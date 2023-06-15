Гид по Летнему книжному фестивалю «Смены»
Самые интересные мероприятия Летнего книжного фестиваля «Смены», по версии «Реального времени»
В эти выходные, 17—18 июня, в Казани в шестой раз пройдет Летний книжный фестиваль «Смены». В нем примут участие более 80 российских издательств, более 50 федеральных спикеров, среди которых писатели, историки, доктора наук, художники и современные культуртрегеры. В рамках фестиваля пройдет книжная ярмарка, лекции, дискуссии и мастер-классы, а также концерты, спектакли и выставки. Площадками фестиваля станут парк «Черное озеро», Национальная библиотека РТ и Центр современной культуры «Смена». «Реальное время» собрало все самые интересные мероприятия Летнего книжного фестиваля «Смены» в одном материале.
Фестиваль организован Центром современной культуры «Смена», Национальной библиотекой Татарстана и Дирекцией парков и скверов Казани при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Стратегический партнер фестиваля — Фонд «Живой город». Стратегический медиапартнер фестиваля — интернет-газета «Реальное время».
50 главных книг Летнего книжного фестиваля «Смены»
Центральное событие фестиваля — книжная ярмарка в парке «Черное озеро», в которой примут участие более 80 независимых издательств со всей России. Гости смогут первыми приобрести главные книжные новинки без наценок и лично пообщаться с представителями любимых издательских домов.
Аннотации к каждой книге можно прочитать в нашем материале «50 главных книг Летнего книжного фестиваля «Смены». А также читайте подробные рецензии на некоторые книги из подборки.
Татьяна Муравьева. «Мифы Поволжья» (16+)
«Реальное время» встретилось с Татьяной Владимировной Муравьевой и поговорило о персонажах татарской мифологии, которым удалось «выжить», о языческих традициях в современности и о том, почему барс и волк белые.
Читайте интервью с Татьяной Муравьевой.
Стиг Дагерман. «Немецкая осень» (16+)
«Немецкая осень» — это детальное и яркое описание разрушенной после войны Германии. Красной нитью через все репортажи проходит идея о том, что можно быть жертвой и преступником одновременно. Нищета, голод и отчаяние были повсюду. Независимо от того, было ли страдание безвинно или заслуженно.
Читайте рецензию на книгу Стига Дагермана «Немецкая осень».
Лидия Юкнавич. «Потрясение» (18+)
Роман Лидии Юкнавич «Потрясение» — это смесь «Облачного атласа» Дэвида Митчелла и «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. Только главная героиня Юкнавич проваливается не в кроличью нору, а перемещается сквозь время с помощью воды. Писательница не рассматривает время линейно. В ее романе разные периоды истории человечества разговаривают друг с другом.
Читайте рецензию на книгу Лидии Юкнавич «Потрясение».
Мэтью Квик. «Свет — это мы» (18+)
Действие романа «Свет — это мы» происходит в городе Мажестике в Пенсильвании. Читатель видит историю глазами тревожного человека, оказавшегося в эпицентре трагедии, — Лукаса Гудгейма. После массового убийства в кинотеатре город должен либо объединиться для исцеления, либо навеки погрузиться в траур.
Читайте рецензию на книгу Мэтью Квика «Свет — это мы».
Вернер Херцог. «Сумерки мира» (16+)
Роман немецкого кинорежиссера Вернера Херцога «Сумерки мира» рассказывает историю японского солдата Хиро Оноды, который три десятилетия прожил в джунглях маленького филиппинского острова Лубанг и продолжал бороться во Второй мировой войне, пока не сдался в 1974 году.
Читайте рецензию на книгу Вернера Херцога «Сумерки мира».
Дискуссия «Как рассказывать о книгах и культуре»
В центре обсуждения — тонкости современной презентации книги. Книжные обозреватели и издатели выскажут свое мнение о месте книги в сознании современного человека и новых способах популяризации сложного продукта в век «быстрого контента». Как медиа о культуре формируют тренды? Какие медиаформаты наиболее востребованы у читателей и пользователей социальных сетей? Как рассказывать о книгах, кино и искусстве, чтобы максимально вовлекать читателя? Как превратить культурное мероприятие или выход книги и фильма в инфоповод? С какими проблемами сталкиваются сейчас медиа о культуре и как они развиваются? Формируют ли блогеры культурные вкусы и что делать с феноменом «Тик-Тока»? И кто сейчас культурный рупор для подростков и молодежи?
