«Рука Бога-2», шальная Румыния и карнавальный Камерун

Как советские футболисты упустили свой последний шанс на медали чемпионата мира

Ровно тридцать лет назад, 8 июня 1990 года, в Италии стартовал чемпионат мира по футболу, на который сборная СССР приехала в ранге вице-чемпиона Европы, а уезжала с позорного четвертого места в группе. «Реальное время» считает, что это был последний шанс нашей сборной на медали футбольного ЧМ.

Румыны были не так просты, как казалось



Чемпионат стартует с сенсации. Фаворит нашей отборочной группы Аргентина уступила Камеруну — 0:1. Тогда на мундиалях еще оказывали уважение действующему победителю, гарантируя ему участие на ЧМ и доверяя матч открытия. Чемпионы зачастую этим правом не пользовались. Та же Аргентина уступила в 1982 году Бельгии, до того ФРГ сыграла вничью с Польшей на ЧМ-1978, Бразилия поделила очки с Югославией на ЧМ-1974. И уже совсем опозорилась Франция на ЧМ-2002 — проиграла Сенегалу, а в итоге и вовсе не вышла из группы, заняв последнее четвертое место. С ЧМ-2006 года вернулись к старой практике участия в стартовом матче хозяев, а заодно лишили чемпионов мира гарантированного участия в финальном турнире.

Но вернемся к «делам нашим скорбным». Мы стартовали на чемпионате мира игрой с Румынией. Соперники всего полгода как поменяли политический строй в стране, став демократической республикой. Первым шагом после обретения долгожданной демократии были волнения, связанные с выселением из своего дома в Тимишоаре венгерского активиста Ласло Текеша 15 декабря. Уже через десять дней венцом этой истории стали революция и расстрел 25 декабря 1989 года Николае Чаушеску с супругой Еленой. Произошло это сразу же после трибунала, продлившегося всего час. Спустя 20 лет курская команда КВН «ПриМа» использовала образ «диктатора», чтобы победить в сезоне 2009 года.

Руководя Румынией 15 лет, Чаушеску лавировал между капиталистическим и социалистическим укладом жизни, что сказывалось и на спорте. Румынская делегация участвовала в Олимпиаде в Лос-Анджелесе, бойкотируемой остальными странами социалистического блока. Футболисты страны спокойно уезжали на Запад, заключая контракты.

«Стяуа» выиграл Кубок европейских чемпионов-1986. Фото uefa.com

Футбол вообще был одной из визитных карточек страны. «Стяуа» выиграл Кубок европейских чемпионов-1986, был финалистом 1989 года, «Динамо» было полуфиналистом Кубка УЕФА-1990. Но главное отличие Румынии, как еще Болгарии, Венгрии и ГДР тех лет, — это ориентация на противостояние двух, не более, суперклубов. «Левски-Спартак» и «ЦСКА Септемврийско знамя» в Болгарии… «Уйпешт Дожа» и «Ференцварош» в Венгрии… «Динамо» из Берлина и Дрездена в ГДР… Они были флагманами своих стран, собственно, как «Стяуа» и «Динамо», у которых был еще такой козырь, как армейская или полицейская «служба».

10 футболистов сборной из «Динамо» плюс семь из «Стяуа» давали потрясающую сыгранность. Кстати, из «Стяуа» могло быть больше народу, но талантливый полузащитник Миодраг Белодедичи в 1988 году бежал в Югославию, поскольку был сербом по национальности и стремился играть за «Црвену звезду». Но Белодедич, как его называли на новой родине, сборной Румынии в противостоянии с нами не пригодился бы, поскольку был защитником, а советская сборная не доставила проблем обороне румын — 0:2. Которых, кстати, вообще могло не быть на ЧМ.

Тогда в отборочном цикле они конкурировали с Данией, находившейся на подъеме. Проиграли им в гостях — 0:3. Плюс датчане разгромили Грецию — 7:1, у них необыкновенно хороши были Флеминг Поульсен (5 голов) и Брайан Лаудруп (3 гола), отодвинувший на второй план Михаэля Лаудрупа (всего один гол, и то на 90-й минуте разгромной победы над Грецией). Датчанам достаточно было сыграть вничью 15 ноября в Бухаресте, и они даже повели — 1:0. Но у хозяев разыгрался Гавриил Балинт, сделавший дубль и принесший своей команде победу и путевку на ЧМ.

