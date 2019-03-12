Кредит и девичья фамилия: «не судимая» рецидивистка предстанет перед Верховным судом РТ

Прокуратура Татарстана оспаривает новый приговор досудебщицы из ОПГ «черных» риелторов

Фото: Максим Платонов

Сбербанк в Набережных Челнах выдал кредит на 3,6 млн рублей по липовым фото залоговой недвижимости и справкам 2НДФЛ. В этом обмане обвинили гендиректора ООО «Союз» Ирину Тувенкову и ее знакомую Елену Пашину. Под новый год обе получили условные сроки, причем во вводной части приговора горсуд указал — дамы ранее не были судимы. Теперь прокуратура просит Верховный суд РТ устранить ошибку по Тувенковой, которую до развода с мужем успели осудить на 5,5 года условно под другой фамилией, а еще — пересмотреть мягкий приговор.

Ради свободы сдала отступников МВД и Росреестра



В свежем приговоре суда 46-летняя Ирина Павловна Тувенкова указана как лицо без определенного рода занятий. А в базе ЕГРЮЛ — директором и учредителем ООО «Союз» (операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе), еще имеет статус ИП с основным видом деятельности — торговля розничная рыбой и морепродуктами в спецмагазинах. Та же жительница Набережных Челнов, уроженка Башкирской АССР, выступала ответчицей по искам минимум трех банков (данные с сайта Набережночелнинского суда) и имеет задолженность по десяти исполнительным производствам на 2,5 млн рублей с лишним.

Эта же бизнес-леди в 2014-м помогла силовикам разоблачить своих подельников по преступному бизнесу с уводом недвижимости на 24 млн рублей в 2003—2012 годах у граждан, в том числе — зависимых от алкоголя. Часть потерпевших от «черных» риелторов умерли после оформления сделок, но в убийствах группу не обвиняли. Организаторами преступного сообщества силовики на старте суда называли судимых экс-сотрудников милицейского спецназа Александра Щелконогова и Рубена Гафурова, а их подручными — сотрудника МВД Андрея Шипицына, трех работниц челнинского отделения Росреестра и жену Гафурова Наталью, владелицу агентства недвижимости «Белый город».

Впрочем, в 2016-м горсуд счел существование преступного сообщества не доказанным, в отличие от мошенничеств в составе организованной группы. При этом часть доказанных тяжких деяний осталась без наказания в связи с истечением срока давности. В результате Щелконогов и Гафуров получили 9 и 8 лет колонии строгого режима соответственно, Шипицина в 2017 году апелляционная инстанция Верховного суда РТ освободила в связи с отбытием 6-летнего срока. Супруга Гафурова за 12 эпизодов мошенничества была наказана 7-ю годами лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

С учетом полного признания Маратаеву признали участницей ОПС и виновницей афер на сумму 3,4 млн рублей с тремя квартирами в Челнах. Фото vk.com



Приговор риелтору Ирине Маратаевой выносили в особом порядке еще в 2014-м. До этого она заключила досудебное соглашение, по условиям которого полностью признала вину и дала показания против остальных членов группы. С учетом полного признания Маратаеву признали участницей ОПС и виновницей афер на сумму 3,4 млн рублей с тремя квартирами в Челнах. За что наказали условным сроком 5,5 года с испытательным сроком 3 года.

По данным прокуратуры, эта условница не продержалась и года. Правда, на новое преступление пошла уже под фамилией Тувенкова, которую взяла после развода.

По фото имущество переоценили в 5 раз

По версии следствия, в феврале 2015-го Ирина Тувенкова и ее знакомая Елена Пашина решили получить кредит в Сбербанке на подставных лиц путем предоставления в банк недостоверных сведений о залоговом имуществе. Роль заемщиков Тувенкова убедила сыграть родителей своего осужденного гражданского супруга Малых, пообещала — выплачивать будет сама. Далее сама изготовила липовую справку о высоких доходах «свекра», подделала копию его трудовой, вписав туда стройфирму, и уговорила знакомого замдиректора этой фирмы заверить «липу» печатью и подписью.

Пашина, в свою очередь, заказала отчет о рыночной стоимости участка и дома своего сына в садовом товариществе «Сосновая Роща» в поселке Кумыс Тукаевского района. И уговорила оценщика дать заключение лишь по представленным документам с фотографиями, подсунув снимки совсем другого дома — из села Ильбухтино.

В итоге дачный домик оценили аж в 4,5 млн рублей — раз в пять дороже реальной стоимости. И под такой залог Сбербанк одобрил кредит в 3,6 млн рублей на приобретение той самой заложенной недвижимости у сына Пашиной. Свою роль, по версии следствия, сыграли фиктивный договор купли-продажи между Пашиным и Малых, а также расписка в передаче продавцу 900 тысяч рублей.

