Мильон без терзаний: нижегородские директора получают в 21 раз больше рабочих

А их компании либо зависят от оборонзаказа, либо сидят «на автомобильной игле»

Изучив зарплаты в крупнейших компаниях Нижегородской области в 2017 году, аналитическая служба «Реального времени» выяснила, что местные директора получают в среднем в 21 раз больше обыкновенных работников. Среди пяти компаний с самыми высокооплачиваемыми советами директоров есть как зависящие от оборонзаказа, так и сидящие на «автомобильной игле». Покопавшись в «личных делах» директоров и истории самих компаний, мы узнали, что три предприятия сотрясают бесконечные «рейдерские захваты». Предприятия пытаются банкротить все, кому не лень: от энергетиков до налоговиков — так что в споры хозяйствующих субъектов приходится вмешиваться губернатору.

21-кратная разница в зарплате

В наш список вошли 56 компаний с совокупным фондом оплаты труда (ФОТ) в размере 37 млрд рублей. Отметим, что это меньше, чем ФОТ 29 крупных башкирских компаний, изученных нами ранее, — он по итогам 2017 года составил 43,2 млрд рублей. При этом если в Башкирии фондами оплаты труда 10 крупнейших компаний общая цифра исчерпывается на 96,7%, то в Нижнем Новгороде перекос не столь велик: на топ-10 компаний приходится лишь 52,6% совокупного фонда оплаты труда, или 19,5 млрд рублей.

Напомним, когда наша аналитическая служба изучала бизнес-ландшафт Нижегородской области, мы уже выяснили, что регион, в отличие от большинства «нефтяных соседей», не сказать чтобы сидит на нефтепереработке и нефтехимии. Так, если в Татарстане на долю оборота нефтехимических компаний приходится 50% совокупной выручки, в Самарской области 36—40%, то на Нижегородчине четыре компании, имеющие отношение к нефти, обеспечивают лишь 21% всей выручки.

В прошлом году ситуация в регионе была похожей: на топ-10 компаний приходилось 18,3 млрд рублей, или 52% от совокупного ФОТ.

Общий объем выплат членам совета директоров (СД) нижегородских компаний составил 423 млн рублей — то есть в среднем каждый из 53 членов получил 8 млн рублей.

Средняя зарплата по всем крупным компаниям Нижегородской области составила в 2017 году 31,8 тыс. рублей, увеличившись за год на 17,8% (с 27 тыс. рублей) — при средней зарплате по региону (включая бюджетников) в 30,5 тыс. рублей. Для сравнения, средняя зарплата 29 крупнейших башкирских предприятий составила 33,5 тыс. рублей (при средней зарплате по регионе, включая бюджетников, 30 тыс. рублей). В год средний рабочий области получает в среднем 382 тыс. рублей. Таким образом, в среднем нижегородский директор «заработал» в прошлом году почти в 21 раз больше, чем обыкновенный работник.

В составе СД не только Герой Соцтруда 89-летний президент компании Владимир Лузянин, но и его сын Александр (гендиректор). Фото niann.ru



«Гидромаш»: самые дорогие директора, шасси для МС-21 и зависимость от оборонзаказа

На первом месте по величине вознаграждения совета директоров — ОАО «Гидромаш». Вознаграждение членам СД выросло в 2017 году на 15%: каждый из семи членов получил по 15,2 млн рублей — всего было выплачено 106,2 млн рублей. В составе СД не только Герой Соцтруда 89-летний президент компании Владимир Лузянин, но и его сын Александр (гендиректор). На предприятии, где работают 3 473 человек, в 2017 году было выплачено зарплат на 2,2 млрд рублей (в 2016 году — те же 2,2 млрд). Средняя зарплата составила 54,3 тыс. рублей, увеличившись за год на 6,6% (с 50,9 тыс. рублей). В год работник в среднем получил 651,7 тыс. рублей — таким образом, каждый из директоров «Гидромаша» получил в 23,3 раза больше, чем обычный работник компании.

