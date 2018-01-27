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«Цель — ноль»: отменить обочины, ввести 50 км/ч по городу и побольше выделенных полос

07:00, 27.01.2018 19

Колумнист о новом ориентире федерального правительства на нулевую смертность на российских дорогах

«Цель — ноль»: отменить обочины, ввести 50 км/ч по городу и побольше выделенных полос Фото: Максим Платонов

Тимур Ямашев, активист общественного движения «Казанцы за общественный транспорт», специально для «Реального времени» подготовил авторскую колонку о новом ориентире федерального правительства на нулевую смертность на российских дорогах.

Как Татарстан остался позади

На этой неделе первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил об ориентире федерального правительства на нулевую смертность на российских дорогах. «Впервые вводится к 2030 году цель нетерпимости к смертности на дорогах, — сообщил Шувалов, — то есть дойти до высоких стандартов европейских государств к 2024 году, а к 2030-му — стараться, чтобы смертность на дорогах была нулевой или к этому стремилась». Неделей ранее об этом же подходе говорил и министр транспорта РФ Максим Соколов. Речь идет о программе Vision Zero, которая уже успешно работает в таких государствах, как США и Канада, Швеция, Великобритания, Норвегия. Программа рекомендована ООН и ВОЗ и каждый год к ней присоединяются новые страны. В августе я делал запрос в Госсовет РТ о возможности принятия данной программы на республиканском уровне, но не получил никакого отклика. А через полгода мы видим, что программу хочет принять уже федерация. Немного грустно, что постепенно Татарстан становится объектом, а не субъектом, хотя ещё лет 5 назад республика была источником инноваций в России.

Итак, что же из себя представляет данная программа? Ее российская адаптация под названием «Цель — ноль» была разработана Инициативным Фондом «ЗЕБРА» (за европейскую безопасность российских автодорог) и скорее всего станет основой для официальной. Сразу стоит отметить, что программа не предполагает отдельного финансирования, а нацелена на изменение подходов по уже работающим строкам бюджета. Базовый принцип — понимание того, что участники дорожного движения тоже ошибаются, и цель государства не укорять или наказывать, а наоборот — выстраивать такую «прощающую» инфраструктуру, чтобы ошибки не заканчивались смертями.

Им бы обочины взять и отменить

Вот что должно произойти с дорогами, чтобы они стали «человечнее»:

  1. Увеличение доли перекрестков с круговым движением. Подобный тип перекрестков способствует успокоению движения, а также уменьшает возможность опасных «перпендикулярных» столкновений.
  2. Канализирование движения на перекрёстках — введение дополнительных препятствий и ограждений между полосами, делающих невозможным резкие перестроения и повороты не из нужного ряда на перекрестке. Подобные меры способствуют однородности и плавности движения.
  3. Введение светоотражающей разметки, особенно за городом. По понятным причинам, в России трудно сделать все дороги освещенными, но вполне реально сделать помогающую водителям разметку. Сюда же относятся и виброполосы — специальный рельеф асфальта у края, помогающий понять даже заснувшему водителю, что он сейчас съедет.



    Отражающая разметка и виброполосы очень удобны. Фото automobili.hr
  4. Отказ от обочин. Исторически обочины предназначались для движения гужевого транспорта, однако сейчас в них фактически нет нужды, но на их строительство и содержание тратятся деньги. Для стоянки транспорта делаются платформы каждые 300—500 метров, а сами исчезающие обочины фактически дают возможность превратить 2-полосную трассу в 3-полосную, где не надо вылетать на встречку для обгона.
  5. Введение фактического ограничения 50 км/ч на крупных городских улицах и 30 км/ч на прочих. Подобный лимит не уменьшит пропускную способность дорог, но существенно облегчит последствия ДТП для пешеходов.


    Вероятность гибели пешехода в ДТП резко увеличивается при скоростях автомобилей выше 30 км/ч
  6. «Прощающие обочины», где специальные отбойники должны препятствовать возможности столкновения вылетевшего автомобиля со столбом или деревом.
  7. Увеличение количества выделенных полос для общественного транспорта и велосипедов. Если автомобиль — самый опасный вид транспорта, тогда нужно максимально развивать альтернативы.
  8. Классификация дорог и максимальная однотипность внутри одного класса дорог. У водителя должно быть четкое понимание, едет он по хайвею или внутрирайонной дороге, на которых должно быть совершенно разное поведение.
  9. На трассах вместо километровых столбов должны появиться 100-метровые знаки, на которых будет продублирован скоростной режим, а также информация об адресе и телефоне ближайшей больницы.

Таковы основные пункты, касающиеся дорог в программе «Цель — ноль». Помимо этого, также предусматриваются образование и популяризация ответственного поведения на дороге, синхронизация работы всех министерств и служб, повышение ответственности и открытости государства при реализации этой программы. В 2017 году на дорогах Татарстана погибли 393 человека — это больше, чем за всю войну в Афганистане. Хочется надеяться, что подобная ситуация начнет реально исправляться.

