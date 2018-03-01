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«Любят дуть на воду»: как Ильдар Галяутдинов разряжал обстановку

07:00, 01.03.2018 6

АКИБАНК рассказал журналистам об улучшении своих показателей и о собственном канале в Telegram

«Любят дуть на воду»: как Ильдар Галяутдинов разряжал обстановку Фото: Олег Тихонов

Татарстанский АКИБАНК 28 февраля пригласил журналистов, чтобы рассказать об итогах своей работы за прошлый год и разрядить обстановку — в последнее время он попал в негативное информационное поле из-за снижения рейтингов. На встрече председатель правления банка Ильдар Галяутдинов уличил рейтинговые агентства в перестраховке, сообщил об улучшении операционных показателей и пожаловался на слабую экономическую активность. Подробнее — в материале «Реального времени».

Банк уходит в Telegram

Представители АКИБАНКа с самого начала задали встрече доверительный тон, предложив общаться неформально. Журналистам, в частности, рассказали о запуске с 1 марта корпоративного телеграм-канала и попросили поучаствовать в выборе его названия, а в конце провели для них экскурсию по офису банка.

Но главным поводом для встречи были позитивные результаты работы за 2017 год. Банк сообщил об улучшении основных операционных показателей. В прошлом году он выдал более 4,5 тыс. кредитов населению, а совокупный кредитный портфель увеличился на 13%, превысив 19 млрд рублей. Прирост активов составил 8% — их объем на начало года достиг 25,3 млрд рублей. Прибыль АКИБАНКа в 2017 году увеличилась на 7%, до 140 млн рублей.

От имени банка с прессой говорили председатель правления и совладелец Ильдар Галяутдинов и директор казанского филиала Александр Уманский. Галяутдинов отметил неопределенность на рынке и слабый спрос на деньги со стороны корпоративных клиентов: «Институциональная среда, к сожалению, становится пока хуже, и многие предприятия в условиях сжатия спроса не предполагают увеличения объемов производства».

От имени банка с прессой говорили председатель правления и совладелец Ильдар Галяутдинов и директор казанского филиала Александр Уманский

По его словам, в этих условиях драйвером в 2018 году может стать потребительское кредитование. Этот сегмент растет (рост на 13,2% в прошлом году), что связано в том числе с падением реальных доходов россиян. «Модель поведения населения сегодня меняется. Упали вклады: в январе за много лет впервые они снизились почти на полтриллиона рублей — это очень большая цифра. Люди залезают в свои собственные вклады для того, чтобы решать первоочередные проблемы. С этим же связан рост кредитования», — считает Галяутдинов. Предпосылок к увеличению реальных доходов он пока не видит.

В то же время, по словам Галяутдинова, банк продолжает придерживается взвешенной кредитной политики: «Мы все-таки аппетит к риску определяем исходя из состояния институциональной среды. И я думаю, это правильно, потому что мы в итоге отвечаем за средства наших вкладчиков, за средства предприятий, которые доверили банку».

«Решили себя обезопасить»

В последнее время АКИБАНКу приходилось прикладывать большие усилия, чтобы погасить плохой информационный фон вокруг своей устойчивости: в январе и феврале сразу два агентства — Moody's и «Эксперт РА» — одно за другим понизили его рейтинги, в довольно жестких формулировках высказавшись о ситуации с качеством активов и кредитованием связанных сторон.

Главной причиной снижения рейтингов и в том и в другом случае назывался крах страховой группы АСКО, акционером которой банк был до конца прошлого года. Moody's заявило, что отзыв лицензии у страховщика ухудшает перспективы и для банка, а «Эксперт РА» — что это «способно привести к росту надзорных и регуляторных рисков» со стороны ЦБ.

