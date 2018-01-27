«Цель — ноль»: отменить обочины, ввести 50 км/ч по городу и побольше выделенных полос

Колумнист о новом ориентире федерального правительства на нулевую смертность на российских дорогах

Фото: Максим Платонов

Как Татарстан остался позади

На этой неделе первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил об ориентире федерального правительства на нулевую смертность на российских дорогах. «Впервые вводится к 2030 году цель нетерпимости к смертности на дорогах, — сообщил Шувалов, — то есть дойти до высоких стандартов европейских государств к 2024 году, а к 2030-му — стараться, чтобы смертность на дорогах была нулевой или к этому стремилась». Неделей ранее об этом же подходе говорил и министр транспорта РФ Максим Соколов. Речь идет о программе Vision Zero, которая уже успешно работает в таких государствах, как США и Канада, Швеция, Великобритания, Норвегия. Программа рекомендована ООН и ВОЗ и каждый год к ней присоединяются новые страны. В августе я делал запрос в Госсовет РТ о возможности принятия данной программы на республиканском уровне, но не получил никакого отклика. А через полгода мы видим, что программу хочет принять уже федерация. Немного грустно, что постепенно Татарстан становится объектом, а не субъектом, хотя ещё лет 5 назад республика была источником инноваций в России.

Итак, что же из себя представляет данная программа? Ее российская адаптация под названием «Цель — ноль» была разработана Инициативным Фондом «ЗЕБРА» (за европейскую безопасность российских автодорог) и скорее всего станет основой для официальной. Сразу стоит отметить, что программа не предполагает отдельного финансирования, а нацелена на изменение подходов по уже работающим строкам бюджета. Базовый принцип — понимание того, что участники дорожного движения тоже ошибаются, и цель государства не укорять или наказывать, а наоборот — выстраивать такую «прощающую» инфраструктуру, чтобы ошибки не заканчивались смертями.

Им бы обочины взять и отменить

Вот что должно произойти с дорогами, чтобы они стали «человечнее»:

Увеличение доли перекрестков с круговым движением. Подобный тип перекрестков способствует успокоению движения, а также уменьшает возможность опасных «перпендикулярных» столкновений. Канализирование движения на перекрёстках — введение дополнительных препятствий и ограждений между полосами, делающих невозможным резкие перестроения и повороты не из нужного ряда на перекрестке. Подобные меры способствуют однородности и плавности движения. Введение светоотражающей разметки, особенно за городом. По понятным причинам, в России трудно сделать все дороги освещенными, но вполне реально сделать помогающую водителям разметку. Сюда же относятся и виброполосы — специальный рельеф асфальта у края, помогающий понять даже заснувшему водителю, что он сейчас съедет.







Отражающая разметка и виброполосы очень удобны. Фото automobili.hr Отказ от обочин. Исторически обочины предназначались для движения гужевого транспорта, однако сейчас в них фактически нет нужды, но на их строительство и содержание тратятся деньги. Для стоянки транспорта делаются платформы каждые 300—500 метров, а сами исчезающие обочины фактически дают возможность превратить 2-полосную трассу в 3-полосную, где не надо вылетать на встречку для обгона. Введение фактического ограничения 50 км/ч на крупных городских улицах и 30 км/ч на прочих. Подобный лимит не уменьшит пропускную способность дорог, но существенно облегчит последствия ДТП для пешеходов.





Вероятность гибели пешехода в ДТП резко увеличивается при скоростях автомобилей выше 30 км/ч «Прощающие обочины», где специальные отбойники должны препятствовать возможности столкновения вылетевшего автомобиля со столбом или деревом. Увеличение количества выделенных полос для общественного транспорта и велосипедов. Если автомобиль — самый опасный вид транспорта, тогда нужно максимально развивать альтернативы. Классификация дорог и максимальная однотипность внутри одного класса дорог. У водителя должно быть четкое понимание, едет он по хайвею или внутрирайонной дороге, на которых должно быть совершенно разное поведение. На трассах вместо километровых столбов должны появиться 100-метровые знаки, на которых будет продублирован скоростной режим, а также информация об адресе и телефоне ближайшей больницы.

Таковы основные пункты, касающиеся дорог в программе «Цель — ноль». Помимо этого, также предусматриваются образование и популяризация ответственного поведения на дороге, синхронизация работы всех министерств и служб, повышение ответственности и открытости государства при реализации этой программы. В 2017 году на дорогах Татарстана погибли 393 человека — это больше, чем за всю войну в Афганистане. Хочется надеяться, что подобная ситуация начнет реально исправляться.