История «Гидромаша», предприятия по разработке, производству и испытаниям шасси, гидроцилиндров и гидроагрегатов для всех типов летательных аппаратов («один из ведущих заводов России в своей сфере, обеспечивает 80% потребности страны в шасси для самолетов и 100% в шасси для вертолетов»), начинается еще в 1805 году, изначально в Москве, где была основана каретная мастерская. В начале XX века здесь перешли к сборке и ремонту автомобилей. В Первую мировую войну завод работал на военно-воздушный флот Российской империи, после революции здесь занялись проектированием шасси для самолетов. Во Вторую мировую завод эвакуировали в Горький.

В 1992 году предприятие акционировали. Руководивший им в 1970—1980-е годы Владимир Лузянин возглавил компанию и в 1990-х. В настоящее время ему принадлежит 24,8% компании, еще 22,8% принадлежит ЗАО «Гидравлические системы», 19,9% — ЗАО «Гидромашфарверк», 19,5% — ЗАО «Гидравлика». Основные потребители компании — «Корпорация «Иркут», АО «МиГ», «Сухой», «КВЗ», «Роствертол» и т. д. Объем произведенной продукции в 2016 году вырос на треть и составил 7,2 млрд рублей, объем реализованной продукции увеличился на 37% и достиг 7,4 млрд рублей.

Согласно собственным данным компании, средняя зарплата по всему персоналу год назад составляла 50,9 тыс. рублей, однако рабочий получал в среднем 43,5 тыс. рублей. Предприятие чувствует себя неплохо: при указанной выручке в 7,4 млрд рублей чистая прибыль в 2016 году составила 1,7 млрд рублей (в 2015 году — 480 млн). При таких показателях неудивительно, что в прошлом году «Гидромаш» мог позволить себе вложить в модернизацию более 1,5 млрд рублей. В настоящее время компания реализует и приоритетный проект Нижегородской области по созданию производства «уникальных по эксплуатационным свойствам» агрегатов шасси инновационного самолета МС-21 (которые будет производить «Иркут») стоимостью 600 млн рублей — собственные вложения компании составят 378 млн рублей. В 2018 году компания намерена вновь вложить 1,5 млрд рублей в модернизацию, планируя увеличить объем производства продукции на 7,5% до 8,7 млрд руб. До 2020 года здесь планируют инвестировать 6 млрд рублей в расчете на уровень производства в 10 млрд рублей. Эксперты полагают, что планы слишком амбициозные и зависящие от гособоронзаказа.

На втором месте по величине выплаченного совету директоров вознаграждения — металлургическое металлообрабатывающее предприятие ПАО «Русполимет». Фото nn-now.ru



Как вице-губернатор области получил контроль над металлургической компанией

На втором месте по величине выплаченного совету директоров вознаграждения — металлургическое металлообрабатывающее предприятие (основной поставщик кольцепрокатной продукции для всех отраслей промышленности РФ) ПАО «Русполимет». В 2017 году семи членам совета директоров было выплачено 82,5 млн рублей (на 7,7% больше, чем в 2016-м), или по 11,7 млн рублей «на брата». На зарплаты 2 813 рабочим ушло 1,2 млрд рублей, средняя зарплата составила всего 32,8 тыс. рублей, увеличившись за год на 8,3%. В год средний рабочий получил всего 394,3 тыс. рублей — таким образом, директора «Русполимета» получают в 30 раз больше обычных работников.

Как и на «Гидромаше», в составе совета директоров «Русполимета» присутствуют отец-основатель компании Виктор Клочай и его сын Максим Клочай. 70,1% компании принадлежит контролируемому Виктором Клочаем ООО «Мотор-Инвест». Компания молодая, но в основе ее лежат старые местные предприятия «Кулебакский металлургический завод» (основанный еще в 1866 году после постройки первой доменной печи) и «Кулебакский кольцепрокатный завод», которые были объединены под вывеской «Русполимет» в 2005 году — впрочем, два завода незадолго до этого были одним предприятием, разделенным крупнейшими акционерами братьями Мулиными, владевшими заводом через компанию «Авиатехнология» (см. ниже).