Когда: 18 июня, 16:00
Где: парк «Черное озеро», Лекторий 1
Смотрите стримы «Реального времени» с Екатериной Писаревой и Никитой Карцевым.
Спикеры:
Екатерина Писарева — шеф-редактор группы компаний «Литрес», книжный обозреватель.
Максим Мамлыга — книжный обозреватель журнала «Правила жизни» и магазина «Подписные издания».
Ксения Коробейникова — искусствовед и автор telegram-канала «ку-ку», основательница коммуникационного агентства «Схема».
Никита Карцев — кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино».
Екатерина Петрова (модератор) — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком».
ТОП-3 дискуссии Летнего книжного фестиваля «Смены»
Дискуссия «Детская книга в СССР: что это было и как с этим наследием быть сейчас?»
Детская иллюстрированная книга включает в себя не только творчество писателя, но и большую работу художников. Через книги для детей мастера отечественного авангарда Эль Лисицкий, Александр Родченко, Вера Ермолаева передали феномен золотого столетия книжной графики. Иллюстраторами множества детских книг 1960—1980-х годов стали мастера «Московской концептуальной школы». В их число входят художники Илья Кабаков, Виктор Пивоваров и Эрик Булатов. Позже более 100 книг для детей создадут Михаил Ромадин и Рашит Сафиуллин, известные по своей работе в кинокартинах «Солярис» и «Сталкер» режиссера Андрея Тарковского.
В последнее десятилетие детские книги пережили глобальный бум и стали своеобразным интернациональным языком, который не нуждается в переводе и понятен во всех странах мира, что роднит книги-картинки с современным искусством. Детские книги отлично вписываются в концепцию музеев современного искусства. Сами же издатели, используя новейшие иллюстрации, отдают дань уважения наследию художников ХХ века и обмениваются репринтными изданиями друг с другом.
Во время дискуссии будут обсуждены вопросы книги-картинки, как территории пересечения литературы и художественного искусства, отраженном в иллюстрированных книгах духа времени и вклада мастеров иллюстраторов концептуализма в формировании детской литературы 1960—1980-х годов. По каким причинам в отечественной детской книге встретилось множество художников, имена которых впоследствии стали известны на весь мир? И, конечно, какие свежие стратегии подсказывают детские книжки.
Когда: 17 июня, 17:00
Где: парк «Черное озеро», Лекторий 2
Спикеры:
Вадим Гинзбург — коллекционер, исследователь детской иллюстрированной книги СССР.
Станислав Дединский — историк кино и анимации, издатель, главный редактор киноведческой артели 1895.io.
Ольга Чернышева — современная российская художница, работающая с самыми разными медиа (фотография, видео, инсталляция, живопись, графика).
Никита Карцев (модератор) — кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино».
Кирилл Маевский (модератор) — сооснователь Центра современной культуры и книжного магазина «Смена», программный директор Летнего книжного фестиваля «Смены».
Дискуссия «Как оценить русский дизайн?»
Книжный дизайн — это полноценный творческий процесс, который предусматривает подбор форм, шрифтов, цветовой палитры, образной подачи переплета и иллюстраций. Но книжный дизайн далеко не всегда был важным элементом для издателя. Раньше книга выполняла миссию носителя информации, это была ее главнейшая функция. Однако в настоящее время книга — не просто связующий компонент между личностью и информацией. Книга содержит в себе и художественно-развлекательный характер. Это связано с множеством факторов: изменением технических способностей полиграфии, популяризация рекламных технологий, изменение системы психологической организации человечества. В связи с этим книжному дизайну в настоящее время уделяется больше внимания. Уникальный яркий внешний вид привлекает больше покупателей и дополняет само представление о книге.
Во время дискуссии участники обсудят суть книжного дизайна на сегодняшний день и проблему уникальности, характерной для периода оттепели и русского авангарда, а также графическое наследие современных отечественных книжных дизайнеров. Как в будущем можно будет описать актуальный дизайн-процесс? Станет ли он единой системой, как швейцарский и голландский дизайн? Или же останется разрозненным явлением, не поддающимся единой тенденции? Как сейчас развивается дизайн печатных изданий и с какими проблемами сталкивается?
