Съезд татарских женщин: много концертов, мало споров

Всемирный курултай уделил мало времени вопросам татарского языка

Фото: Динар Фатыхов

В Казани прошел очередной съезд татарских женщин: посещения детских садов и школ, одно пленарное заседание, полтора часа на дискуссии и учреждение координационного совета. Достаточно ли этого для эффективной работы, вероятно, самой вовлеченной части татарского общества?

Ездили в Казань, ходили в «Сайдаш» и Камаловский

Съезд вырос из деятельности организации «Ак калфак», которая появилась в 1990 году, тогда ее возглавляла журналист, тогда главный редактор журнала «Сююмбике» Роза Туфитуллова, сейчас — Кадрия Идрисова. У него отделения во всех районах Татарстана, по всей России и даже за рубежом. По сути, это крупнейшая татарская организация.

Съезд — это 400 делегатов и 102 почетных гостя из Татарстана, 53 регионов России и 11 стран. К примеру, была впервые одна татарка из Португалии, в Казань приехали из Болгарии, Казахстана, США, Турции. Всего из-за рубежа приехало 32 человека. Больше всего делегатов из Казахстана (8) и Башкортостана (45).



При этом рабочий график настораживал. Мероприятие длится три дня. В первый день есть одно пленарное заседание на два часа в «Корстоне». Это единственное деятельное мероприятие, если не считать всех переездов, ужина и посещения выставки-ярмарки изделий народно-художественных промыслов и ручного прикладного искусства. После ужина — двухчасовое торжественное мероприятие по случаю 110-летия журнала «Сююмбике».

Во второй день участники посещают школы «Бала-Сити» и Alta School, после в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ час знакомятся с методологией и системой подготовки современных специалистов национального образования . После в Корстоне полтора часа работают дискуссионные площадки. Темы: изучение родословной в татарской семье; воспитание в татарской семье (воспитание детей в соответствии с обычаями, обрядами, праздниками, играми татарского народа); татарская семья и специфика семейного предпринимательства. Еще полчаса — на полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар», проект на тему дастанов, которые Всемирный конгресс татар выбрал темой года. Наконец, час на подведение итогов, ужин и просмотр спектакля театра «Нур». Следующий день — отъезд.

Получается, значительную часть участницы проводят в лицезрении и слушании чужого опыта, образовательных экскурсиях и всеобщем голосовании. Вероятно, происходит и пресловутый нетворкинг — за ужином.



О лошадях и ягодах

Но о собраниях можно судить по проектам, которые он должен порождать. Если слушать выступления на пленарном заседании, то видишь, что это просто собственные проекты участников. Руководитель компании «Оренбургские пуховницы» Альбина Абсалямова говорила о татарских пуховых шалях. Выпускница школы Лейсан Тимербаевой из села Альметьево Сармановского района — о лошадях. Наконец, одна из делегаток рассказывала… о ягодах, в частности о полезных свойствах клюквы. Безусловно, это очень важная тема для всемирного съезда.

Пленарку вел председатель национального совета «Милли шура» и вице-президент РТ Василь Шайхразиев — мероприятие женское, но главный тут мужчина! Также в президиуме должно было быть 10 женщин, но среди них не оказалось оперной певицы Альбины Шагимуратовой, так что табличку пришлось убрать.

Основной доклад Кадрии Идрисовой мало напоминал отчет о проделанной работе. Идрисова говорила о великих героинях прошлого, вспоминала о поездках, указывала, в честь кого участники этих поездок совершали молитвы и открывали памятные доски, рассказывала о важности роли матери: каждая женщина, говорила лидер «Ак калфака», обязана выйти замуж и родить детей.

При этом самой главной проблемы — образования — Идрисова коснулась вскользь. Хотя, казалось бы, что может быть важнее в условиях, когда уроки татарского языка перешли в разряд факультативных занятий, а значит, роль семьи в его изучении значительно выросла. В первых рядах сидели создатели сборника «Звезды — просветительницы Чистопольского уезда: историко-документальный и библиографический сборник» Сурия Усманова и Тамина Биктимирова, как бы напоминая, что в истории, в первую очередь, остаются женщины, которые уделяли внимание образованию.

В частности, говоря о воспитании, Идрисова говорила о нравственности и обрядах, добавив:

— К сожалению, татарская образовательная система в последние годы пережила очень серьезные потери. Во многих регионах оно полностью исчезла. Но ребенок, когда ему исполняется три года, выходит в большой мир, в детский сад, в школу, там системы воспитания разные, другой менталитет. Сейчас нам не стоит ждать откуда-то помощи. Частные детские сады, школы — это наш долг!