Надо было законодательно разрешить Марадоне одно действие рукой

Стартовое поражение было для нас неприятным, но не смертельным. Можно было решить все вопросы с Аргентиной, которая, в отличие от находившихся на подъеме румын, была на этом ЧМ бледной тенью самой себя 4-летней давности. Сам чемпионат показал, что хороши были только Клаудио Каниджа, Диего Марадона и голкипер Серхио Гойкоэчеа, начинавший турнир вторым номером. Аргентина, после Убальдо Фильола, участника трех чемпионатов мира, так и не смогла найти надежного кипера, поскольку и после ЧМ-1990 прибегала к помощи многих: Комаса, Ланари, Скопони. Но ЧМ-1990 стал звездным часом Серхио.

К Марадоне меньше всех претензий, поскольку он поступил так в интересах своей команды. Фото rusteam.permian.ru

У Аргентины в 1986-м в финале забивали Браун, Бурручага, Вальдано, а не Марадона, хотя тот и блистал, но тогда это была сборная. А в Италии был какой-то ужас. Достаточно сказать, что аргентинцы за 7 матчей ЧМ забили всего пять мячей, и два из них пришлись на игру с СССР. Причем, открыв счет в той игре, аргентинцы тут же могли получить и пенальти, и удаление за фол последней надежды, поскольку Марадона вынес мяч рукой из ворот. Это случалось с ним на двух из четырех чемпионатов, в которых Диего принимал участие, и оба раза его сборная доходила до финала. Если бы ему разрешили на законодательном уровне играть по одному разу рукой на турнире, глядишь, результаты аргентинцев были бы ее лучше. Но к Марадоне меньше всех претензий, поскольку он поступил так в интересах своей команды. И оценивать его поступок должен был судья, но в том матче с Аргентиной его не было. Был «прокурор» Эрик Фредрикссон, изрядно напортачивший четырьмя годами ранее в нашем матче 1/8 финала ЧМ с Бельгией.

Советский футбол, надо признать, редко страдал от судейства. Поскольку тогда за спортом стояло государство, у которого были функционеры в различных спортивных организациях. Не мытьем, так катаньем, не катаньем, так угрозами, не угрозами, так посулами, «решали вопросы». В футболе до того оступились дважды. В четвертьфинале ЧМ-1970 в Мексике судейская ошибка и собственная нерасторопность привели к поражению от Уругвая. И в последнем матче отбора на ЧЕ-1984, когда французский арбитр Жорж Конрат приехал с зубом на советскую сборную и с пальцем, из которого он высосал пенальти, которого не было. В итоге нас победила Португалия, которая на самом ЧЕ добралась до полуфинала.

Фредрикссон закончил волну унижений советских сборных на международной арене, а уже в российские времена количество таких судей выросло в геометрической прогрессии. Португалец Коррадо, чех Крондл, опять португалец Батишта, арбитры, обслуживающие матчи «Спартака» со «Сьоном» и «Тироля» с «Локомотивом».

Не было бы счастья

В матче со сборной СССР аргентинцам повезло дважды. Имеющий глаза увидел бы руку Марадоны, но Фредрикссон не отличался ни зоркостью, ни совестливостью. Плюс сломался основной голкипер альбесилесте Нери Пумпидо. Он по жизни был не очень везуч. Как-то подпрыгнул за мячом, а кольцо на пальце зацепилось за крючок на воротах, на котором крепилась сетка. На землю Пумпидо вернулся уже без пальца. А в Италии он сломался и был заменен на того самого Серхио Гойкоэчеа. Хотя вторым на тот момент считался Луис Ислас, но он обиделся на то, что ему предпочли Пумпидо, и уехал прямо со сборов. На ЧМ-1986 третьим был Селада, на Кубке Америки 1987 года им стал Бартеро, через два года Фаласьони, но все три (!) 33-летних голкипера не устроили Карлоса Билардо. Под его рукой был Канселарич, ранее выступавший в составе олимпийской сборной в Сеуле, Комиссо, дозаявленный вместо Пумпидо, но он сделал ставку на Гойкоэчеа.

Фредрикссон не отличался ни зоркостью, ни совестливостью. Фото rusteam.permian.ru

С таким беззубым нападением, которое забило два гола СССР, один в договорняке и два гола Каниджи с Бразилией в 1/8 и в полуфинале с Италией, можно было рассчитывать только на оборону, плюс на безупречное исполнение 11-метровых в послематчевых сериях. Тем более что в финале Каниджа уже не играл, получив дисквалификацию. Любопытно, но это будет последний успех Аргентины. Уже со следующего года в сборной появится супербомбардир Габриэль Батистута, далее Эрнан Креспо, Клаудио Лопес, Ариэль Ортега, но их максимумом будет четвертьфинал ЧМ-1998. Пока не появится Лионель Месси.