Когда: 17 июня, 14:00
Где: Национальная библиотека РТ
Спикеры:
Дмитрий Безуглов — куратор Центра Вознесенского.
Рустам Габбасов — дизайнер, куратор, сооснователь журнала «Шрифт».
Иннокентий Келейников — дизайнер, соорганизатор Национального конкурса дизайна книги «Жар-книга».
Анна Наумова — дизайнер, дизайн-студия АНКБ.
Дискуссия «Как осознанность меняет моду и всю культуру потребления»
Уже давно известно об экологической катастрофе, к которой может привести потребительское отношение человека к природе. Регулярно мы слышим о стихийных катастрофах, возникших в результате деятельности человека. Фэшн-индустрия находится на третьем месте в списке наиболее загрязняющих окружающую среду производств. В связи с такой тенденцией крупные компании и отдельные люди прибегают к апсайклу — создание новых вещей из уже существующих и не использующихся по назначению, и к ресейлу — вторичной продаже вещей. А также в современном обществе набирает популярность шеринг — совместное использование или потребление. К шерингу можно отнести каршеринг, свопы, прокат костюмов, библиотеки и буккроссинг.
Во время дискуссии эксперты и спикеры поговорят о развитии фэшн-индустрии во времена осознанного потребления, о влиянии моды на экологическую ситуацию, а также о значении крупных компаний в этой ситуации. Помимо этого, обсудят, какое общество потребления в России роль апсайкла, ресейла и шеринга в сохранении природы.
Когда: 18 июня, 14:00
Где: парк «Черное озеро», Лекторий 1
Читайте интервью с Анзором Канкуловым.
Спикеры:
Анзор Канкулов — журналист, руководитель направления «Мода» в Школе дизайна НИУ ВШЭ.
Дарья Мезурнишвили — главный эксперт по экологическим коммуникациям, автор идеи проекта СИБУР х WOS.
Ильназ Усманов — арт-директор апсайкл-коллекции от Enter и СИБУР.
Ася Бажан — художественный стилист.
Лилия Юс — основательница фестиваля осознанного потребления «КультТорг».
Ксения Ярема — основательница апсайкл-бренда Pijmak.
Нияз Хайруллин (модератор).
ТОП-5 презентаций книг Летнего книжного фестиваля «Смены»
Презентация книги Оскара Конюхова «С отцом по всему свету»
В этом году всемирно известный советский и российский путешественник Федор Конюхов и его сын Оскар отмечают юбилей — четверть века общей деятельности по организации и проведению уникальных экспедиций.
Конюхов-старший совершил пять кругосветных плаваний в одиночку, 17 раз преодолел Атлантический океан, побывал на всех Семи вершинах (высочайшие вершины всех частей света, — прим. ред.), совершил первое одиночное кругосветное плавание и стал первым человеком в мире, кто побывал на пяти полюсах Земли: Северный географический, Южный географический, Полюс относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Эверест, мыс Горн. В общей сложности установил два десятка мировых рекордов под российским флагом.
Его сын стал бессменным управляющим его штабов. В своей книге «С отцом по всему свету» Конюхов-младший раскрывает тайны экспедиционной работы. Конюхов-младший повествует о трудностях, возникающих в экспедициях и при их планировании, рисках, которым подвергался его отец в экспедициях. В книге автор рассказывает в том числе о переходе на гребной лодке с мировым рекордом в 46 суток и 4 часа через Атлантику, о рекордном одиночном полете на воздушном шаре, который длился 11 дней, 4 часа и 20 минут. А также о подготовке к участию в кругосветных парусных гонках одиночек Around Alone и Vendee Globe.
Когда: 17 июня, 14:00
Где: парк «Черное озеро», Лекторий 1
Спикер:
Оскар Конюхов — путешественник, сын и соавтор книг Федора Конюхова, руководитель экспедиционного штаба Федора Конюхова.
Презентация книги Дина Макканелла «Турист. Новая теория праздного класса»
Для чего мы отправляемся в путешествие и при чем тут экономическое неравенство? Как путешественнику найти аутентичность в самых знаменитых туристических местах? На эти и другие вопросы в беседе, посвященной переизданию книги «Турист. Новая теория праздного класса», ответят главный редактор Александр Иванов и научный редактор «Туриста» Александр Сувалко.