«Кулебакский металлургический завод» в 1997 году стоял на грани банкротства, ситуация повторилась и в 2003 году, когда один из акционеров — компания «Авиатехнология» — «пытался увести активы за границу и искусственно создавал кредиторскую задолженность, чтобы обанкротить предприятие». В 2004 году была осуществлена попытка рейдерского захвата, за которой, как полагало тогдашнее руководство предприятия, могли стоять структуры, близкие к «Ренова» Виктора Вексельберга, который якобы претендовал на получение контроля над активами компании. В 2005 году был создан «Русполимет». Что любопытно, Виктор Клочай с состоянием в $35 млн, экс-топ-менеджер ОАО «Северсталь-авто», тогда как раз стал вице-губернатором Нижегородской области, первым заместителем председателя правительства по развитию научно-производственного и экономического потенциала — и тут же оказался совладельцем «Русполимета».

За Клочая, однако, высказались почти все, включая представителей местных властей: «в непростой ситуации, сложившейся вокруг предприятия «Русполимет» Виктор Клочай сумел привлечь на свою сторону и региональных, и даже федеральных коллег». Фото nn-now.ru

Эхо «войны»: старые акционеры чуть не увели компанию у Виктора Клочая

Прошлый год для компании оказался, прямо скажем, непростым. Старый акционер, та самая «Авиатехнология», подала в суд иск о взыскании с «Русполимета» 855 млн рублей — и суд неожиданно поддержал его! Клочай устроил «арт-подготовку» в СМИ, собрал пресс-конференцию и заявил: «То, что не сумели сделать с нами кризисы 2008—2009 годов и 2014—2015 годов и санкции, легко могут сделать наши арбитражные суды!» Действительно, для уплаты долга за якобы утраченные «Авиатехнологией» акции не хватило бы и чистой прибыли, составившей в 2016 году 303,6 млн рублей. С другой стороны, противники Клочая вспоминают, что его компания «Мотор-инвест» в 2004—2005 годах сама боролась за предприятие и каким-то образом скупила большую часть акций, а значит, он мог быть в сговоре с «Авиатехнологией». Последняя, мол, всего лишь «законным путем пытается отсудить компенсацию за… акции».

За Клочая, однако, высказались почти все, включая представителей местных властей: «в непростой ситуации, сложившейся вокруг предприятия «Русполимет» Виктор Клочай сумел привлечь на свою сторону и региональных, и даже федеральных коллег». В мае кассационная инстанция Волго-Вятского арбитражного суда отменила решения нижестоящих инстанций о взыскании с ПАО «Русполимет» 855 млн руб. в пользу АО «НПО Авиатехнология» — юристы Клочая, и его команда отбились от атаки.

По итогам 2017 года компания нарастила выручку с 7,6 млрд до 8,5 млрд рублей и увеличила прибыль до 428 млн рублей. Совет директоров принял решение дивиденды не выплачивать, а направить прибыль на развитие производства.

ЦБК «Волга»: «дружба» с Вексельбергом, «вражда» с Дерипаской и массовые сокращения

Третья нижегородская компания с самыми высокооплачиваемыми директорами — целлюлозно-бумажный комбинат АО «Волга». Здесь семерым членам совета директоров было выплачено в 2017 году 55,5 млн рублей, или по 8 млн рублей на человека. В совет директоров, к слову, помимо владельца компании, известного российского бизнесмена Шалвы Бреуса, входят еще и гендиректор крупнейшего производителя хозяйственного мыла, подсолнечного масла и майонеза ГК «Букет» (об этой саратовской компании, близкой Вячеславу Володину, мы писали в нашем обзоре топ-100 компаний Саратовской области) Александр Генин и представитель «Реновы» Максим Гольдман.

Величина вознаграждения в компании выросла почти в 3 раза — год назад было выплачено всего 19,7 млн рублей. В то же время фонд оплаты труда, напротив, похудел на 1,4%, составив 660,3 млн рублей: средняя зарплата на предприятии, тем не менее, немного выросла — составив 33,2 тыс. рублей (за счет увольнения части сотрудников). Всего средний рабочий получил в 2017 году 398,7 тыс. рублей — выплаты директорам «Волги», стало быть, выше средних зарплат в 20 раз.

