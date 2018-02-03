Скандалы недели: свобода для топа «Татфондбанка», смена главного вертолетчика и скандал в Пестрецах

Чем запомнятся татарстанцам уходящие семь дней

В центре внимания россиян на уходящей неделе оказался так называемый «кремлевский список», опубликованный Минфином США, а также отмена пожизненного «приговора» МОК российским спортсменам. В Татарстане тем временем произошла смена руководства на КВЗ, открылся новый логоцентр «Почты России», а «зеленая папка» Минниханова нанесла удар по Пестречинскому району РТ. Подробнее об этом — в итоговом материале «Реального времени».

«Кремлевский список»

Во вторник Минфин США опубликовал открытую версию «кремлевского списка». В него попали имена 114 крупных чиновников и 96 «российских олигархов». Среди них есть и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Помимо него в список включены члены кабинета министров, в числе которых министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минэнерго Александр Новак, министр транспорта Максим Соколов, главы Минпромторга и Минкомсвязи Денис Мантуров и Николай Никифоров, министр сельского хозяйства Александр Ткачев и другие.

— Мы исходим из того, что эти американские игры в санкции — это, скорее всего, навсегда, и мы не строим свою стратегию на том, что они когда-то завершатся или изменятся. В то же время мы выражаем заинтересованность в работе с нашими европейскими коллегами, — прокомментировал на мероприятии в Казани свое попадание в список министр связи РФ Николай Никифоров.

В списке «российских олигархов» предприниматели Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, глава «Лукойла» Вагит Алекперов, Олег Дерипаска, вице-президент «Лукойла» Леонид Федун, глава «Русснефти» и другие.

Среди них есть и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Фото kremlin.ru



Власти заявляют о враждебности этого акта, но отмечают его несущественное влияние на ситуацию в России. Путин заявил, что в документ, по сути, вошли все жители РФ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что непопадание в список могло бы стать поводом для увольнения членов правительства.

В то же время один из авторов «кремлевского доклада», сообщил о замене имен в списках высокопоставленными чиновниками и олигархами. Андерс Ослунд, шведский экономист и дипломат, эксперт Atlantic Council, заявил, что в список должны были войти предприниматели и олигархи, которые заработали состояние из-за связи с Кремлем. По его словам, кто-то из чиновников за 5 дней до публикации изменил этот список.

Что интересно, после публикации списка в СМИ попала утечка о визите руководителей российских спецслужб, к слову, находящихся в санкционном списке, в Вашингтон и встрече их с главой ЦРУ.

Потери: уход «серого кардинала» Узбекистана и основателя ИКЕА

На уходящей неделе глава Службы национальной безопасности Узбекистана Рустам Иноятов, занимавший свой пост последние 22 года, был лишен должности. Эксперы отзываются о снятии Иноятова как о «долгожданном и символическом акте». По словам эксперта по Центральной Азии Даниила Кислова, спецслужба под началом Рустама Иноятова ассоциировалась с худшими проявлениями режима Ислама Каримова (экс-президент Узбекистана) и воспринималась, как огромный репрессивный аппарат, подавляющий инакомыслящих и оппонентов.

Самого Иноятова он описывает как человека, который был вторым по влиятельности в республике, и про которого крайне мало известно: «Он никогда не выступал публично — неизвестно ни одного выступления Иноятова ни перед парламентом, ни перед гражданами, ни перед правительством. Это была очень непубличная персона, и при этом он являлся самым влиятельным человеком в республике после Каримова».

Другой новостью из международной повестки стала смерть основателя IKEA Ингвара Кампрада. Фото Михаила Козловского



Другой новостью из международной повестки стала смерть основателя IKEA Ингвара Кампрада. Своими воспоминаниями о скромном миллиардере с «Реальным временем» поделился экс-мэр Казани Камиль Исхаков: «Когда мы готовили открытие магазина в Казани, была назначена встреча в Осло. Я поселился в гостинице среднего класса и спросил у Ингвара, куда мне подъехать, чтобы обсудить рабочие вопросы. Он настаивал на том, что он сам приедет ко мне и мы поговорим в холле отеля. Оказалось, что он поселился в самой дешевой гостинице и ему было неудобно звать меня туда. В итоге я подарил ему наш расшивной халат, а на нем было очень дешевое, старое и холодное пальто. Он надел халат и в нем пошел по городу до своего отеля».

