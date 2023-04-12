«Мы не учим детей, а вовлекаем в процесс саморазвития»

Многодетная мама из Новосибирска вышла на рынок Татарстана с франшизой детских тренинговых центров

Жительница Новосибирска Яна Прохорова, воспитывающая двоих подростков, два года назад круто изменила жизнь — продала свою четырехкомнатную квартиру, переехала в Подмосковье и запустила франшизу детских тренинговых центров. Причем первых партнеров по проекту предпринимательница нашла именно в Татарстане. На сегодня сеть заведений работает в 10 городах России, а их основательница стала многодетной мамой и убедила других родительниц стать первыми франчайзи. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Что-то для души»

Проработав 10 лет в сфере оказания бухгалтерских и юридических услуг, обслуживая свыше 100 клиентов, Яна Прохорова буквально за пару дней продала этот бизнес. Жительница Новосибирска решила, что пришло время работать в абсолютно ином направлении: «Все эти годы я чувствовала, что эта сфера бизнеса точно не моя. В 2017 году я начала искать что-то совсем другое, для души, но приносящее доход».

Фото: предоставлено Яной Прохоровой

У Яны высшее педагогическое образование, и на тот момент было двое детей-подростков. Изучив рынок, она пришла к выводу, что один из новых трендов — это soft skills. Именно на него с упором на подростковое образование и сделала ставку, создавая свой проект. Первые группы по развитию soft skills для подростков открылись в Новосибирске в 2017 году, затем в 2019 году в Москве. Спустя время свой социальный бизнес Яна решила масштабировать:

— Первую франшизу у меня купила жительница Казани, которая хотела, чтобы ее сын прошел наши курсы, но они не были представлены в Татарстане. Тогда, в 2021 году она стала первым нашим франчайзи. В упаковке франшизы были прописаны мельчайшие подробности — даже то, как должны стоять стулья в помещении, где проводятся занятия, какая музыка должна звучать, чтобы даже новичку в этом деле было удобно и просто запустить проект в своем городе.

Создание своей франшизы — дело затратное и непростое, признается Яна Прохорова. Ей пришлось продать 4-комнатную квартиру в Новосибирске и переехать с двумя детьми в Подмосковье, где в течение нескольких лет арендовать жилье. Затраты с момента идеи до старта продаж, говорит она, составили около 2 млн рублей. Помимо этого средства требовались на личное обучение и повышение знаний в области soft skills, продаж в сфере франчайзинга, маркетинга и так далее: «Но эти инвестиции окупились довольно быстро — буквально уже в первый месяц, как мы начали продажи».

Дети начинают понимать — им невыгодно сидеть в телефоне

Сегодня одно из требований рынка труда — владение навыками формата soft skills. Практические задания, а им на тренингах уделяют 70% времени, помогают подросткам легко адаптироваться в социуме, решать проблемы, ставить перед собой цели и находить пути их достижения без ущерба для себя, объясняет Прохорова:

— Например, дети во время занятий начинают задавать вопрос — почему не удалось решить какую-то задачу быстро? Потому что я, например, часть задач не делегировал или не следил за временем, бурно эмоционировал и так далее. Например, есть какой-то раздражитель, и от момента реакции до принятия решения о действии у человека есть время подумать: «Может, меня это не касается? Почему я должен злиться?» Мы учим мыслить критически, аналитически, умению договариваться или разумно вести себя в конфликтных ситуациях, то есть помогаем детям адаптироваться к изменениям в обществе или коллективе, учим быть готовыми к самостоятельной жизни.

Занятия проходят в небольших группах для детей в возрасте от 10 до 16 лет. Для разработки методики обучения привлекли девятерых практикующих экспертов в области бизнеса, педагогики, психологии, в том числе и подростковой. В качестве тренеров выступают молодые люди до 35 лет.

— Но самое главное, мы не учим детей — мы их вовлекаем в процесс самообразования и саморазвития. Мы не говорим, как правильно — они сами через ответы на вопросы находят решение. Таким образом, дети начинают понимать: «мне невыгодно сидеть в телефоне, я теряю время, за которое можно сделать для себя что-то полезное». Это реальное общение со сверстниками вместо гаджетов. Меняется их мировосприятие, появляется совсем другой подход к обычным вещам и действиям, поэтому многие после обучения начинают менять свой круг общения, ищут другую среду — созидательную и развивающую. Они становятся авторами своей жизни, а не наблюдателями. Если бы я, будучи подростком, прошла такие курсы, точно не стала бы заниматься бухгалтерией, — призналась Яна.

Фото: предоставлено Яной Прохоровой

Название для проекта — «Тинейджер на миллион»» — придумали сами подростки. В работе участвовали и дети Яны: «Какие-то детали они откровенно троллили и советовали, как будет лучше». Поэтому что-то в программе поменяли, подавая информацию в более удобной форме для восприятия детей.

Франшиза — это всегда система

За 5 лет, что существует проект, его основательница поняла, что бизнес, имеющий социальную и образовательную направленность, подходит далеко не каждому заявителю:

— На начальном этапе мы продавали франшизу всем, кто подавал заявки, было радостно, что мою идею помощи детям разделяет так много единомышленников. Но, как оказалось, вести этот бизнес могут не все. У нас есть примеры тех, кто не справился, но есть и очень успешные франчайзи — открытые, активные, позитивные люди. Таких волнует не только финансовый аспект, но есть и внутренняя мотивация — помогать обществу и приносить пользу подрастающему поколению. Мы даже составили портрет нашего франчайзи и знаем, кто нам нужен. Мы не берем тех, для кого главное заработать денег, потому что у нас — про детей.

Фото: предоставлено Яной Прохоровой

Несмотря на то, что много времени сейчас уходит на третьего ребенка — маленькую дочку, которой всего 4 месяца, Яна думает над новыми идеями, например, как выйти на международный уровень. Первые шаги в этом направлении уже сделаны — центры могут открыться в Казахстане и Сербии. Как франчайзер с опытом предпринимательница дает советы тем, кто еще только планирует упаковку своего бизнеса:

— Во-первых, нужно грамотно выбирать фирму, которая занимается упаковкой франшизы, создает ее франчбук, чтобы потом не пришлось все переделывать и искать нового «упаковщика». Во-вторых, создать четкий план запуска франшизы, где будет расписан каждый пункт — это очень важно. Ну и наконец, когда будут пройдены эти этапы, но еще до начала продаж, нужно сформировать управляющую команду.