Эксперт в области ландшафтного дизайна Дин Макканелл в своей книге «Турист. Новая теория праздного класса» изучает аутентичность и культуру, объединенные с построением общественной действительности вокруг феномена туризма, который охватил западное общество в конце XX столетия. Он исследует «поведения туристов и мест их путешествий, чтобы лучше понять скрытые структуры и значения жизни в конце современной эпохи».
Дин Макканелл рассматривает путешественника как современного человека. Автор дает полный высокоструктурный анализ. Макканелл говорит, что мир, предшествующий нынешнему, не пропал, а стал бесконечным числом туристических мест. А мы, туристы, стараемся подойти ближе к истокам, изучая и рассматривая «отфотошопленные» версии того, что было.
Когда: 17 июня, 16:00
Где: парк «Черное озеро», Лекторий 1
Читайте рецензию на книгу Дина Макканелла «Турист. Новая теория праздного класса».
Спикеры:
Александр Иванов — философ, главный редактор издательства Ad Marginem.
Александр Сувалко — культуролог, заместитель директора Института исследований культуры факультета городского и регионального развития; преподаватель Школы философии и культурологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ.
Презентация книги Юлии Щербининой «Книга как иллюзия. Тайники, лжебиблиотеки, арт-объекты»
Уже больше пяти сотен лет люди промышляют тем, что изготавливают различные предметы в форме книг. Человек настолько привык к их обыденному виду и будничности, что даже не удивлен, когда перед глазами возникают книжные муляжи и книжные изображения в живописи. В томах не только хранили ценные и памятные для человека предметы, но и утаивали секретное, прятали ворованное и скрывали запретное от любопытных глаз. Некоторые люди больше не видят в книге источник информации, теперь для них это лишь деталь интерьера. Часто книги ценят не за их содержимое, а за визуальный облик.
Откуда возникла эта тенденция? Кому мог понадобиться не просто фальшбук, а целая лжебиблиотека и как она использовалась? Какие были неожиданные, порой даже шокирующие, факты о библиофеноменах разных эпох? Кто и для чего вообразил пользоваться томами не по их прямому назначению?
Вас ждет прогулка по аристократическим гостиным XVII столетия, посещение буржуазных кабинетов XIX века и современных музеев. Вы погрузитесь с головой в столь интересный мир книжных арт-объектов.
Когда: 17 июня, 17:30
Где: парк «Черное озеро», Лекторий 1
Читайте интервью с Юлией Щербининой.
Спикер:
Юлия Щербинина — филолог, специалист по книговедению и читательским практикам, исследователь и популяризатор книжной культуры, доктор педагогических наук.
Презентация книги Марка Биттмана «Общество поглощения»
Еда — на первый взгляд, легкодоступная вещь в обыденной жизни, даже несмотря на то, что сама по себе — это первостепенная необходимость в любом обществе. Мало кто задумывался о том, какой долгий путь от производителя до его потребителя проделывает наша пища. В своей книге журналист и по совместительству писатель Марк Биттман размышляет, как стремление человечества добиться легкого доступа к столь необходимой ему еде, привело к порабощению себя в бесконечный цикл рабства, спровоцировало колонизацию и голод. Автор рассматривает роль пищи в истории в первую очередь на примере США, но в то же время затрагивает и другие страны. Как человечество пришло к нынешнему положению, когда крупные пищевые промышленные компании захламляют планету и отравляют ее жителей?
Несмотря на это, автор не считает нынешнее положение безнадежным. Он видит возможные решения проблемы и в своей книге обращается к простым людям, активистам и правительствам всех стран с призывом изменить положение дел.
Когда: 17 июня, 19:00
Где: парк «Черное озеро», Лекторий 2
Читайте рецензию на книгу Марка Биттмана «Общество поглощения: Человечество в поисках еды».
Спикеры:
Александр Сувалко — культуролог, заместитель директора Института исследований культуры факультета городского и регионального развития; преподаватель Школы философии и культурологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ.
Лилия Пахомова — продюсер книжных проектов издательства «Альпина нон-фикшн».
