29 янв 2020

Бизнес-бранч «Маркетинг 2020: как не «слить» бюджет»

Бизнес-бранч «Маркетинг 2020: как не «слить» бюджет»

29 января состоится бизнес-бранч на тему ««Маркетинг 2020: как не «слить» бюджет», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».

На встрече приглашенные эксперты — представители малого и среднего бизнеса выскажут мнение по следующим актуальным вопросам:

  • Результаты самых обсуждаемых маркетинговых кампаний 2019 года
  • Сколько стоят маркетинговые услуги в Казани и как проверить их эффективность
  • Особенности регионального маркетинга: какие новые форматы «выстрелят» в 2020 году
  • Как подобраться к клиенту: прямая реклама или поэтапное донесение информации

По вопросам участия e-mail: pr@realnoevremya.ru, тел. 222-90-72. Участие бесплатное. Регистрация обязательна.

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