве на двух полях. «Сыграем по обе стороны Волги» — неофициальный девиз, которым сопровождается этот турнир. Все вырученные в рамках Кубка Раиса средства будут направлены в благотворительный фонд «Семья вместе».

Турнир этого года будет не совсем обычным для спортсменов — командное первенство пройдёт по новым правилам, получившим официальное название TATBALL. Этот игровой регламент разработан Ассоциацией Гольфа Республики Татарстан и будет применяться на предстоящих соревнованиях впервые в России. Новые правила делают командную игру еще более ответственной — теперь результат зависит от вклада каждого. Если в классическом регламенте один-два сильных игрока могли «вытащить» всю команду, то в TATBALL один слабый игрок может критически повлиять на общий результат. Именно поэтому командное первенство будет особенно интересным.

Расписание турнира:

21 августа — тренировочный день на любом из двух полей.

22 августа — с 10 до 16 на SVIYAGA HILLS GOLF CLUB состоится индивидуальное первенство в формате Стейблфорд с учетом гандикапа в женской и мужской зачетных группах.

23 августа — в 10:00 на поле AK BARS GOLF CLUB пройдёт церемония торжественного открытия турнира, с 10:30 до 18:00 гольфисты будут состязаться за победу в командном зачёте, в 19:00 в ресторане «Тургай» стартует церемония награждения победителей.

Спортсмены увезут с соревнований 9 комплектов наград: помимо индивидуального и командного первенств медалями будут отмечены шесть специальных номинаций. И, конечно, мы узнаем, табличка с чьим именем добавится в этом году на главный приз — кубок Раиса.

В.О. 12+