АКИБАНК пояснил, почему не согласен с выводами рейтинговых агентств и считает их некорректными: сделка по продаже доли в СГ «АСКО» была несущественной (банку принадлежало только 17,9%), поэтому «не повлияла и не могла повлиять ни на качество активов, ни на надежность капитала», а рейтинги были понижены до раскрытия годовой отчетности и финансовых показателей. После нескольких негативных публикаций в СМИ банк даже предположил, что против него ведется информационная кампания, цель которой — «создание искусственного напряжения в обществе».

Главной причиной снижения рейтингов назывался крах страховой группы «АСКО», акционером которой банк был до конца прошлого года. Фото chelnyltd.ru

Масла в огонь подлил корпоративный конфликт: в конце января банк подал ряд исков к своему давнему партнеру — компании «АКИ-ЛИЗИНГ-К» (АЛК), которой владеет Ленар Мингалимов, родственник Ильдара Галяутдинова. «АКИ-ЛИЗИНГ-К» ранее был миноритарным акционером банка, у партнеров была совместная программа льготного лизинга. Сейчас, судя по материалам дел, АКИБАНК требует от АЛК вернуть как минимум 168,4 млн рублей долга. Также в качестве обеспечения иска банк просил арестовать счета ответчика в «Альфа-Банке» и наложить арест на его Mercedes Bens GL 63 AMG. В обеспечительных мерах суд отказал. АЛК в свою очередь обратился в суд с иском к крупнейшему акционеру банка — ООО «Камский бекон» (владеет 29,3% акций). Компания добивается взыскания 8,8 млн рублей долга.

Вчера Галяутдинов обвинил составителей рейтингов в необъективности. По его словам, они, «ничем не интересуясь, просто вынесли соответствующее решение». Предправления банка указал на позитивные результаты по итогам 2017 года: «У нас подросли и рентабельность, и капитал, и нормативы. То, что Moody's таким вот образом поступил — в первую очередь, я думаю, это связано с тем, что у нас любят дуть на воду. Особенно в связи с усилением госрегулирования. И, не вникая в то, что происходило с «АСКО», решили на всякий случай себя обезопасить. Не задавая ни вопросов, ни [разбираясь], что там происходило».

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать разговоры о кэптивной модели бизнеса АКИБАНКа (о большом масштабе кредитования связанных сторон писали рейтинговые агентства) он сказал: «У нас порядка 10 тыс. счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. И порядка 180 тыс. физических лиц обслуживается в банке. Я ответил на ваш вопрос?».

Где правда?

Понижая рейтинги АКИБАНКа, агентства также указывали на некоторые рыночные проблемы — сокращение кредитного портфеля юрлиц, повышенную зависимость от средств на депозитах населения и неэффективное размещение активов. Так, «Эксперт РА» отметило, что доля низкодоходных активов, которые банк хранит на депозитах в ЦБ под минимальные проценты, выросла за прошлый год с 19 до 30,1%.

Судя по квартальным отчетам за 2013—2017 годы, рентабельность банка снижалась: доля работающих активов (в основном это кредитный портфель) к активам-нетто снизилась с 69,8% на начало прошлого года до 55,9% на 1 января 2018-го.

По словам Галяутдинова, в 2017 году величина работающих активов увеличилась на 2 млрд рублей, или на 8,4%. Топ-менеджер отметил, что банк держит средства в ЦБ в том числе из-за недостаточного спроса на кредитование.

Артем Малютин
ЭкономикаБанки Татарстан
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 01 марта
    А разве Акибанк не государственный?
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    Анонимно 01 марта
    Государственный, но это не особо на что либо влияет
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  • Анонимно 01 марта
    Ну так то у всех банков рейтинги упали. Только у зеленого с надежностью норм репутация
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    Анонимно 01 марта
    Да я вам с пяток банков назову с хорошей репутацией, кроме сбера
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  • Анонимно 01 марта
    А Акибанк может в суд на эти издания, которые занизили его рейтинг?
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    Анонимно 01 марта
    Издания рейтинги не занижают, они это не могут делать

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