Тимур Ямашев
ОбществоБизнесТранспортИнфраструктура
комментарии 19

комментарии

  • Анонимно 27 янв
    О, это мечта нашей гаи, чтобы где нибудь между телевышкой и залесным поставить знак 30 и сидеть ждать потока штрафов. Признать ее крупной городской улицей не получится, т.к. всего по две полосы в каждом направлении
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    Анонимно 27 янв
    Суть программы в том, что бы имелись искуссивенные препятствия ограничивающие скорость, тогда не нужно держать лишнего гаишника или камеру. Водитель сам снизит скорость, если пешеходный переход будет приподнят до уровня тротуара, на манер лежачего полицейского, при этом переходу будет комфортно, на такой зебре не будет луж, а молобобильные граждане смогут переходить дорогу без лишних барьеров. Есть ещё целый набор подобных инструментов, всё успешно используется в Европе. Другой вопрос, что всё это надо применять с умом
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    Анонимно 27 янв
    Именно, все надо применять с умом! Если есть необходимость, то и при нынешних правилах можно ограничить скорость на опасных участках
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  • Анонимно 27 янв
    Тимур! Купи уже машину, хватит вводить ограничения, особенно в РТ! Давайте теперь займёмся пешеходами, они бегают везде, как бессмертные !
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    Анонимно 27 янв
    Вы не поняли сути программы, у меня, например, есть автомобиль, но гораздо чаще я и моя семья выступают пешеходами. Россия чуть ли не единственная европейская страна, где почти по всем участкам городских дорог можно разгоняться до 80, в Казани есть участки, где есть ограничение 40+20 км/ч, но этого явно не достаточно. Пешеходы, зачастую, перебегают из-за унизительной инфраструктуры. Наше ГАИ всем делает подлянки, одни П-образные пешеходные переходы на перекрёстках чего стоят, когда что бы перейти на другую сторону приходиться обходить через 3 светофора в обход. А эти ужасные подземные и надземные переходы? Однажды они разделили мою семью, потому что невозможно было перейти через подземный переход с коляской к бабушке, а она не могла его преодолеть из-за возраста, в итоге жена просто дожидалась меня с работы, что бы я их отвёз на машине.
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  • Анонимно 27 янв
    Так то очень классные задумки
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  • Анонимно 27 янв
    Диаграмму кто рисовал? При скорости 0 км/ч, т.е. при стоячем авто, вероятность смерти пешехода 5%. Видимо есть шанс что пешеход сам разгонится и ударится о машину. Или упадет на машину сверху при суициде
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  • Анонимно 27 янв
    По инфраструктуре организации движения мысли правильные. Понимаю, что любые изменения нас «напрягают», но важен резельтат, поэтому не могу согласиться едкими комментами некоторых читателей. Нам тоже надо уметь меняться, а не ждать, что все остальные «прогнутся под нас».
    Есть ещё один вопрос- водители коммерческих автомобилей. Надо в корне пересмотреть и принять европейские правила серьезных штрафов нарушителям вместо лишения прав (за весогабаритные нарушения, пересечение сплошной полосы и т.д.). Ведь вместо этих уже опытных водителей потом за руль сажают других молодых малоопытных, следовательно, более опасных на дорогах водителей. Пусть нарушитель платит штраф 100 000руб частями в течение 2-х лет- это осень чувствительная профилактика и эффекта будет больше. А у нас все ещё преобладают методика работы с нарушителями 30-х годов: лишить, посадить, расстрелять... Не говорю уж о нарушениях конституционных прав гражданина- водителя право на труд.
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  • Анонимно 27 янв
    Круговое движение это ужас. Боюсь его
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  • Анонимно 27 янв
    Тимур опять улетает, в стратосфере уже.
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  • Анонимно 27 янв
    Тимур купи машину.
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  • Анонимно 27 янв
    Тимур купи машину.
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    Анонимно 27 янв
    Ну купит Тимур машину, и что? Гораздо бОльшая часть горожан продолжат использовать ОТ и ходить пешком в повседневных передвижениях, а город будет оставаться не безопасным
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  • Анонимно 27 янв
    Надо как то все равно дороги оптимизировать
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  • Анонимно 27 янв
    Николая ершова/лумумбы надо круговое движение
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  • Анонимно 27 янв
    И переход надземный
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  • Анонимно 27 янв
    Не надо больше никаких автомобильных полос. Надо сделать велосипедные дорожки, если цены на бензин булдут расти с такими темпами, все пересядем в велосипеды. Надо еще увеличить маршрутные транспортные средства.
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  • Анонимно 28 янв
    Тимур купи машину
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  • Анонимно 31 янв
    Купивший машину Нетимур, вали в Москву жить. Или сразу в Лос Әнҗелес
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