Презентация книги Надежды Плунгян «Рождение советской женщины. Работница, крестьянка, летчица, «бывшая» и другие в искусстве 1917—1939 годов»
Новая книга искусствоведа Надежды Плунгян посвящена анализу трансформации образа женщины в советском искусстве в зависимости от курса партии и требований, негласно возлагаемых на женщину в первой половине XX века: от 1917 до 1939 года. Плунгян представляет читателю крылатых дев-революционерок и неграмотных крестьянок, женщин городского дна и ударниц метростроя, монахинь, подпольщиц, заключенных, милиционерок и летчиц. На презентации автор будет говорить о разных подходах в области искусства к образу «нового человека» в 1930-х гг. и о том, как наш взгляд в условиях обстоятельств нового времени искажает представление об эпохе того периода. Изобразительное искусство той эпохи позволяет нам открыть дверь, в которой мы сможем разглядеть еще один ракурс на историю советского феминизма. Но что более важно — даст возможность лучше узнать себя, изучив историю своей семьи.
Надежда Плунгян рассказывает, как тесно пропагандистские и агитационные цели переплетались с общественными изменениями и новаторством в искусстве, а также предлагает разобрать раннесоветскую гендерную реформу как основу возникшего разнообразия художественных решений.
Когда: 18 июня, 15:00
Где: парк «Черное озеро», Лекторий 2
Спикер:
Надежда Плунгян — историк искусства, независимый куратор, преподаватель НИУ ВШЭ. Автор цикла кураторских проектов о советском искусстве 1930-х годов в «Галерее на Шаболовке» (совместно с Александрой Селивановой), ведущий куратор выставок «Модернизм без манифеста. Собрание Романа Бабичева» (2017—2018). Автор книг «Александр Лабас. Музыка» (2020) и «Блуждающие звезды. Советское еврейство в довоенном искусстве» (2021).
ТОП-3 лекций Летнего книжного фестиваля «Смены»
Лекция «Ленинград — Вашингтон: Сталинские продажи шедевров Эрмитажа»
История о том, как лучшие полотна Эрмитажа пополнили коллекцию Национальной галереи искусства в Вашингтоне, о продавцах, покупателях и посредниках, которые совершили сделку века, о дальнейшей участи картин. В общей сложности с молотка ушла двадцать одна картина, среди авторов этих работ: Рафаэль Санти, Паоло Веронезе и, как предполагалось, Рембрандт Харменс ван Рейн, Тициан Вечеллио и другие. Только картинами не обошлось: продавали мебель, монеты, древние рукописи, книги, скульптуру, гобелены, ковры и даже почтовые марки.
Зачем нужно было продавать национальные достояния, шедевры из главных музеев страны? Массовая продажа художественных ценностей, включая произведения искусства из Эрмитажа, были еще одним экстраординарным источником финансирования индустриализации в условиях золотовалютного банкротства Советского Союза. Это результат форсирования индустриального развития и необходимости финансировать индустриальный рывок, который позволит получить валюту и золото для того, чтобы построить коммунизм в стране.
Когда: 17 июня, 15:00
Где: парк «Черное озеро», Лекторий 1
Спикер:
Елена Осокина — доктор исторических наук, профессор. окончила Исторический факультет МГУ. Многие годы работала в Институте российской истории Российской академии наук. Автор книг «За фасадом «сталинского изобилия», «Золото для индустриализации: Торгсин», «Алхимия советской индустриализации», «Небесная голубизна ангельских одежд», «Судьбы икон в Стране Советов». Лауреат Макариевской премии и премии «Просветитель».
Лекция «Русский нигилизм»
Тема нигилизма, подобно проблеме бесчеловечности, довольно часто занимала умы философов и интеллигенции во всем мире на протяжении веков. В своем произведении «Европейский нигилизм» Мартин Хайдеггер говорит, что нигилизм имеет «русский след» в лице Достоевского и Тургенева. В их интерпретации слово означало позицию жесткого отрицания, идею разрушения ради самого разрушения, издевательство над проявлениями прогресса в русской жизни, отсутствие положительных взглядов адептов «теорий, создаваемых из ничего». Идеологами нигилизма также являлись Писарев, Чернышевский и Добролюбов. Являясь русским вкладом в европейскую метафизику, нигилизм становится на рубеже XIX и XX веков визитной карточкой русской религиозно-философской (Розанов, Шестов), а затем и политической (Троцкий, Ленин) революции. В чем принципиальное отличие русского нигилизма от европейского?
