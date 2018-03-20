Стивен Хокинг: от кафедры Ньютона до трибуны Эйнштейна

Чем легендарный британский физик-теоретик похож на Ньютона и Эйнштейна и что их различало?

Фото: wikipedia.org (Люси Хокинг представляет отца перед началом лекции для НАСА)

На прошлой неделе ушел из жизни легендарный британский физик-теоретик Стивен Хокинг. Советско-российский дипломат и наш колумнист Юлдуз Халиуллин, известный популяризатор науки, не мог обойти стороной это трагическое известие. И сегодняшнюю авторскую колонку «Реального времени» он посвятил именно этому ученому.

Мир потерял свое научное светило

Из Лондона на прошлой неделе пришло печальное известие: на 77-м году жизни скончался выдающийся физик, исследователь космоса Стивен Хокинг — один из самых известных физиков-теоретиков в современном мире.

В течение 30 лет он был заведующим кафедрой математики Кембриджского университета — с 1979 по 2009 годы. Что интересно, эту же кафедру в XVII веке возглавлял Исаак Ньютон. Работали здесь и другие известные люди в частности Поль Дирак — выдающийся физик, лауреат Нобелевской премии 1933 года, учитель профессора Абдуса Салама, героя моих пяти документальных книг.

Как раз в связи с желанием собрать необходимые материалы в солнечный день начала лета 2005 года я посетил Кембриджский университет, а точнее, его знаменитую лабораторию. Сопровождал меня как раз младший сын лауреата Нобелевской премии, крупнейшего специалиста по квантовой термодинамике Абдуса Салама Омар Салам. Он является 35-летним профессором математики Кембриджского университета. В первую очередь я интересовался местами, где жил, работал, начинал свой путь профессор Абдус Салам, который 22-летним пареньком приехал из далекого Пакистана и защитил в Кембридже докторскую диссертацию.

Во время однонедельного пребывания в Лондоне я посетил и другие интересные места. Скажу сразу, я попросил Омара Салама показать кафедру математики Тринити-колледжа в Кембридже. Именно там начинал свой путь Абдус Салам. Он мне показал кафедру и сообщил, что здесь время от времени выступает с лекциями Хокинг и туда попасть очень трудно. Но его сила заключается в том, что он в течение 2—3 минут может объяснить, что такое черная дыра — и любой поймет. В связи с болезнью он мог произносить 10—15 слов в течение двух минут. Но все равно это было интересно и понятно. Все это я четко запомнил.

Он дал характеристику черным дырам: они, теряя свою массу, вырабатывают огромную энергию, которая позже получила название «радиация Хокинга». Фото wikipedia.org (Alain r)



Достижения ученого

По моим кратким данным, можно назвать четыре выдающихся открытия Хокинга.

Первое. Совместно с математиком из Оксфордского университета Роджером Пенроузом он высказался о существовании Big Bang (Большого взрыва). Согласно этой теории, все началось с мельчайшей частицы сингулярности.

Второе. Он дал характеристику черным дырам: они, теряя свою массу, вырабатывают огромную энергию, которая позже получила название «радиация Хокинга». Это действие квантового эффекта на горизонте черной дыры и открыл Хокинг.

Третье. Он предсказал существование мини-черных дыр в самом начале Big Bang. Эти черные дыры, по его мнению, выбрасывали на просторы изначальной Вселенной массу энергии, завершив свое существование взрывом огромной энергии, которая распространялась по всему миру.

Четвертое. Профессор Хокинг первоначально высказался, что частицы света, будучи поглощенными в черную дыру, видимо, теряют информацию и существование. Такое предположение он высказал в начале 1980-х годов. И он полагал, что информация и все частицы, попадающие в черную дыру, потеряны для Вселенной. Но позже американские ученые сообщили, что такая информация может сохраниться и в рамках самой черной дыры, что когда-нибудь может быть выяснено.

Он написал множество книг, в том числе свою биографию «Мой опыт жизни с болезнью». Как мы знаем, он страдал боковым амиотрофическим склерозом (БАС), с которым он жил более 50 лет. Без единого движения он жил и творил удивительные чудеса. Но, пожалуй, самая знаменитая его книга — «Краткая история времени». Издана она была в 1988 году. Свыше 10 млн экземпляров было издано и распространено. В России тоже вышло несколько изданий, в т. ч. в 2001 году.

Пожалуй, самая знаменитая его книга — «Краткая история времени». Издана на была в 1988 году. Свыше 10 млн экземпляров было издано и распространено. Фото bookscomefirst.com



На одной площадке с Эйнштейном

В 2005 году я был в Национальной портретной галерее Лондона. Что мне запомнилось — исключительно интересный, в темно-коричневых тонах портрет Хокинга.

Кроме того, в британской столице я посетил знаменитый Королевский Альберт-Холл. Один из экскурсоводов сказал мне: «В этом зале выступали два крупнейших ученых-физика». Я предположил: «Первый из них, наверняка, Альберт Эйнштейн?». Точно, Эйнштейн прочитал лекцию в далеком 1933 году. Через 62 года, в 1995 году, в этом же холле прочитал лекцию Хокинг. Казалось бы, не связанные места, но везде есть Хокинг.

Он был жизнелюб. Дважды женат. Трое детей. В этом в какой-то степени он резко отличается от своего великого предшественника — Исаака Ньютона, который прожил более 80 лет. Но Ньютон никогда не был женат и скептически относился к прекрасному полу.

Он почти ежегодно в течение 40 лет давал интервью BBC. Получить такую возможность было непросто. Корреспондент издания, которому несколько раз посчастливилось взять у него интервью, сообщает, что во время пребывания в Лондоне всегда с трепетом относился к Хокингу и был очень поглощен процессом.

О своем первом интервью в 1997 году он пишет так: «Я был сильно взволнован, как и что спрашивать, записать. Но как зашел в его комнату, то сразу успокоился, увидев улыбку на его лице».

Около физика было много разных людей, в том числе крупные государственные деятели. Билл Клинтон с ним беседовал в конце 1990-х. Побывал у него и Барак Обама в 2005 году. Многие люди стремились пообщаться с ним или хотя бы просто отметиться рядом.

Около физика было много разных людей, в том числе крупные государственные деятели. Билл Клинтон с ним беседовал в конце 1990-х. Побывал у него и Барак Обама в 2005 году. Фото flickr.com/photos/obamawhitehouse



Мне известно, что он очень любил «Реквием» Моцарта, ему нравились цветы. Побывал он и в нашей стране. Например, он посещал «Эрмитаж» в Ленинграде. Более того, он хотел почувствовать и невесомость. И это ему устроили — в самолете на большой высоте на несколько минут.

Хокинг был известным пацифистом, что его роднит с Эйнштейном. Он неоднократно высказывался против военных интервенций, против распространения ядерного оружия.

Его вклад в науку был безграничным, как и Вселенная, которую он исследовал в течение полувековой деятельности. У него было много международных престижных премий. Несколько лет назад с журналистом Андреем Вагановым в одной из статей мы высказывали мнение о том, что Стивен Хокинг достоин Нобелевской премии по двум номинациям — по исследованию космоса и по медицине. Человек в таком состоянии, без движения, смог работать и выдать такие шедевры для науки. К сожалению, эту премию он так и не получил.

Юлдуз Халиуллин