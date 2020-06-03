Почему боснийский цыган Златан Ибрагимович стал шведом?

Виной всему смерть Иосипа Броз Тито

Югославские футболисты всегда были востребованы в сильнейших лигах мира, и федерация футбола достаточно просто отпускала за границу и игроков, и тренеров. Но развал СФРЮ, многочисленные конфликты в сербском Косово и соседней Албании привели к тому, что на самих Балканах расплодилось целых восемь сборных, а либеральность иммиграционной политики Европы и нынешних футбольных регламентов грозит тем, что многочисленные балканцы заполонят сборные Швейцарии и скандинавских стран — о чем предупреждает спортивное расследование «Реального времени».

Рама уехал к туркам и погиб. А Дурак жил долго и счастливо

Многонациональная и многоконфессиональная Югославия, как и многие другие страны с подобным устройством, держалась на сильной личности, каковой, без сомнения, был многолетний президент страны Иосип Броз Тито. Практически сразу после его смерти в 1980 году начался конфликт в Косово между местными албанцами и сербами, начало которого датируется 1981 годом, но, как это часто бывает, конфликт никак не сказался на достижениях в спорте. Наоборот, местная «Приштина» в 1984 году выиграла чемпионат первой лиги и перешла в высшую лигу чемпионата Югославии. Ее лидер Фадиль Вокри перешел в белградский «Партизан», более того, стал первым албанцем-косоваром, попавшим в сборную Югославии.

Состав «Приштины» в середине 80-х — это настоящий интернационал. Албанцы Фадиль Мурики и Куйтим Шала, сербы Горан Джорович и Владислав Дукич, черногорцы Зоран Батрович и Драгослав Еврич, боснийцы Рифат Мехинович и Исмет Хадзич, македонец Петар Груевски, хорваты Адриан Кознику и тренер Мирослав Блажевич, будущий коуч сборной Хорватии на бронзовом ЧМ-1998. Были даже этнические турки Фахреттин Дурак и Февзи Рама. Рама переехал в чемпионат Турции и погиб на исторической родине в 1987-м в автомобильной аварии, а Дурак и его партнеры оставались играть дома, поскольку до конца 80-х там жили долго и, по большей части, счастливо.

Хотя после смерти Тито страна двигалась к развалу, что ощущалось и на спортивных аренах. К примеру, игра чемпионата Югославии 1990 года в Загребе между местным «Хайдуком» и белградской «Црвеной звездой» вошла в историю как «Матч ненависти», по итогам которого пострадали и болельщики, и полицейские, а футболист Звонимир Бобан был дисквалифицирован на полгода за удар стража правопорядка.

Звонимир Бобан был дисквалифицирован на полгода за удар стража правопорядка. Фото sports.ru

Промах Марадоны

В 1986 году, когда родившийся в Боснии хорват Ивица Осим возглавил национальную сборную, это была многонациональная страна, сборная, футбол. Вот состав «Црвены звезды» того же 86-го: македонец Джуровски, хорват Брачун, черногорец Кривокапич, словенец Эльснер, Боро Цветкович вообще был сербо-хорватом, благодаря интернациональной семье. Само собой, Осим тоже собрал в составе сборной интернационал. В первой и молодежной сборных тех лет были 15 хорватов, 14 сербов, 11 боснийцев, 8 черногорцев, по три македонца и словенца, ну и тот самый Вокри, кстати, единственный косовар, кто выступал за сборную Югославии.

Уже ничем и никем не сдерживаемый распад страны некоторое время не влиял на успехи югославов. Юниорская сборная U-19 выиграла чемпионат мира 1987 года, а тремя годами спустя играла в финале молодежного чемпионата Европы, уступив сверстникам из СССР. На фоне распада страны «Црвена звезда» выиграла Кубок европейских чемпионов с черногорцами Маровичем и Савичевичем, македонцем Панчевым, хорватом Просинечки, боснийцами Шабанхаджовичем в составе и Любко Петровичем на тренерском мостике. В сборной оставались хорваты Бобан, Вулич, Шукер и Ярни, словенцы Катанец и Новак…

В 1990-м на чемпионате мира югославы в четвертьфинале уступили по пенальти сборной Аргентины (не забили лидеры команд Стойкович и Марадона). Это будет последний матч, когда балканцы сыграют за флаг, гимн и общую страну. Позже они будут играть за свои будущие карьеры в заграничных клубах, рассматривая национальную команду как возможность презентовать себя. Тот же Бобан сыграет перед заключением контракта с «Миланом», чтобы прибыть в Италию в статусе игрока сборной.