Отмена «приговора» российским атлетам

В четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции россиян: решение принималось по 39 российским атлетам. Пожизненная дисквалификация всех 39 была отменена. Более того, 28 российских олимпийцев полностью оправданы и восстановлены во всех правах. И, соответственно, получают свои медали сочинской Олимпиады назад. Ну а самое главное на сегодняшний день: все оправданные спортсмены имеют полное право принять участие в предстоящей корейской Олимпиаде.

Среди оправданных спортсменов: лыжники Антон Легков, Алексей Петухов, Никита Крюков и Александр Бессмертных, скелетонисты Сергей Чудинов, Елена Никитина, Александр Третьяков, Ольга Потылицына, Мария Орлова, бобслеисты Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стулнева, Людмила Удобкина, саночник Альберт Демченко, конькобежец Артем Кузнецов и другие спортсмены.



Еще 11 атлетов больше не отстранены от спорта, как прокаженные, но виновными все-таки признаны и будут вынуждены пропустить Пхенчхан. Правда, для большинства этих атлетов пропуск даже корейских Игр, по сути, равносилен пожизненному отстранению от Олимпиад. Ведь через 4 года, как бы они ни поддерживали свою спортивную форму, былых кондиций уже не наверстать.

К слову, о ситуации высказался депутат и спортсмен Ирек Зиннуров.

Новым управляющим директором КВЗ станет 54-летний Юрий Пустовгаров. Фото prav.tatarstan.ru



Новый глава «Казанского вертолетного завода»

В четверг, 1 февраля, стало известно, что гендиректор ПАО «Казанский вертолетный завод» Вадим Лигай покинет свой пост. В этот же день «Реальному времени» удалось выяснить, что новым управляющим директором КВЗ станет 54-летний Юрий Пустовгаров. Он лично подтвердил эту информацию нашему изданию, сообщив, что действительно принял предложение руководства «Вертолетов России». На следующий день подоспело и официальное подтверждение — президент Татарстана Рустам Минниханов представил Юрия Пустовгарова как нового гендиректора КВЗ.

Отметим, что ранее топ-менеджер возглавлял Кумертауское авиационное производственное предприятие, входящее в состав холдинга «Вертолеты России». Выбор в пользу башкирского топ-менеджера объясняется тем, что за него согласился поручиться «головой» лично Вадим Лигай, который, по всей видимости, не нашел в своем казанском окружении достойного преемника. В пятницу также стало известно о том, что бывший глава Казанского вертолетного завода Вадим Лигай назначен заместителем гендиректора холдинга «Вертолеты России».

Языковые баталии от Ольги Артеменко

На уходящей неделе в Йошкар-Оле был дан старт общественному обсуждению языкового вопроса в республике Марий Эл. Участники круглого стола, высказывавшие свои пожелания и претензии на встрече, подняли проблему нехватки часов на преподавание родного языка, указали на непродуманность изменений орфографии и терминологии марийского, а также на отсутствие живого общения в процессе обучения.

«Гвоздем программы» было выступление Ольги Артеменко, руководителя Центра этнокультурной стратегии образования ФИРО, которую называют главным идеологом языковой политики в России. Выступая перед собравшимися, Артеменко заявила, что экономическое развитие страны не зависит от родного языка, в отличие от русского или английского, а сам предмет «родной язык» (в том числе родной русский) она видит в формате углубленного изучения языка детьми, которым это интересно.

Отвечая на вопросы корреспондента «Реального времени» в эксклюзивном интервью, Артеменко выдала ряд критических замечаний в адрес Татарстана, в частности, заявив, что наша республика «знает, как поднимать свой имидж», но на деле оказывается, что мы получаем низкую эффективность и низкое качество преподавания татарского языка.

Артеменко заявила, что экономическое развитие страны не зависит от родного языка, в отличие от русского или английского. Фото Марка Шишкина



Пестрецы и Минздрав Татарстана под ударом

На уходящей неделе стало известно, что Казань может расширить свои границы за счет Пестречинского района. Четыре его деревни (Кощаково, Званка, Царево и Старое Кощаково) власти предлагают включить в черту города. Отмечается, что тема оказалась резонансной и получила больше негативных откликов, чем положительных. Ясность в этот вопрос будет внесена 15 февраля на отчетном собрании главы сельского поселения.

