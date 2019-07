Юката Загитовой, Нью-Йорк Вольвича и свадьба Гарипова: межсезонье татарстанских звезд спорта

Instagram-обзор

На дворе июль, однако это вовсе не означает, что все спортсмены сейчас непременно в отпуске. Например, «Рубин» уже совсем скоро начнет чемпионат и в эти дни проводит свой очередной сбор в Казани, в ближайшее время начнут подготовку к сезону и хоккеисты с волейболистами. И все же у большинства спортсменов пока «расслабляющая» стадия межсезонья. Японский вояж Алины Загитовой, триатлон от новичка «Ак Барса», «римские каникулы» Егора Сорокина, американское путешествие Артема Вольвича и татуировка Татьяны Кадочкиной — в instagram-обзоре «Реального времени».

Алина Загитова: в Японии, но не в отпуске

Действующая чемпионка мира и победительница Олимпиады-2018 летом не отдыхает. Если весной, в нашем предыдущем обзоре, еще можно было говорить о полноценном отдыхе после тяжелейшего сезона, то сейчас у Алины Загитовой период показательных выступлений в Японии. 17-летняя фигуристка проводит так называемое гранд-турне: с конца мая до середины июня она участвовала в шоу Fantasy On Ice, прямо сейчас — короткий визит на Dream On Ice, а в начале августа у нее новый выезд в Осаку, Ниигату и Нагою на шоу The Ice.

На днях Загитова опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она в юкате («одежда для ванной») — традиционном легком кимоно с прямыми швами и широкими рукавами. За это фото на Алину уже обрушился в соцсетях шквал критики от «медвеботов», так как ровно год назад в юкате позировала и Медведева. Но еще больше критики фигуристке досталось за похожий на медведевский прокат на льду. Однако саму Загитову это, по всей видимости, нисколько не смущает — на всех последних фото и инста-сториз в своем аккаунте она выглядит вполне довольной жизнью.

Алексей Спиридонов: с другом «Сочи» в городе Сочи

«Спирик» в это межсезонье официально покидает «Зенит-Казань» и возвращается в уфимский «Урал». Но путь из Татарстана в Башкортостан у волейболиста получается замысловатым. Начало отпуска спортсмен провел в Доминикане с семьей:

По возвращении Спиридонов сел в свой красный кабриолет и отправился на нем с другом в Сочи. По словам игрока, в этом городе он оказался впервые, хотя в той же Анапе десятки раз проводил сборы.

В Сочи он встретился не только со своим давним боевым товарищем по «Твиттеру», бывшим теннисистом и нынешним гольфистом Евгением Кафельниковым. Довольно эффектной, судя по фото, вышла встреча с олимпийским чемпионом Лондона-2012, волейболистом Дмитрием Ильиных по кличке «Сочи»:

Татьяна Кадочкина: веснушки и татушка

Юная звезда волейбольного «Динамо-Казань» традиционно балует фотографиями в образе:

Спортсменка проводит отпуск в турецкой Анталье и на пляже не только загорает, но и поддерживает форму. «Думаю, надо уже начинать», — подписала вот это фото спортсменка:

«Надо продолжать!» — пишут Кадочкиной в комментариях.

Татьяна в Турции открыта и для экспериментов — опять-таки с образом. Так, на ее спине появился цветок:

Артем Вольвич: Нью-Йорк, Нью-Йорк

Центральный блокирующий «Зенит-Казань» впервые за долгое время не отправился летом в расположение сборной России, а получил заслуженный полноценный отпуск. Связанно это с тем, что у волейболиста накопились болячки после непростого клубного сезона.

— Вольвич из тренажерки не вылезает, неделю был в отпуске, все остальное время провел с докторами, — рассказывал на днях главный тренер казанского клуба Владимир Алекно. — Сейчас он лечится, восстанавливается. Это часть профессиональной и возрастной составляющей игроков.

Свою отпускную неделю Артем провел в Нью-Йорке. Под одним из фото впечатления от города он описал так: «Свой» образ жизни, «Starbucks» на каждом углу, грязь на улицах и отвратительный запах, величественные небоскребы, толпы туристов и «местные» в пиджаках! Все это — Большое яблоко. Нью Йорк». Этот текст Вольвич снабдил хештегом #отрядюныхблогеров.

Более красноречиво в своем аккаунте о Нью-Йорке высказалась супруга игрока, Елена:

Егор Сорокин: Рим — Казань — ?

Футболист казанского «Рубина» Егор Сорокин на трансферном рынке России сейчас один из самых ценных активов. Слухи об уходе талантливого игрока по весне плодились с необычайной скоростью, но футболист их неизменно опровергал. В данный момент он находится в расположении казанского клуба на сборах на клубной базе, а в июне игрок успел отдохнуть в Риме:

Станет ли Казань завершающей точкой летнего маршрута игрока или все-таки защитник покинет «Рубин»?

Эмиль Гарипов: свадьба в Болгаре

Хоккейное межсезонье проходит довольно спокойно — все потрясения и перестановки «Ак Барс» пережил по весне. Летом спортсмены не только отдыхают, но и создают семьи. Так, вратарь казанского клуба Эмиль Гарипов в начале июня связал себя брачными узами с девушкой по имени Джамиля — внучкой татарстанского писателя и депутата Разиля Валеева.

Одним из самых довольных на свадьбе Гарипова выглядел защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин, который и поделился фото с торжества в древнем городе Болгар:

Михаил Фисенко: «полужелезный» человек



Новичок «Ак Барса» известен как довольно разносторонний хоккеист. На льду он может и подраться, так как за пределами льда занимается боксом. Однако летом Фисенко по-настоящему удивил — в начале июня он не занимал место на пляжном лежаке, а вовсю готовился к официальному соревнованию в триатлоне.

Михаил участвовал в IronStar 113, который проходил в Сочи на «полужелезной» дистанции. Для этого необходимо было проплыть 1,93 км, принять участие в велогонке на 90 км, а также пробежать 21,1 км. Для преодоления всей дистанции спортсмену понадобилось 6 часов 4 минуты, что, в общем-то, неплохой результат для непрофессионального участника триатлонных баталий.

Далее путь хоккеиста лежал на Алтай, где он побывал на реке Миша, созвучной с его именем:



Антон Понкрашов: розовый фламинго и конец казанской пятилетки



Новость о том, что капитан УНИКСа покидает клуб, стала полной неожиданностью даже для самого игрока. Баскетболист провел в стане «зеленых» пять сезонов. С Казанью Понкрашов простился крайне трогательным постом в инстаграме:

«Вот и подошел конец моему прекрасному путешествую в Казани длиною в 5 лет, клуб воспользовался опцией и не стал продлевать со мной контракт. В первую очередь хочу сказать, что @unicsbasket навсегда останется в моем сердце! Вместе мы добивались серьезных побед, и было много обидных поражений, были травмы, тяжелые перелеты, было все, но каждый раз, когда я надевал форму @unicsbasket и выходил на площадку, меня волновало только одно, это победа моего Клуба, и я делал все для этого! Спасибо огромное, болельщики, я помню, что вы всегда поддерживали меня, даже когда я играл ужасно, вы всегда верили в меня и в команду, и это давало мне дополнительную мотивацию, чтобы становиться лучше и сильнее, спасибо вам за все! Казань, спасибо тебе огромное, за друзей, с которыми я познакомился в этом прекрасном городе, и прекрасные места, о которых я узнал и посетил», — написал теперь уже экс-капитан УНИКСа.



Отпуск же Антон провел в Париже:

Один из друзей баскетболиста даже вдохновил Понкрашова на покупку большого розового фламинго: