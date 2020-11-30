Мусагитов Фанис Наилович
Общая информация
Родился 2 декабря 1966 года в Арске.
Образование
1993 г. — окончил Казанский государственный педагогический институт по специальности «учитель».
2002 г. — окончил Петербургский инженерно-экономический университет по специальности «экономист».
Трудовая деятельность
1993-1997 гг. — служба в охране.
1997-2000 гг. — вице-президент АПФК «Максат».
2000-2001 гг. — директор ООО «Аракс».
2001-2002 гг. — директор Татарского ТЮЗа.
С июля 2002 г. — директор Татарского государственного театра драмы и комедии им. К.Тинчурина.
Награды и звания
Заслуженный работник культуры РТ.
Награжден медалью «В память 1000-летия Казани», грамотой Политсовета «Единая Россия» РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, ул Горького, 13
- Телефон: (843) 264-35-18
- Email: Fanis.Musagitov@mail.ru
- Сайт: https://tinchurinteatr.ru/
Дата последнего обновления: 30.11.2020