Третья нижегородская компания с самыми высокооплачиваемыми директорами — целлюлозно-бумажный комбинат АО «Волга». Фото volga-paper.ru

Компания в 1990-х принадлежала американским инвесторам, у которых возник конфликт с местными властями из-за налогов, и предприятие было выкуплено «Альфа-Групп». В 2003 году глава «Альфы» Петр Авен предложил замминистра имущественных отношений РФ и своему другу Шалве Бреусу возглавить ОАО «Волга». Вскоре из миноритарного акционера Бреус стал его основным владельцем. Но почти сразу же к компании посыпались претензии со стороны налоговиков, а вскоре Бреус публично обвинил в попытках рейдерского захвата «Базовый элемент» Олега Дерипаски — эту атаку Бреусу удалось отбить. К 2014 году предприятие было одним из самых финансово успешных в отрасли. Однако с началом кризиса «Волге» пришлось наполовину сократить выпуск — из-за «падения цен на газетную бумагу на мировом рынке ниже себестоимости готовой продукции и роста цен на целлюлозу».

К концу 2015 года у «Волги» и вовсе начались серьезные проблемы — крупнейший в России производитель газетной бумаги объявил о возможности сокращения штата и даже остановки производства из-за высоких тарифов на электроэнергию и судебных споров с энергетическими компаниями. Сократили в итоге 800 из 2400 человек.

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Причина была в конфликте с крупной нижегородской компанией МРСК: «Волга» приобрела нижегородскую ГРЭС, чтобы получить собственный источник электроэнергии, что позволило комбинату сохранить работоспособность и конкурентоспособность, так как себестоимость снизилась», однако одна ЛЭП протяженностью около 1 км, соединяющая НиГРЭС с «Волгой», осталась в собственности МРСК, и компания каждый месяц продолжала выставлять счет комбинату в размере 80 млн руб.

В 2016 году «Волга» подала иск о собственном банкротстве — долг перед МРСК к тому моменту превысил 600 млн рублей. При этом чистая прибыль компании в 2015 году составила всего 101 млн рублей, а в 2016 году опустилась до 38 млн. Кредиторская задолженность составила 1,5 млрд рублей. Гендиректор «Волги» Дмитрий Донченко внезапно подал в отставку, а в этом году так же внезапно компания «Волга» обвинила его в растрате из-за якобы раздачи премий отдельным менеджерам. В ноябре 2017 года благодаря вмешательству врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина сторонам удалось договориться о реструктуризации задолженности «Волги» перед МРСК на 7 лет (к тому моменту она уже достигла 1 млрд рублей).

Сегодня бельгийской стекольной группе принадлежит 88,6% акций нижегородской компании. Фото nne.ru

«Эй Джи Си БСЗ»: западные стандарты оплаты труда и зависимость от автомобильной отрасли

Четвертое по величине вознаграждение в прошлом году выплатили восьмерым членам совета директоров ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» — 30,8 млн рублей, или по 3,85 млн рублей на одного директора. Что, впрочем, почти на 10% меньше, чем в 2016 году (34 млн рублей). На фонд оплаты труда ушло 895 млн рублей, средняя зарплата 1 269 рабочих завода составила 58,7 тыс. рублей, и она как раз выросла на те самые 10%. Тем не менее каждый из директоров компании получил в 2017 году в 5,5 раза больше, чем средний работник. Отметим, что это наименьший разрыв среди перечисленных нами предприятий.

Отчасти это объясняется, вероятно, западными подходами в менеджменте: построенный в сталинские времена Борский стекольный завод в 1997 году был частично приобретен бельгийской компанией Glaverbel, сменившей в 2007 году название на AGC Flat Glass Europe (собственно, буквы «Эй Джи Си» у Борского завода отсюда). В 2004 году Glaverbel выкупил 7% завода у «Альфы», в том же году у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и International Financial Corporation (IFC) бельгийцы выкупили еще 38,5% акций «Борского стекольного завода», доведя свою долю до 82%. К слову, ЕБРР и IFC оставались на тот момент основными кредиторами: в 2003 году они открыли для «БСЗ» линию на $50 млн. Сегодня бельгийской стекольной группе принадлежит 88,6% акций нижегородской компании. AGC Glass Russia, российское подразделение концерна, в настоящее время является лидером российской стекольной индустрии. На нижегородском заводе создан комплекс, позволяющий выпускать более 1 200 тонн термополированного стекла в сутки и до полутора миллионов машинокомплектов закаленного и многослойного «инновационного автомобильного стекла» в год. Помимо нижегородского завода, у концерна есть завод в Московской области, построенный бельгийцами в 2004 году. У компании есть и собственная дистрибуционная сеть, в том числе и склад в Казани.

