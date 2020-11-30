Список персон

Мусагитов Фанис Наилович

Культура

Общая информация

Родился 2 декабря 1966 года в Арске.

Образование

1993 г. — окончил Казанский государственный педагогический институт по специальности «учитель».
2002 г. — окончил Петербургский инженерно-экономический университет по специальности «экономист».

Трудовая деятельность

1993-1997 гг. — служба в охране.
1997-2000 гг. — вице-президент АПФК «Максат».
2000-2001 гг. — директор ООО «Аракс».
2001-2002 гг. — директор Татарского ТЮЗа.

С июля 2002 г. — директор Татарского государственного театра драмы и комедии им. К.Тинчурина.

Награды и звания

Заслуженный работник культуры РТ.

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани», грамотой Политсовета «Единая Россия» РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, ул Горького, 13
  • Телефон: (843) 264-35-18
  • Email: Fanis.Musagitov@mail.ru
  • Сайт: https://tinchurinteatr.ru/

Дата последнего обновления: 30.11.2020


Если вы нашли ошибку, напишите нам