Добавим к этой реплике, что частные сады, безусловно, удовольствие для родителей не бесплатное. И не всем доступное. При этом даже не все делегаты говорили по-татарски.

Главным символом выставки-продажи стали перина и подушки как символ роскошного деревенского дома

О детских играх и СВО

Кстати, иногда участники во время пленарки отлучались в холл, где продолжалась ярмарка. Скажем, основатель бренда «Татарча casual» Айгуль Сингатуллина рассказывала, что к ней подходили женщины в возрасте, составляющие основной образ делегата. Ее удивило, что среди участников нет Алимы Салахутдиновой, организатора онлайн-академии, обучающей детей татарскому языку по всему миру.

Как объяснила сама Алима, она в этом году не планировала посещать Россию, к тому же само мероприятие вызывает у нее вопросы: «Нет никакого диалога, поднимания проблем, споров». Не получила она отклика со своими идеями от Идрисовой.

Главным же символом выставки-продажи стали перина и подушки как символ роскошного деревенского дома. Осматривала товары и композитор Зульфия Раупова, которая рассказала, что сейчас учится в ГИТИСе: поняв, что в Татарстане ставить ее произведения некому, всем занимаются приезжие, она осваивает специальность режиссера, чтобы самой заниматься постановками.

Самым главным выступлением на пленарке стала речь Альбины Насыровой, депутата Госсовета РТ и генерального директора «Бала-Сити», которая рассказала, как десять лет назад открыла первый садик, родив первого сына, на 25 человек, а теперь считает, что у нее более 1000 детей — воспитанников сети из садов и школы. Все они с двух лет учат татарский язык. «Бала-Сити» — проект дорогой, мультилингвальный. Отметим, что при этом Насырова работает в социальном направлении: она представила проект, в котором в следующем учебном году 100 муниципальным детсадам будут розданы 10 000 настольных игр на татарском языке под названием «Акыллы уеннар» («Умные игры»). Безусловно, это был ценный рассказ, но Шайхразиев прервал ее, напомнив, что завтра гости все увидят сами. Позже Насырова скромно ответила на вопрос о том, что бы она изменила в съезде, что мероприятия должны делать молодые, а у нее есть мечта — собрать форум татарских семей. По нашим данным, ее появление в президиуме и речь — результат вмешательства председателя исполкома Всемирного конгресса татар Даниса Шакирова.

В заключительной речи Василь Шайхразиев, также немного сказав о важности роли татарского языка, обратился к актуальным вопросам.

— У мужчины есть большая обязанность в жизни: он должен всегда защищать свою землю и страну. Если потребуется, он должен быть готов умереть за семью, за страну, — говорил вице-премьер и поблагодарил женщин за помощь в проведении специальной военной операции, добавив: — Сейчас мы говорим: «Наши парни сражаются, как тигры». И мы говорим: «Нам недостаточно умереть, нам нужна победа!» Поэтому, даст Бог, специальная операция завершится нашей победой и наши ребята вернутся домой.

Вероятно, самым значимым событием съезда стало избрание координационного совета всемирного движения татарских женщин, который возглавила Идрисова, его замом стала Насырова. А вот второй намеченный зам, заведующий детской редакцией Татарского книжного издательства Айсылу Галиева, взяла самоотвод, так что на эту должность кандидатуру будут избирать на майском заседании «Милли шура».

— Мы живем в век информации, — поделилась мнением член президиума, писательница Айзиряк Гараева-Акчура, приехавшая из Турции. — Скажем, сегодня в интернете появились тысячи фотографий прекрасных татарских женщин в национальных нарядах, разве это плохо? Не надо упрощать, скажет кто-то. Пусть татарские женщины, их дела, разговоры о калфаках будут и после съезда. Лично для меня это было возможностью рассказать о своем творчестве, я познакомилась с множеством читателей.

— Если смотреть глобально, говорить о судьбе нации, страны, чувствуется, мы находимся все по отдельности, в консервации, — продолжает писательница. — Это чувствуется в событиях, собирающих множество людей. Это чувство, обстоятельства, если говорить проще, не должны окончательно нас разделить. Молодое поколение живет в формате интернета, людям постарше нужны встречи. Живое общение. Надо подумать о площадках, которые объединят и то, и это.

1 / 50 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Радиф Кашапов, фото: Динар Фатыхов