В 2014 году компания пережила кризис, вызванный турбулентностью в автомобильной отрасли: за первые 9 месяцев чистая прибыль сократилась на 9,5%, кредиторская задолженность выросла на 25%, а прибыль от продаж упала в 1,5 раза. Завод вынужден был сократить 7% персонала (108 человек). Ситуацию усугубляло и перепроизводство стекла в России — в частности, на тот момент готовилась к запуску стекольная линия в Елабуге, напомним, турецкий холдинг Sisecam открыл ее под названием ЗАО «Тракья Гласс Рус».

Впрочем, прибыль у «Борского стекольного завода», достигшая потолка в 831 млн рублей в 2012 году, начала падать еще в 2013 году, в 2015 году она, наконец, вновь начала расти, достигнув рекордного показателя в 1,17 млрд рублей в 2016 году, а по итогам 2017 года обновив рекорд: чистая прибыль выросла на 17,6% и составила 1,37 млрд рублей. Выручка от реализации выросла на 13,8% — до 8,35 млрд рублей, в том числе от реализации автомобильного стекла — на 15,5% до 6,81 млрд рублей. Очевидно, что с подъемом российской автомобильной отрасли динамика на стекольном заводе улучшилась именно из-за сильной зависимости: на сегмент автомобильного стекла приходится 81,4% всей выручки. К слову, выросла не только прибыль, но кредиторская задолженность — с 842,6 млн рублей до 1,1 млрд. Успехи завода настолько впечатлили власти области, что в марте этого года было принято решение создать на базе «Эй Джи Си Борский стекольный завод» индустриальный парк на 200 га.

Завод был построен еще в Российской империи, название «Этна» ему дал сам министр финансов Сергей Витте. Фото pravdapfo.ru



Как московский бизнесмен, купив завод, за 17 лет сократил персонал в 15 раз

Пятую по величине «зарплату» получили члены совета директоров ПАО «Завод Красная Этна», специализирующегося на производстве крепежных изделий для автомобильной промышленности: 28,3 млн рублей, или по 4 млн рублей на человека. За год эта сумма выросла на 24,5%. Впрочем, одновременно выросла и средняя зарплата рабочего — с 25,8 тыс. до 33,3 тыс. рублей, однако во многом это вызвано сокращением персонала — с 444 до 381 человек, так как фонд оплаты труда вырос всего лишь на 10,5%. В год рабочий получает всего 400 тыс. рублей, что в 10 раз меньше вознаграждения одного директора.

Завод был построен еще в Российской империи, название «Этна» ему дал сам министр финансов Сергей Витте. Изначально расположенный в Риге, в Первую мировую войну он был эвакуирован в Нижний Новгород. После революции в 1922 году в честь 5-летия Советской власти к названию «Этна» было добавлено слово «Красная». В 1934 году завод на время потерял самостоятельность, войдя в структуру ГАЗа на правах филиала под названием «Филиал автозавода им. В.В. Молотова №2». В 1993 году завод акционировали под наименованием «Этна», а в 2002-м «по просьбе ветеранов» вновь назвали «Красная Этна». К тому моменту завод уже 2 года как был куплен московским предпринимателем: в 2000 году Владимир Погудин за собственные деньги купил лично 20% и через дружественные ему компании еще 31%.

