Семь невест моря: о чем рассказывает казанская «Русалочка»

После эскизов II «Экият-LAB» в театре кукол появился новый спектакль

Фото: пресс-служба театра кукол «Экият»

В театре кукол «Экият» представили последнюю премьеру сезона — сказку-жизнь «Русалочка» Ганса Христиана Андерсена. Чему новому может научить «старая-старая сказка», какую пользу может извлечь для себя юный или не очень мужчина из чисто девичьей истории и точно ли принца искала на земле главная героиня — в материале «Реального времени».

Вслед за Андерсеном

Часовой спектакль предназначен для зрителя старше семи лет, однако сама режиссер-постановщик и автор инсценировки Светлана Озерская уверена, что эта история — для всей семьи.

— Важно, чтобы, выйдя из зала, девочка помладше спросила у мамы — что же такое «душа?» А более старшей дочери, подростку, она объяснила, как справляться с неразделенной любовью. Много-много новых смыслов открывает нам старый добрый Андерсен, если вновь повнимательнее вчитаться в него. Мудрый и несчастный сказочник, он влечет читателя за собой не только в волшебный мир, как когда-то сам шел из родного захолустного городка в Копенгаген и дальше. Он еще и погружает в область более философских рассуждений — о столкновении собственного эго и чужого счастья, например. Как нашей Русалочке выпало решать — убивать ли любимого, чтобы выжить самой или уйти со своей неразделенной любовью и тем утешиться. Да не просто утешиться — душу свою обрести, — рассуждает Светлана Озерская.

Постановщик приехала в Казань из Санкт-Петербурга, где выступает одним из режиссеров проекта «Музей+Театр» в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Она преподает в Санкт-Петербургской государственной театральной академии на факультете театра кукол, а также стала одним из основателей театра пластики рук Hand Made. За ее плечами множество постановок по всей стране, в том числе и по Андерсену — «Дюймовочка» и «Гадкий утенок».

«Лабораторная» работа

Работа над «Русалочкой» началась год назад на II кукольной театральной лаборатории «Экият-LAB». Тогда и были подготовлены эскизы к трем спектаклям. И вот — постановка оформилась в прекрасное действо. Интересно отметить, что над спектаклем работал исключительно женский коллектив — может, поэтому сказка получилась такой пронзительно звенящей, тонкой, завораживающей одинаково и детей, и взрослых.

— Когда я взяла этот материал для лаборатории и перечитывала его с пристрелом для дальнейшей работы, то вдруг увидела — да, здесь есть всем известная история любви, которая выходит на первый план и во многочисленных фильмах, и в мультфильмах. Однако для меня основной линией в сказке стала семья — сестры Русалочки, ее бабушка. Ведь только они не отказались от нашей героини несмотря ни на что, они ее поддерживают. Даже тот шаг, что все вместе они отрезали себе волосы, чтобы выменять их у ведьмы на спасение своей сестры и внучки. А ведь мы знаем, что значат волосы для каждой женщины. Это несколько сакральная тема, может, не совсем детская, но мы знаем, что волосы — женская сила. Еще одна история, которая почему-то не развивается режиссерами, хотя у Андерсена, как мы помним, она есть — как каждая из сестер выплывает на поверхность в день своего пятнадцатилетия, что она видит, с какими впечатлениями приплывает обратно — каждую по-разному встречает земля. Вместе с тем, познания старших как бы подвигают младшую сестру к тому решению и тем событиям в жизни, к которым она пришла, — поделилась режиссер.

Семь актрис — одно море

Светлана Озерская также отметила, что у самой героини — свое море. Оно, к слову, является самостоятельным, чуть ли не основным, героем действия. Интересны технические решения в воплощении этого образа — то несколько светлых полотен-волн, то черная зеркальная гладь ткани со стальным эффектом. Мы видим море то ласковое закатное, глядя на которое русалкам приятно понежиться на камнях, то бушующее ночное, способное потопить корабль, то зимнее, но не пугающее, а вызывающее восторг.

В своей постановке режиссер использовал практически все виды кукол.

— Каждый материал, когда начинаешь его рассказывать, требует своего подхода. Мы начали с моря, которое отражает настроение и впечатления каждой из сестер. К этому подтянулось много чего — мы добавили мультипликацию, причем в одном месте она идет в режиме реального действия, большую роль играет свет и, конечно, несколько видов кукол, — отметила Светлана Озерская.

И вот ответ на то, почему жанром постановки выбрана «сказка-жизнь» — все же главными исполнителями в спектакле являются актрисы театра кукол «Экият». Прекрасный ансамбль из семи девушек, их драматическое искусство отметила и режиссер из северной столицы. Примечательно, как небесные, вернее, морские создания все вместе вдруг превращаются в гигантскую ужасающую ведьму. Ее образ представлен лишь жуткими глазами и гигантскими лапами, в то время как Русалочка в них оказывается маленькой игрушкой, песчинкой, противостоящей всем страхам и ужасам мира. Так она «зарабатывает» свою бессмертную душу.

Достучаться до мужского сердца

Вспомним, у Андерсена ведь об этом и речь — сказка о жизни и смерти. Отказываясь от своей любви ради чужой, она не превращается в пену морскую, но возносится к небесам, к вечности. Это у слащавого Диснея звучат свадебные колокола и на этом — вечное блаженство. А в своей постановке Светлана Озерская точно следовала за текстом великого сказочника, лишь яркими акцентами выделяя то, на что мало обращаешь внимание при прочтении сказки в детстве.

Спектакль «Русалочка» вошел в репертуар театра. Однако будут это дневные показы для детей или вечерние для всей семьи — пока решается.

— Мы немножко боимся разочаровать маленьких детей, поэтому смотреть лучше деткам от семи лет. Вообще приходить лучше всей семьей, чтобы было такое пролонгированное действие — поговорить, порассуждать потом вместе. Несмотря на то что это больше «девчачья» сказка, нам есть что сказать и мальчикам, и их папам, достучаться и до их сердец. Например, как относиться к неразделенной любви — никто ведь не виноват, что в ответ не полюбили. Никто не заставит и вас полюбить силой — у каждого свой путь. Часто ведь бывает, что отвергнутый в своих терзаниях старается сделать больно неответившему. Но стоит ли? Так что приходите, смотрите, беседуйте со своими детьми, — пожелала Светлана Озерская.