В 1990-м на чемпионате мира югославы в четвертьфинале уступили по пенальти сборной Аргентины. Фото football-pitch.ru

Осим, на выход просим…

Югославы выиграют отбор на Евро-1992, и только после этого сборная начнет распадаться: уходили словенцы, хорваты. Последними отказались играть македонец Панчев, боснийцы Баждаревич, Кодро и Хаджибегич и тренировать — Осим. Его заменил помощник Иван Чабринович, который с молодежной сборной Югославии (до 21 года) стал серебряным призером чемпионата Европы. Сербы и черногорцы уже прилетели в Швецию для подготовки к финальному турниру Евро, как подоспело решение ООН об их дисквалификации за неделю до старта. Это было в духе высказываний тогдашнего премьер-министра Англии Джона Мейджора, который заявлял, что сделает все, чтобы не допустить матча сербов с англичанами. Любопытно, что шведы, хозяева ЧЕ, долгое время не выпускали самолет с этой сборной на родину, требуя оплатить 2 тыс. долларов за дизтопливо, хотя счет за незапланированный перелет нужно было предъявлять либо тому же Мейджору, либо генсеку ООН Бутросу Бутросу-Гали.

Хорваты уже летом 1992-го стартуют на Олимпиаде в Барселоне отдельной сборной и даже завоюют «серебро» в турнире мужских баскетбольных команд, и это был какой-то сумасшедший дом, филиал которого на лето переехал в Барселону. Хорватия ведь не была правопреемницей Югославии, она стала членом ООН только 22 мая 1992 года, вместе с Боснией и Словенией, а саму Югославию исключили «из-за югославских войн». Вопрос — войн с кем? Получается, что по последним данным разведки они воевали там сами с собой, если другие участники военных конфликтов, Хорватия и Босния, спокойно принимали участие в международном спортивном процессе.

Любопытно, что баскетбольную сборную Югославии допустили на ЧЕ 1995 года, и она выиграла его в спорном финале с Литвой, после чего стартовала еще и на Олимпиаде в Атланте. При этом футбольная сборная Югославии будет дожидаться конца своей дисквалификация вплоть до 1996 года. Осим своего не упустит, поработав потом во многих европейских командах, преимущественно Австрии, а его менее успешному сменщику Чабриновичу придется кочевать по странам Азии.

Осим поработал во многих европейских командах, преимущественно Австрии. Фото wikipedia.org

Маленькие, но гордые орлы

Вспоминая «святые девяностые», можно отметить, что матч отбора на ЧЕ-1992 между Албанией и Испанией был отменен со странной формулировкой: «в связи с тем, что команды уже определили свои места в турнирной таблице». Пользуясь такой формулировкой можно было бы отменять практически все матчи Албании, Кипра, Люксембурга и Мальты, а затем других стран-карликов, присоединившихся к УЕФА с 90-х. Касательно же данной отмены все просто: Албания сбрасывала «ненавистный коммунистический режим», а к искомой дате 18 декабря 1991 года режим все никак не сбрасывался. Зато 22 марта 1992 года он наконец-то пал, и вскоре Испания разгромила со счетом 3:0 сборную обновленной и одемократившейся Албании уже в рамках отбора на ЧМ-1994.

Именно эта страна была самой неприступной для советского спорта на протяжении многих лет. Наши часто играли с Израилем, куда денешься, если в этой стране выросла такая сильная баскетбольная сборная и команда «Маккаби». Так или иначе играли с Южной Кореей, несмотря на то, что ее лидеры Чон Ду Хван и Ро Де У были критикуемы чуть меньше, чем последние два президента Украины. А вот с Албанией у СССР не было никаких контактов после того, как поссорились лидеры двух стран.

Тогда, «борын-борын заманда», Албания еще участвовала один раз в финальной части чемпионата Европы, конкретно по баскетболу среди мужских команд, благо отбора на него не проводилось. На ЧЕ-1947 уступили в своей группе Египту (!), занявшему третье место. Более того, через 2 года ЧЕ пройдет в Египте с участием семи стран, среди которых, собственно, Египет — чемпион, а также Сирия (!!) и Ливан (!!!) (шестое и седьмое места). Подобные факты доказывают, что историю спорта нельзя изучать людям с логическим мышлением и гуманитарным образованием, только военнослужащим, у которых, как известно, по приказу и крокодилы летают. Низенько-низенько.