Когда: 17 июня, 14:00
Где: парк «Черное озеро», Лекторий 2
Читайте интервью с Александром Ивановым.
Спикер:
Александр Иванов — философ, главный редактор издательства Ad Marginem.
Лекция «Как понимать квантовую механику. Что существует и какие есть варианты?»
У предметов окружающего мира есть свойства и признаки, которые человек способен заметить невооруженным взглядом. Однако, переступая через невидимую границу, мы столкнемся с новыми принципами мироздания — квантовыми правилами, которые влияют на наш привычный и простой мир. Их практическая связь с теорией феноменальна. Одновременно они могут как дать ответы на сложнейшие вопросы, так оставить за собой множество концептуальных вопросов.
Почему не возникают парадоксы квантовой физики в реальной жизни и почему так тяжело запечатлеть состояние одновременно противоположных состояний объекта? Как начать смотреть на опыты квантовой механики и видеть в них суть? Как используются волновые функции и волновые уравнения в современных теориях и почему не реализовавшиеся возможности по сей день остаются под вопросом?
Одно лишь можно сказать точно: волновая функция действительно определяет наш мир, но одновременно с этим различные состояния распределяются по параллельным вселенным и больше никогда не встречаются, или же волновая функция определяется личным опытом и ограничивается лишь способностью агента поставить деньги на кон.
Когда: 18 июня, 13:00
Где: парк «Черное озеро», Лекторий 2
Спикер:
Алексей Семихатов — доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник отделения теоретической физики Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, ведущий передачи «Вопрос науки» на телеканале «Наука», лектор и автор научно-популярных фильмов.
ТОП-3 мероприятий Летнего книжного фестиваля «Смены»
Экскурсии-медиации по выставке «Натуральные числа»
В честь тридцатой персональной выставки Ильгизара Хасанова «Натуральные числа», в галерее представлено одиннадцать произведений художника, а также произведения, созданные специально для нового проекта. «Натуральные числа» — это две инсталляции из пяти элементов. В их основе лежит единый сюжет: как человек передвигается из точки «рождения» в точку «знака памяти». Каждая экспозиция уникальна, ведь описание путей разнообразно, но точка пересечения лишь одна: показать зрителю на совпадение знаков и чисел в круговороте жизни.
Важно обратить внимание на видеозаписи, на которых происходит диалог между Ильгизаром Хасановым и его другом, по совместительству автором текстов к его выставкам, Рашидом Тухватуллиным. Благодаря видеозаписям, есть возможность послушать их общие воспоминания, идеи и «натуральные числа». Каждое видео соответствует своей части экспозиции и композиционно связывает расположенные вокруг художественные предметы, а задумка расположить структуру выставки, которая задана двумя инсталляциями — «Соль земли» и «Велосипедист», зеркально вдоль маршрута прямого и обратного осмотра экспозиции, образует цикл, в котором работы автора сопровождают зрителя по намеченному символическому пути.
Когда: 17—18 июня, 14:00 и 17:00
Где: Центр современной культуры «Смена»
Читайте репортаж с выставки «Натуральные числа».
«Оттепель — наша Античность. К открытию выставки «О, Оттепель!»
Начало середины XX века ознаменовалось тяжелым периодом, но однозначно нескудным на появление талантов в области литературы, дизайна и философии. Проект «Центр исследований Оттепели», запущенный Центром Вознесенского в сентябре 2022 года, ставит перед собой конкретную цель — освежить память всем посетителям выставки «О, Оттепель!», открыв с новой стороны забытых выдающихся людей эпохи Оттепели — от дизайнеров до мыслителей.
Выставка обогащалась все большим количеством материала, поскольку Центр обращался к достоверным историческим источникам, собирая истории графического дизайна музыкальных пластинок и детской книжной иллюстрации, путевые эскизы и даже скетчи. «О, Оттепель!» станет основополагающей темой, которая задаст направление дискуссии.