Но даже и это поражение от Аргентины не отправляло нас домой. Поскольку Камерун обыграл Румынию благодаря дублю 38-летнего Роже Миллы, досрочно вышел в следующий круг и вышел на игру с нами в карнавальном настроении.

Нам никогда нельзя было уповать на «милость к падшим»

Валерий Лобановский во второй раз подряд построил подготовку сборной СССР на стратегии от матча к матчу. Двумя годами ранее это дало положительный результат, когда сборная дошла до финала чемпионата Европы. Правда, надо признать, тогда нам дико повезло. Во-первых, в стартовом матче с Голландией, когда соперник наиграл на победу, а мы максимум на ничью, но шальной гол Василия Раца принес нам незаслуженные два очка. С Ирландией мы отыгрывались после блестящего гола Ронни Уилана. Почему-то всем историкам запомнился гол ван Бастена в финале, но Уилан, сотворивший гол через себя, принимая мяч, выброшенный из аута, забил, как минимум, не хуже. И вот уже потом — 3:1 над Англией и особенно 2:0 над Италией были торжеством футбола Лобановского. Но для того, чтобы повторить нечто подобное спустя два года, надо было зацепить хотя бы очко в первых двух турах. Или рассчитывать на совесть соперников и собственную удачу.

Не случилось ни того, ни другого. Начнем с совести. В параллельном матче третьего тура Аргентина открыла счет на 62-й минуте, но Гавриил Балинт сравнял его на 68-й, и тут можно было давать финальный свисток. Если Фредрикссона ФИФА наконец-то наказала, отстранив его от дальнейших матчей ЧМ, то как накажешь сборные, «изображающие» футбол. Аргентина-Перу, ЧМ-1978, Австрия-ФРГ, ЧМ-2002, Дания-Швеция, ЧЕ-2004.

А удача, это вообще дама, которая не заглядывала к нам практически никогда. Разве что в 2007 году Славен Билич и хорваты затащили ее к ребятам Гуса Хиддинка. Удача в футболе питает слабость к Италии. ЧМ-1982, когда сборная выползла из группы, чтобы стать чемпионом мира. ЧМ-1994, когда Италия опять выползла из группы, на этот раз с третьего места, и стала вице-чемпионом мира. Тогда еще фанаты Серии А лили крокодиловы слезы, что вот не забил Роберто Баджо послематчевый пенальти в финале с Бразилией. Если бы его однофамилец Дино Баджо не забил гол Норвегии в группе, то финал итальянцы видели бы в гробу, а встречу с Бразилией — в белых тапочках. До финала ЧЕ-2012 года Италия не добралась бы, не случись гола испанца Наваса в матче с Хорватией, забитого на 88-й минуте. Иначе не вышла бы Скуадра Адзурра из отбора в группе.

До финала ЧЕ-2012 года Италия не добралась бы, не случись гола испанца Наваса в матче с Хорватией. Фото twitter.com

Завершая рассказ о сборной СССР на ЧМ-1990, нельзя не упомянуть ее разобщенность. Того коллектива, который сложился у Лобановского за месяц до ЧМ-1986 года, в Италии уже не было. Кто-то успел уехать за границу, кто-то находился на чемоданах, грузины и прибалты вышли из чемпионата СССР. Сама сборная позволяла себе такие провалы, как проигрыш в товарищеском матче Израилю — 2:3, что ранее невозможно было представить, а сейчас становилось обыденностью. За свое место под солнцем надо бороться! Это делала Коста-Рика, переломившая ход матча со Швецией. Это сделал Уругвай, вырвавший спасительную победу над Южной Кореей, забив на 90-й минуте, сделала Колумбия, когда Фредди Ринкон забил на третьей добавленной минуте в ворота сборной ФРГ.

Последняя, не без проблем продравшись на ЧМ, сам турнир начала мощно. Разгром Югославии — 4:1, победа над Эмиратами — 5:1 сразу обозначили фаворита. Так же уверенно немцы играли десятью годами ранее на ЧЕ-1980, который выиграли. А вот до серебра на ЧМ-1982 и ЧМ-1986 добирались ни шатко ни валко, испытывая серьезные проблемы в группе или на стадии плей-офф. Вот и здесь блицкриг удался, но, начав за здравие, в финал немцы добрались на «упокое».