В 1949 году Албания была принята в члены Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) и впервые за послевоенные годы решила не проводить футбольный чемпионат. В 1962 году Албания вышла из СЭВ и отказалась от проведения чемпионата страны по футболу. В 1969 году Албания была объявлена первым в мире атеистическим государством, где исповедание какой-либо религиозной веры запрещалось конституционно. И в третий раз за 20 лет осталась без футбольного чемпионата страны.

В 1962 году Албания вышла из СЭВ и отказалась от проведения чемпионата страны по футболу. Фото uefa.com

Самые капризные европейцы

Жребий, который только принято считать слепым, разводил футбольные сборные СССР и Албании по разным группам, а вот в клубных турнирах дважды прозевал. Однако 1979 году московское «Динамо» не смогло сыграть с «Влажния Шкодра», а через 3 года клуб «17 нентори» (17 сентября) лишил радости побывать в Албании и киевских динамовцев. Также дважды наступал праздник и на албанских улицах. Правда, касался он исключительно волейбола. Дело в том, что советские команды зачастую игнорировали европейские клубные турниры, приходившиеся на олимпийский год. В 1972 год мужская команда «Динамо» из Тираны, вдохновленная отсутствием советской команды, готовящейся к олимпийскому Мюнхену, дошла до «Финала четырех», уступив там чехословакам, голландцам и итальянцам. А в 1980 году игроки женской «Уралочки» готовились к стартам в Москве, а потому в Кубок европейских чемпионов заявилось тиранское «Динамо», только женское, и тоже дошло до «Финала четырех», где уступило командам Чехословакии, Турции и Венгрии. Со стороны это напоминало действие русской народной поговорки «Кот из дома мыши в пляс», но, справедливости ради, албанцы сами же и страдали от этой ситуации. В 1974 году их мужской клуб «Партизани» дошел до финала, куда уже вышел ЦСКА, поскольку год был не олимпийским. И албанцы «слились», уступив свое место команде из итальянского города Фиренце, которую обыграли по итогам четвертьфинала.

Албания реально была самым непредсказуемым участником европейского спортивного движа. То безвозвратно исчезала, так, в 70-е годы ее футбольная сборная участвовала лишь в двух отборочных циклах — 1972 года, ожидаемо не выйдя из группы с ФРГ, Польшей (с которой сыграла вничью) и Турцией (которую грохнула со счетом 3:0), и 1974-го. Отказывалась играть матчи еврокубков не только с СССР, но и с Норвегией, ФРГ (в футболе) и Францией (в волейболе).

Кстати, албанский волейбол реально неплох, если оттуда выходили такие люди, как будущий игрок сборной США и калининградского «Динамо-Янтарь» Дональд Саксо. Правда, он смог спокойно эмигрировать из Албании только после 90-х, а остальные спортсмены с албанскими корнями — хоккеисты канадец Тай Доми и американец Арон Полушай, в недавнем прошлом игрок «Автомобилиста» из Екатеринбурга, родились за океаном. Американский футболист Садри Джонбалай, которого просматривал в состав на домашний ЧМ-1994 года знаменитый тренер Бора Милутинович, эмигрировал из Югославии, будучи албанцем только по национальности.

Американский футболист Садри Джонбалай, которого просматривал в состав на домашний ЧМ-1994 года знаменитый тренер Бора Милутинович (на фото), эмигрировал из Югославии, будучи албанцем только по национальности. Фото wikipedia.org

Когда брат реально идет против брата

Спустя 22 года сборная албанских беженцев и эмигрантов (15 человек, то есть две трети состава) дебютирует на ЧЕ под флагом Страны Орлов. Хотя миграция свойственна только карликовым орлам, самым маленьким птицам этого семейства.

Нынешний футбол, как это ни покажется странным, может служить срезом тех геополитических изменений, которые претерпевала Европа с середины XX века. Допустила Франция в свою страну выходцев из своих бывших колоний, и теперь местный футбол питает уроженцами этих стран не только местную сборную, но и их исторические родины. Такие легионерские сборные уже были на чемпионатах мира, когда Алжир в 2014-м и Марокко в 2018-м на две трети были собраны из бывших футболистов Франции. Подобная ситуация была в Англии, Германии, Голландии, Португалии… Гастарбайтеризация Европы привела к тому, что во многие страны хлынули турки.