«Центр исследований Оттепели» находит единое толкование этого периода неправильным, поэтому кураторская команда совместно с Марией Кравцовой, главным редактором издания «Артгид», проявляют интерес к тому, чтобы рассказать о региональных «оттепелях», сюжетах, которые могли остаться незамеченными, но обязательны к ознакомлению, и о том, как в экспозиционной истории они работали с проектом и какой потенциал еще впереди.
Когда: 17 июня, 15:30
Где: Национальная библиотека РТ
Спикеры:
Дмитрий Безуглов — куратор Центра Вознесенского.
Ольга Варцева — директор Центра Вознесенского.
Мария Кравцова — историк искусства, главный редактор портала по искусству «Артгид», старший научный сотрудник Музея Москвы, старший преподаватель магистратуры «Практики кураторства в современном искусстве» Музея современного искусства «Гараж» и НИУ ВШЭ.
Экскурсии по выставке «Храмы искусств: опыт реконструкции семи отечественных проектов (1906—2022)» в архиве Фонда «Прометей»
В архиве Фонда «Прометей» имени Булата Галеева находятся материалы, которые представляют собой уникальный архив советского научно-исследовательского института. Там же открыта экспозиция «Храмы искусств: опыт реконструкции семи отечественных проектов (1906—2022)». На выставке посетители увидят архитектурные макеты светомузыкальных залов, спроектированных в разное время по наброскам и эскизам Александра Скрябина, Григория Гидони, Евгения Мурзина, Булата Галеева, Флориана Юрьева и Сергея Зорина.
Александр Скрябин, новаторские идеи которого лежат в основе всех макетов, хотел изменить мир, гармонично сочетая такие элементы, как музыку, звуки, запахи, архитектуру, речь, и уничтожая четвертую стену для зрителя, чтобы он смог в полной мере погрузиться в происходящее на «сцене». Благодаря этому, здание из статичного объекта превращалось в живой, постоянно меняющийся мир с плавно переливающейся архитектурой.
Используя все существующие открытия синтеза искусств в собственных музыкальных залах и открывая все больше новых возможностей сочетать каменное с живым, продолжатели идей Скрябина по сей день пытаются приблизиться к мечте — создать свой «сияющий храм».
Когда: 17—18 июня, 13:00 и 15:00
Где: Центр современной культуры «Смена»
Специальные гости Летнего книжного фестиваля «Смены»
Андрей Тесля — кандидат философских наук, ведущий специалист по русской общественной мысли XIX века и старший научный сотрудник Academia Kantiana Института гуманитарных наук БФУ им. Канта (Калининград). Он также является членом совета Вольного исторического общества. Сфера научных интересов Андрея Тесли включает в себя историю западноевропейской политико-правовой мысли XVII—XIX веков, русскую социально-философскую и общественную мысль XIX века, а также русское гражданское право XIX — начала XX века. Тесля активно занимается исследованиями и публикациями, направленными на развитие и популяризацию русской общественной мысли. На Летнем книжном фестивале «Смены» он участвует в презентации новонайденной пьесы Петра Боборыкина «Скорбная братия».
Рустам Габбасов — известный дизайнер и издатель, который сотрудничает с издательством Shrift Publishers, где является соиздателем вместе с Евгением Юкечевым. Он специализируется на создании и выпуске книг, включая монографии о таких выдающихся художниках, как Соломон Телингатер и Владимир Фаворский. Помимо своей деятельности в издательстве, Рустам Габбасов также является исследователем на Полиграфическом факультете ВХУТЕМАСа. Его интересы лежат в области полиграфии и дизайна, и он вкладывает значительные усилия в исследование и развитие этих областей. На Летнем книжном фестивале «Смены» он участвует в дискуссии «Фаик Тагиров — из казанского авангарда в московскую Оттепель».
Павел Подкосов — крупная фигура в издательской индустрии. Он основатель, руководитель и главный редактор одного из наиболее престижных издательств нон-фикшн литературы в России — «Альпина нон-фикшн». Это издательство стало одним из ведущих на рынке научно-популярной книги в стране. За 14 лет своей деятельности, «Альпина нон-фикшн» выпустила более 600 наименований, общий тираж которых превышает 6 миллионов экземпляров. В портфеле издательства книги по самым разным темам — от истории и науки до бизнеса и психологии. На Летнем книжном фестивале «Смены» он участвует в профессиональной программе.
Читайте интервью с Павлом Подкосовым.
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