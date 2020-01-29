Бизнес-бранч «Маркетинг 2020: как не «слить» бюджет»

29 января состоится бизнес-бранч на тему ««Маркетинг 2020: как не «слить» бюджет», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».
На встрече приглашенные эксперты — представители малого и среднего бизнеса выскажут мнение по следующим актуальным вопросам:
По вопросам участия e-mail: pr@realnoevremya.ru, тел. 222-90-72. Участие бесплатное. Регистрация обязательна.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.