Но с представителями экс-Югославии и Албании все гораздо сложнее. Нынешняя сборная Албании — это команда беженцев и эмигрантов. В актуальном составе у нее шестеро экс-игроков из сборных Швейцарии, по одному бельгийцу и македонцу. Плюс два косовара. И множество легионеров, выросших на чужбине и просто не призывавшихся в сборные, где они выросли и научились играть в футбол.

Но с появлением на спортивной карте еще и Косово, все стало в разы запутаннее. Для понимания, звезда дзюдо Мейлинда Кельменди дебютировала на Олимпиаде в Лондоне как албанка, а выиграла Олимпиаду в Рио как косоварка. Но это еще ладно, как говорится, личный выбор человека. Как сейчас буду разделять две футбольные сборные, формирующиеся из людей одной национальности? Поскольку албанцы, как саранча, заполняют собой сразу две сборные, плюс Швейцарию и почти все страны Скандинавии.

У Косово ситуация еще хуже. Из 74 футболистов, когда-либо призывавшихся в сборную, только семеро играли в местном чемпионате, то есть каждый десятый. В составе национальной команды 14 (!) бывших албанцев, шесть «немцев», по четыре «норвежца» и «шведа», три «швейцарца», два «финна», по одному «боснийцу» и «черногорцу».

И вот тут возникает вопрос, что такого произошло на Балканах, чтобы родители будущих футболистов массово стали покидать родину? То же начало конфликта в сербском Косово, про который мы писали изначально, датируется 1981 годом, это год рождения Златана Ибрагимовича, появившегося на свет в Швеции. А ведь он босниец, точнее, цыган из Боснии. Как конфликт в сербском Косово мог повлиять на отъезд его родителей в Швецию? А таких семей, как у Ибры, начиная с 80-х множество, имя им легион.

Сброная Албании, 2016 год. Фото uefa.com

Умерли «цари» и «подданные» разбежались

Судя по всему, это было связано с последовательным уходом из жизни лидеров стран югослава Тито в 1980-м и албанца Энвера Ходжи в 1985-м, что постепенно вносило сумятицу в обычный жизненный уклад. Поскольку сами страны никогда не были чьими-либо колониями, то их граждане рванули, прежде всего, в Швецию. Шведы и ранее не возражали против трудовой миграции, потомки которой становились легендами местного футбола (братья-близнецы Томас и Андрес Равелли, сыновья итальянца и австрийки, Стефан Шварц, сын немца и португалки, экс-югослав Тедди Лучич и первый черный скандинав Мартин Далин, отец которого родом из Венесуэлы).

Страна первой из скандинавских создала Государственное миграционное управление, открытое 1 июля 1969 года, открыв двери трудовым мигрантам, в которые рванули балканцы в количестве более 100 тысяч человек. В итоге отпрыски трудовых мигрантов в массовом порядке стали заниматься спортом, чтобы в дальнейшем занять места аборигенов в местных командах и национальных сборных. Более того, в той же Швеции есть команды, созданные пришлыми для пришлых. Четыре «Ассириски» в Гетеборге, Йончопинге, Норчепинге и Седертелье, три ирако-сирийские «Арамейска-Сюрианска» из Стокгольма, «Сюрианска» из Стокгольма и еще в Эребро, курдский «Далькурд» из Борланге, югославская «Преспа» из Мальме. Причем «Далькурд» и стокгольмская «Сюрианска» поднимались до уровня Аллсвенскан, главной лиги шведского футбола.

В итоге переселение народов привело к тому, что уже финальная часть ЧЕ 2016 года выглядела абсурдной, поскольку какая-то часть СМИ была занята тем, что подсчитывала — сколько собралось на Евро албанцев? Попадание в одну группу команд Албании и Швейцарии, в составе которой было шесть этнических албанцев (Бехрами, Джака, Джемайли, Мехмеди, Тарашай и Шакири, седьмой Касами был исключен в последний момент), привело к братской дуэли Джака (швейцарского Гранита и албанского Тауланта). В свою очередь, у албанцев было семеро (Абраши, Айети, Алийи, Баша, Весели, Гаши, и Джака-младший) ранее заигранных за различные швейцарские сборные.

Один раз это было любопытно наблюдать, но получить подобную картину на постоянной основе? Это уже перестает быть забавным. Футбол сборных — это все-таки некая национальная идентичность, когда болеют за «своих» против «чужих». Формирование национальных команд из «понаехавших» и «ранее сбежавших» сделает бессмысленным сам институт сборных. Зачем растить смену для чужого дяди?

Окончание следует

