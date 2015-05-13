V Республиканский молодежный форум

Республиканский молодежный форум является инновационной площадкой, дающей возможность любому молодому человеку или команде представить и защитить свой проект, сыскать общественную и государственную поддержку и найти единомышленников для его реализации. Более 1000 проектов в этом году было заявлено на Форум, и лишь лучшие из них прошли в финал.
C 13 по 15 мая в казанском IT-парке на традиционной выставке лучших проектов будет представлен 41 проект, прошедший отборочные этапы на 10 площадках:
Впервые за время существования Форума всем желающим представится возможность принять участие в образовательной сессии, включающей в себя мастер-классы, лекции и тренинги с ведущими специалистами, молодыми учеными и первыми лицами профильных министерств и ведомств Республики Татарстан. Участники образовательной сессии смогут узнать о грантовой поддержке проектов «из первых рук», прослушать презентацию особых экономических зон «Алабуга» и «Иннополис», узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в республике, а также лично увидеть передовые идеи молодых ученых и предпринимателей Татарстана и России.
По результатам V Республиканского молодежного форума будут отобраны лучшие проекты и молодежные программы для дальнейшей поддержки и сопровождения со стороны Правительства Республики Татарстан.
Для участия в образовательных мероприятиях Форума необходимо пройти регистрацию на сайте.
Тел. +7 (962) 559-40-29
E-mail: molforumrt.org@gmail.com
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