Вся сила в пенальти!

Любопытное наблюдение. На групповом этапе было назначено 11 пенальти, а реализовано только шесть. Зато начиная с плей-офф забили все семь, включая решающий в финале, промахиваясь только в серии послематчевых 11-метровых. Очень не повезло Югославии, уже имевшей преимущество в серии с Аргентиной. При счете — 2:2 и ударе в запасе югославам оставалось только забивать дважды для победы, но тут удивительным образом налажал тренерский штаб, перепутав очередность пробития пенальти. В результате уже подошедшего к мячу Хаджибегича сменит Брнович, прибежавший с центра поля, и оба исполнят свои удары ужасающим образом. Кстати, Хаджибегич ранее не забьет и в группе.

Еще больше не забьет Михал Билек — два из трех. В сборной Чехословакии будет такой бомбардир, как Томаш Скухравы, забивший в итоге пять мячей, и это при том, что он мог бы претендовать на пробитие пенальти, которые так неудачно исполнял его партнер по команде. И при том, что Чехословакия вылетела еще в четвертьфинале, пропустив решающий пенальти от Лотара Маттеуса.

Чехословакия вылетела еще в четвертьфинале, пропустив решающий пенальти от Лотара Маттеуса. Фото wikipedia.org

Лотара к этому времени наконец-то начнут называть Маттеусом в еще советской печати (предыдущие варианты Маттхойс на ЧЕ-1980 и Маттхаус на ЧМ-1982). Похожая история была у бельгийца Прюдомма, только того поначалу называли Пройдхомме. Матч с чехословаками сложится крайне сложно и нервно. ЧСФР, то есть Чехо-Словацкая федеративная республика возникнет на карте вместо ЧССР только 29 марта 1990-го, в итоге просуществовав чуть больше 2,5 лет. Страну возглавит бывший писатель-диссидент Вацлав Гавел. Футбольные границы в Чехословакии открылись раньше, и на этот ЧМ прибыло 10 человек из зарубежных команд, причем политические изменения позволили привлечь в сборную ранее сбежавших Иво Кнофличека и Любоша Кубика.

Как повлиял развал СССР на российский футбол?

Советскому футболу развал СССР пошел на вред, а вот российскому — на пользу. Парадокс? Под конец 80-х российский футбол был только в Москве, которая продолжала призывать футболистов в армию (ЦСКА), либо прельщать материально, поскольку в столице обеспечение было получше. В РСФСР был полный развал. Ленинградский «Зенит» упал в первую лигу и готовился лететь еще ниже. «Кубань» из Краснодара, потеряв такого покровителя, как первый секретарь обкома Сергей Медунов, балансировала на грани вылета из первой лиги, откуда уже вылетели ростовский СКА и куйбышевские «Крылышки».

Российская правопреемница, между тем, подхватит у СССР неприятную традицию: уступать командам, попавшим на турнир в последний момент. Как Румыния на ЧМ-1990, как Бельгия, наш «злой гений» и на ЧМ-1986, и на ЧМ-2002. Или Шотландия, выкинувшая сборную СНГ с Евро-1992, куда сама попала, вытолкав на финише отбора Швейцарию. Российская сборная воспользуется поначалу воспитанниками украинского (Канчельскис, Никифоров, Онопко, Цымбаларь, Юран), грузинского (Тетрадзе, Цвейба), узбекского (Кечинов, Пятницкий), белорусского (Горлукович), молдавского (Добровольский), эстонского (Карпин) футбола, но абсолютно не воспользуется такой «опцией», как преемственность сборных.

Все 90-е годы это будут не сборные СССР, СНГ, России, а команды Лобановского, Бышовца, Садырина, Романцева. Бышовец возьмет четырех из сборной Лобановского, Садырин от Бышовца — шестерых (включая вратарей Харина и Черчесова), Романцев от Садырина — восьмерых (включая вратарей Харина и Черчесова). Такое понятие, как «костяк» сборной, в 90-е годы испарилось, как денежные накопления граждан на сберкнижках. Неудивительно, что за этот период сборная одержала на финальных турнирах ЧМ и ЧЕ только две победы (обе над Камеруном), трижды сыграла вничью и проиграла семь раз. Если не все восемь, поскольку в 1996 году сборники активно участвовали в компании «Выбирай, а то проиграешь», сделав ставку на Бориса Ельцина…