Вместе с тем, Следком возбудил дело по фактам злоупотребления полномочиями с раздачей муниципальных земель в тех же Пестрецах. 29 января на допрос был вызван бывший глава пестречинского исполкома Азат Валиуллин: пришел он без адвоката и был шокирован, когда после допроса с дежурным защитником ему объявили о задержании. 31 января Пестречинский райсуд рассмотрел ходатайство Высокогорского межрайонного следственного отдела об аресте Валиуллина. Следователи просили взять экс-чиновника под стражу до 11 марта, однако суд счел возможным ограничиться домашним арестом. Свою вину он не признал.

Отметим, что в рейтинге развития муниципалитетов за 9 месяцев 2017 года, составленном аналитической службой «Реального времени», Пестречинский район занял 6-е место, уступив Тукаевскому и Альметьевскому (4-е место), Нижнекамскому и Елабужскому (2-е место), а также Лаишевскому (1-е место). Подробнее вы можете ознакомиться с рейтингом здесь. Добавим также, что в пятницу стало известно об уходе со своего поста главы исполкома Тюлячинского района РТ Рустяма Нуруллина.

Не менее громким стало задержание замминистра здравоохранения РТ Елены Шишмаревой. По версии следствия, в течение нескольких лет по рекомендации Шишмаревой учреждения Минздрава Татарстана заключали контракты на повышение уровня образования медиков с организациями, в которых замминистра подрабатывала преподавателем. Причем часть образовательных услуг по контрактам предоставлялась лишь на бумаге. «Реальное время» проанализировало крупнейших госзаказчиков этого министерства.

Мощности официально открытого в этот день логистического центра «Почты России» позволят обрабатывать до 1,2 млн отправлений в сутки. Фото Максима Платонова

Новый логоцентр «Почты России» в Казани и обновление «Официального Татарстана»



Ранним утром 30 января в Казани приземлился первый самолет из Китая с посылками из интернет-магазинов Поднебесной — теперь все посылки, заказанные жителями Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, Самарской и Ульяновской областей, будут приходить не в Москву, а в столицу РТ. Мощности официально открытого в этот день логистического центра «Почты России» позволят обрабатывать до 1,2 млн отправлений в сутки. Сейчас в нем работают 700 человек, а при выходе на полную мощность объект может обеспечить занятость 1 500 сотрудников.

Логоцентр расположился рядом с аэропортом «Казань», на территории 36 тыс. кв. метров. Здесь посылки проходят таможню и сортируются. Каждый пакет проходит через рентген-аппарат. Инвестиции в строительство и оборудование нового логистического центра оцениваются в 4 млрд рублей.

Отметим, что торжественное открытие центра в присутствии президента РТ и федерального министра связи было частью программы итоговой коллегии Минсвязи РТ, на которой были озвучены показатели IT-отрасли Татарстана за прошлый год. Помимо этого, на мероприятии стало известно о том, что в структуру сайтов министерств и ведомств, входящих в «Официальный Татарстан», будут внесены серьезные изменения — их дизайн и юзабилити будут поэтапно трансформироваться в течение 2018 года. Подробнее об изменениях вы можете узнать здесь.

Судьба зампредов ТФБ: свобода для Насырова и домашний арест для Мещанова и Мерзлякова

В Казани было прекращено уголовное преследование бывшего первого зампреда ТФБ Рамиля Насырова. Изначально о том, что Следком по РТ больше не имеет к нему претензий (из обвиняемого его сделали свидетелем и освободили из-под домашнего ареста) «Реальному времени» сообщили источники, однако позднее информацию подтвердили в самом СК по РТ.