Как и стекольный завод, «Этна» тоже прочно зависит от автомобильной отрасли, особенно от «ГАЗа». Чтобы не потерять клиента, Погудин инвестировал в первые 3 года $10 млн и собрался даже к 2003 году увеличить численность персонала до «советского максимума» в 13 тыс. человек. Судя по всему, амбициозным планам не суждено было сбыться — сегодня здесь работает всего 381 человек (напомним, в прошлом году уволили сразу 63 человека). Придя в компанию, Погудин назначил гендиректором сестру Ольгу Сысоеву, позднее в директорах оказались муж и сын Сысоевой, сегодня предприятие возглавляет Андрей Сысоев. Оба Сысоева по-прежнему в совете директоров, как и Погудин.

К 2009 году Погудин довел свой пакет в компании до 75,3% — к тому моменту предприятие переживало не лучшие времена: в 2008 году чистая прибыль «Красной Этны» сократилась в 104 раза и составила 142 тыс. рублей, выручка упала до 1,1 млн рублей, кредиторская задолженность общества выросла за год на 75,2 млн рублей и составила 266,903 млн рублей. С 2000 по 2012 год численность работников «Этны» сократилась в 6,5 раза: с 5598 до 850 человек (к настоящему моменту в 14,7 раза). В 2012 году компания оказалась в центре скандала: Ольга Сысоева воевала с профсоюзом. Причина «войны» была в независимости профсоюза, который отказывался быть подчиненной структурой компании.

Некоторые наблюдатели полагают, что за атакой «Нижегородской сбытовой компании», принадлежащей «ТНС энерго», стоит якобы попытка захвата завода со стороны владельца ТНС Дмитрия Аржанова. Фото newsnn.ru



Вновь «на автомобильной игле», и вновь опасность «захвата»

В 2014 году, как и в большинстве компаний, связанных с автомобильной отраслью, прибыль «Этны» рухнула с 4,4 млн рублей до 311 тыс. рублей, но с 2015 года вновь начала расти, хотя по-прежнему не добралась до докризисных показателей: в 2016 году при обороте в полмиллиарда рублей чистая прибыль завода составила всего 1,5 млн рублей. Так как компания фактически «семейная», неудивительно, что ради выживания завода сам Погудин «дает ей деньги в долг»: так, в 2014—2015 годах на предприятие дважды подавали иски в суд о признании его банкротом — сначала «Нижегородская сбытовая компания» (ей «Этна» задолжала 24 млн рублей), затем налоговики. В феврале 2015 года для оплаты долгов перед энергетиками и налоговиками завод взял в долг у своего же владельца 127,5 млн рублей. В итоге дела о банкротстве были прекращены. Некоторые наблюдатели полагают, что за атакой «Нижегородской сбытовой компании», принадлежащей «ТНС энерго», стоит якобы попытка захвата завода со стороны владельца ТНС Дмитрия Аржанова (об этом колоритном бизнесмене мы подробно писали в нашем материале о топ-100 компаний Марий Эл).

В августе 2017 года Погудин купил еще часть акций, в настоящее время ему принадлежит 98,78% компании. Вполне вероятно, что, концентрируя почти весь пакет акций у себя, он таким образом страхуется от попыток внешней стороны скупить хотя бы часть акций для попытки повлиять на политику компании.

Зарплаты крупнейших компаний Нижегородской области в 2017 году

Количество членов совета директоров совет директоров, вознаграждение тыс.руб. Количество членов коллег.органа коллегиальный орган, вознаграждение тыс.руб. № Наименование 2017 2017 2017 2017 1 НИЖЕГОРОДСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГИДРОМАШ» 7 106 172,4 не предусмотрен 2 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РУСПОЛИМЕТ» 7 82 457,0 не предусмотрен 3 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОЛГА» 7 55 429,0 не предусмотрен 4 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЙ ДЖИ СИ БОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» 8 30 887,0 не предусмотрен 5 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД КРАСНАЯ ЭТНА» 7 28 257,0 не предусмотрен 6 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ» 11 24 515,6 5 62 304,400 7 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТНС ЭНЕРГО НИЖНИЙ НОВГОРОД» 9 16 594,0 не предусмотрен 8 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД ИМ. Г.И. ПЕТРОВСКОГО» 7 11 511,0 не предусмотрен