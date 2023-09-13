«Таким образом строительство должно было вестись и 10 лет назад»

Власти Татарстана подготовят единый проект территориального планирования вокруг Казани

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Власти Татарстана подготовят проект единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования отдельных поселений Лаишевского и Пестречинского районов республики. Для его разработки в состав комиссии войдут почти все республиканские ведомства. Документ должны представить в 2024 году. При этом в региональном Минстрое не подтверждают, связан ли этот документ с наложением вето на застройку Казанской агломерации. «Реальное время» выясняло, есть ли тут какая-то связь, что о запрете думает Гильдия риелторов Татарстана и как это скажется на ценах на жилье. Детали — в нашем материале.



«Институтом разрабатывается мастер-план Казанской агломерации, что в дальнейшем повлияет на интенсивность застройки территорий»

Власти Татарстана готовят проект единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования отдельных поселений Лаишевского и Пестречинского районов республики. В их числе Богородское, Сокуровское, Егорьевское, Столбищенское, Песчано-Ковалинское, Габишевское, Большекабанское. Все они находятся в составе Пестречинского и Лаишевского районов.

Для разработки проекта планируется создать специальную комиссию, которая должна представить единый документ в октябре 2024 года. Подготовкой поручено заняться республиканскому Минстрою. К разработке также будут привлечены власти озвученных выше сельских поселений.

realnoevremya.ru (архив)

Рабочую группу по разработке этого проекта возглавит вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин. В нее также войдут руководители почти всех татарстанских министерств. Кроме этого, в списке значится директор «Института пространственного планирования Татарстана» Олег Григорьев, главы районов Ильхам Кашапов и Ильдус Зарипов.

В проектной документации также сообщается, что целью будущей комиссии будет обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования. Принятие проекта постановления не потребует выделения дополнительных финансовых средств из бюджета Татарстана. Подготовка проекта единого документа будет осуществляться в пределах субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ «Институт пространственного планирования РТ».

«Реальное время» обратилось в республиканский Минстрой с просьбой пояснить, связан ли этот шаг с августовским решением раиса Татарстана Рустама Минниханова о наложении вето на выдачу разрешений на строительство жилья вокруг Казани. Ответ пришел крайне уклончивый.

— Это пока проект документа, и он находится на согласовании. Предлагаем дождаться выхода документа, — сообщили нам в Минстрое Татарстана.

realnoevremya.ru (архив)

А вот в «Институте пространственного планирования Татарстана» изданию сообщили, что приостановление строительства жилья к их полномочиям не относится. Но при этом в учреждении добавили: «Институтом разрабатывается мастер-план Казанской агломерации, который станет инструментом для принятия решений руководством республики в части целесообразности внесения изменений в градостроительную документацию муниципальных образований республики (генплан, правила землепользования и застройки и так далее), что в дальнейшем повлияет на интенсивность застройки территорий».

Плотность застройки не оставляет места для возведения социальных объектов

Напомним, что о наложении вето стало известно в августе этого года. О решении Рустама Минниханова сообщил мэр Казани Ильсур Метшин. По его словам, оно касается строительства жилых комплексов, но не будет распространяться на ИЖС.

— Касается это направления «бетонки», сопредельно Лаишевский район, направления аэропорта, направления Пестречинского района, Куюков, там, где у нас затыки по автомобильному движению. Идет активная стройка в сопредельных муниципалитетах <...> принято решение провести полный аудит. Скорее всего, мнение такое, что это будет ИЖС, а продолжение строительства высотного жилья только там, где позволяет транспортная сеть и учтено развитие социальной инфраструктуры, — сообщил глава города.

Выданных разрешений на строительство в восемь-девять раз больше, чем может «переварить» Оренбургский тракт, обратил внимание градоначальник. Вместе с тем Метшин добавил, что власти рассчитывают на понимание со стороны застройщиков.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Историю с заморозкой строительства вокруг Казани также комментировали и в пресс-службе раиса Татарстана. Там заявили, что принятое решение стало реакцией на обращения людей.

— Одна из самых густонаселенных территорий — Казанская агломерация, где часто активная застройка приводит к проблемам социального характера. Рустам Нургалиевич неоднократно обращал внимание на необходимость планирования и обеспечения социальной инфраструктурой. Есть необходимость провести инвентаризацию. Чтобы сейчас на этих территориях проанализировать, какова нагрузка по строительству, и уже на этом этапе выявить, какие риски могут возникнуть, — сообщили ТАСС в администрации Минниханова.

Там же подчеркнули, что иногда плотность застройки в жилых комплексах настолько сильная, что она буквально не оставляет места для возведения социальных объектов.

Наложение вето стало вынужденной мерой

Решение о наложении вето на застройку вокруг Казани «Реальное время» попросило прокомментировать вице-президента Гильдии риелторов Татарстана Руслана Садреева. По его мнению, данная мера стала в большей степени вынужденной.

— Эта мера негативно влияет на темпы строительства, но тем не менее, видимо, другого способа нет, чтобы наладить процесс сначала строительства дорог, а потом уже объектов жилищного строительства. Я думаю, эта мера временная. Не думаю, что она будет действовать достаточно продолжительный период. Может быть, несколько лет, но не более, пока все не наладится. В пример я могу привести жилищный комплекс в поселке Усады. Там уже проложены дороги, вплоть до светофоров и перекрестков, и только после этого начнется строительство многоквартирных жилых домов. Вот это, я считаю, правильный подход. Таким образом строительство должно было вестись и 10 лет назад, — высказался Садреев.

Эксперт говорит: «Теперь Казань пришла к тому, что самой болевой точкой стал Пестречинский район, а именно поселки Куюки, Салмачи и Новые Салмачи. Как подчеркнул Садреев, это превратилось в неразматываемый клубок проблем. Вице-президент гильдии добавил, что небольшие проблемы есть в поселках Усады и Столбище Лаишевского района, но их можно решить за счет расширения дорог. А в Пестречинском районе это сделать невозможно, только если строить новую дорогу, но будет это очень недешево.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Я не думаю, что само решение о наложении вето как-то скажется на стоимости жилья и квартир. По крайней мере, те разрешения, которые уже были получены на строительство жилья, будут действовать. По ним строительство жилья будет вестись минимум год-два. Поэтому пока о росте цен говорить не стоит. Но что касается не цен, а полезности данного решения, я, как житель поселка, который страдает от того, что через него ездит много машин, считаю, что к решению этих проблем надо было уже прийти заранее. Необходимо было принять превентивные меры, чтобы не было транспортного коллапса в некоторых районах, — поделился Садреев.

По его словам, если за счет наложения вето на строительство удастся решить все проблемы, которые накопились, то впоследствии цены на жилье могут и вырасти.

А вот по поводу единого проектного документа, который собираются принять власти Татарстана, Руслан Садреев сказал, что надо сначала увидеть план действий, а потом его оценивать. Специалист настаивает — проект должен обеспечить цель по удобству проживания в проблемных районах. В нем нужно прописать транспортную доступность, логистику, работу общественного транспорта, возможно, проведение метро до Куюков, о котором недавно говорилось.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Но на самом деле, если будет финансирование из республиканского, федерального бюджетов, то реализовать все это наши власти смогут быстро и грамотно. Мы видим, как Казань развивается, здесь управление процессами идет на хорошем и высоком уровне. И если деньги будут, то будут двигаться. В первую очередь нужно обеспечить транспортную доступность и наличие школ, детских садов, поликлиник. В Казани все это реализуется, но в рамках наличия финансирования, — заключил Руслан Садреев.





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