Также на этой неделе в суде на заседании по продлению домашнего ареста снова встретились экс-зампреды «Татфондбанка» Сергей Мещанов и Вадим Мерзляков. У обоих подошли к концу сроки содержания под стражей, поэтому Мещанову продлили срок до 28 февраля, а Мерзлякову — до 8-го. Привычное течение повторяющихся заседаний по продлению меры пресечения фигурантам дела «ТФБ Финанс» эпатажно разбавил активист Дмитрий Бердников, порядком разозливший родственников обвиняемых и вынудивший судью прибегнуть к помощи судебного пристава, который и вывел Бердникова в коридор. Подробный репортаж с заседания — здесь.

В полицию «должник» обратился не сразу, однако позднее оперативным сопровождением его дела занялись сотрудники подразделения по борьбе с оргпреступностью. Фото Ирины Плотниковой

Дело о похищении казанского предпринимателя «ворами» и освобождение Швецова-старшего

Приволжский райсуд Казани приступил к рассмотрению дела о похищении частного предпринимателя и вымогательстве у него придуманного, по версии следствия, долга под миллион рублей. Как рассказал на судебном допросе потерпевший — 22-летний Герман, он решил заняться оптовой куплей-продажей табака и искал партнеров. С его слов, таковым пожелал стать ныне обвиняемый Виктор Санников — обещал за 20% от прибыли подыскивать клиентов для Германа, которые будут закупать у них табак.

Сначала потерпевший согласился, но потом передумал вести дела с Санниковым (понял, что тот связан с криминалом) и оборвал контакт с «партнером». По словам Германа, через несколько недель его подкараулили на парковке ТЦ, отволокли в машину и увезли в Дербышки на встречу со «старшими», где продержали сутки в заложниках и предъявили долг «за потраченное время» в размере 950 тыс. рублей. В полицию «должник» обратился не сразу, однако позднее оперативным сопровождением его дела занялись сотрудники подразделения по борьбе с оргпреступностью. В итоге подозреваемые были задержаны. Четверо фигурантов частично признали вину, отказался лишь один из них — 42-летний уроженец Томска Тихон Апокалипсис. Процесс продолжится 13 февраля.

Также на уходящей неделе подозреваемого в афере бывшего вице-премьера РТ Владимира Швецова освободили по состоянию здоровья под обязательство о явке. Напомним, 62-летний Владимир Швецов был задержан 29 января. По данным источников «Реального времени», он, как и его сын с дочерью, попал под подозрение по уголовному делу об афере с уводом имущества ОАО «Пассажирский автотранспортный комбинат» («ПАК») на 60 млн рублей.

Дело в том, что во время допроса Швецову-старшему стало плохо и его госпитализировали. 31-го числа он все еще находился в больнице, однако по истечении 48 часов после задержания (именно столько прошло к 31 января) следователи должны были либо отпустить задержанного, либо ходатайствовать перед судом об избрании ему реального или домашнего ареста. Однако в Советский райсуд Казани ходатайства по Швецову не поступали, а срок задержания истек. Следовательно Швецов был освобожден «под обязательство о явке по состоянию здоровья».

На днях в Госдуму поступил законопроект Верховного суда РФ о создании в России пяти апелляционных и девяти кассационных судов общей юрисдикции. Фото Ирины Плотниковой

Реформы Фемиды

На днях в Госдуму поступил законопроект Верховного суда РФ о создании в России пяти апелляционных и девяти кассационных судов общей юрисдикции. С 1 июля 2018 года в Нижнем Новгороде может заработать Четвертый апелляционный, а в Казани — Шестой кассационный суды общей юрисдикции. Уже известно, что в последнем хотят собрать 113 опытнейших судей со всей страны, но где они будут работать — пока вопрос.

В судейском сообществе прошел слух о том, что ради нового суда в Казани могут уплотнить две арбитражных инстанции, разместив их либо на Ново-Песочной, либо на Декабристов. Эту информацию источники «Реального времени» опровергают, а вариант с объединением двух кассаций — арбитражной и федеральной — собеседники издания также считают не очень реальным.

По мнению председателя Верховного суда РТ Ильгиза Гилазова, вопросы, связанные с созданием надлежащих условий, «могут решиться достаточно быстро», а основным вопросом для новых судов станет кадровый. По оценке судебного департамента, на затраты на переезд, компенсации уволенным и оборудование залов планируется потратить свыше 4 млрд рублей. Впрочем, законопроект пока не принят, и в нем возможны коррективы.