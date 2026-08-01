XVI Благотворительный турнир по гольфу на кубок Раиса Республики Татарстан

С 21 по 23 августа в Казани пройдет XVI гольф-турнир на кубок Раиса Республики Татарстан. Это традиционный ежегодный благотворительный спортивный праздник и значимое событие для российского гольф-сообщества. Как и в прошлые годы, гольфисты будут состязаться в мастерстве на двух полях. «Сыграем по обе стороны Волги» — неофициальный девиз, которым сопровождается этот турнир. Все вырученные в рамках Кубка Раиса средства будут направлены в благотворительный фонд «Семья вместе».
Турнир этого года будет не совсем обычным для спортсменов — командное первенство пройдёт по новым правилам, получившим официальное название TATBALL. Этот игровой регламент разработан Ассоциацией Гольфа Республики Татарстан и будет применяться на предстоящих соревнованиях впервые в России. Новые правила делают командную игру еще более ответственной — теперь результат зависит от вклада каждого. Если в классическом регламенте один-два сильных игрока могли «вытащить» всю команду, то в TATBALL один слабый игрок может критически повлиять на общий результат. Именно поэтому командное первенство будет особенно интересным.
Расписание турнира:
Спортсмены увезут с соревнований 9 комплектов наград: помимо индивидуального и командного первенств медалями будут отмечены шесть специальных номинаций. И, конечно, мы узнаем, табличка с чьим именем добавится в этом году на главный приз — кубок Раиса.
В.О. 12+
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