Под такой залог Сбербанк одобрил кредит в 3,6 млн рублей на приобретение той самой заложенной недвижимости у сына Пашиной. Фото kazan.ros-spravka.ru

27 марта 2015 года банк выдал Малых 3,6 млн, из них 236 тысяч сразу были возвращены в качестве ежемесячного платежа и страховки за жизнь заемщика. Остальные деньги, по версии обвинения, супруги Малых отдали Тувенковой и Пашиной, получив с каждой расписку на 1,8 млн рублей. Однако кредит банку возвращен не был, а якобы купленную Малых дачу они могли наблюдать лишь из-за забора. В итоге и банк, и заемщиков следствие признало потерпевшими от мошенничества в особо крупном размере.

Прокуратура не согласна с условным сроком вместо 7 лет колонии

На скамью подсудимым две дамы сели в ноябре 2018-го по равному обвинению. А наказали их по-разному. Признавшая вину Елена Пашина получила 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года — за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). А в действиях также частично признавшей вину Тувенковой (Маратаевой) Набережночелнинский суд усмотрел только подделку документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ), за что 26 декабря приговорил к условному сроку в 1 год с таким же испытательным сроком.

Такой новогодний подарок для рецидивистки удивил других участников процесса. «Гособвинитель просил для Тувенковой 7 лет лишения свободы — в совокупности с неотбытым сроком по первому приговору», — рассказал «Реальному времени» представитель потерпевшего банка. По его словам, в прокурорской речи и на старте процесса, и в прениях на непогашенной судимости обвиняемой делался особый акцент. Однако во вводной части приговора Набережночелнинский горсуд почему-то указал — Тувенкова является несудимой.

Зампрокурора Набережных Челнов Антонида Маркова направила в Верховный суд РТ апелляционное представление, она просит отменить приговор и вернуть «кредитное» дело на новое рассмотрение. По ее мнению, «назначенное наказание как Тувенковой, так и Пашиной несоразмерно содеянному и является слишком мягким». А еще «суд первой инстанции необоснованно исключил предварительный сговор, необоснованно переквалифицировал действия Тувенковой, необоснованно указал на отсутствие у Пашиной умысла на хищение средств Сбербанка, необоснованно вышел за рамки обвинения, а кроме того — необоснованно не указал непогашенную судимость Тувенковой», — считает представитель гособвинения.

В мотивировочной части решения горсуд указал-таки непогашенную судимость Маратаевой (Тувенковой) и постановил: исполнять приговор 2014 года самостоятельно. Фото Максима Платонова



Суд нашел еще один незаконный кредит

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Набережночелнинского суда, приговор оспаривает и представитель потерпевших Малых. Те не согласны с основанным на показаниях подсудимых выводом горсуда, что 300 тысяч кредитных рублей номинальные заемщики оставили себе, отдав Тувенковой и Пашиной только 3 млн 64 тысячи рублей. Отметим, что согласно оспариваемому приговору, первой от этого «пирога» досталось на 64 тысячи рублей больше.

Заемщик Малых на суде рассказывал — познакомился с гражданской женой сына Тувенковой в 2013 году, вскоре после этого сын был осужден, а спустя пару лет Тувенкова стала просить их оформить на себя кредит, отказов не принимала, заявила — сама соберет все документы и продемонстрировала две «свои» квартиры, которые могут быть проданы в счет погашения. Вскоре открыла магазин по продаже пивных напитков и сначала платила по кредиту, а потом объявила — счета заблокировали, отдавать нечем. В итоге в мае 2017-го суд по иску Сбербанка расторг договор с Малых и обязал их вернуть деньги банку.

Корреспонденту «Реальному времени» удалось ознакомиться с мотивировочной частью оспариваемого приговора. В ней горсуд указал, что умысла у подделавшей документы для банка Тувенковой не было, поскольку «она сожительствовала с сыном заемщиков», полученные средства «направила на развитие своего бизнеса», в счет погашения кредита до 10 мая заплатила по 14 квитанциям 599 тысяч рублей и еще 200 тысяч — в октябре 2018-го, перед стартом суда. Ну а прекратила погашение «в связи с возникшими материальными трудностями и отказом Пашиной» вносить в банк свою долю. Последняя не погасила ни копейки.

Также суд счел ложными утверждения потерпевших Малых, что те не оставляли себе 300 тысяч, сами документы в банк не сдавали, об их недостоверности не знали и собеседование с его сотрудниками не проходили. В ходе судебного следствия выяснилось — те же липовые справки о доходах и ксерокопии трудовой помогли Малых получить 21 августа 2015 года кредит уже в другом банке!

А еще в мотивировочной части решения горсуд указал-таки непогашенную судимость Маратаевой (Тувенковой) и постановил: исполнять приговор 2014 года самостоятельно — то есть не отменять условное осуждение, поскольку в период испытательного срока осужденная «совершила преступление небольшой тяжести». Такая возможность, по решению суда, предусмотрена статьей 74 УК РФ. Если это решение будет признано законным.

Ни Тувенкова, ни Пашина приговор не оспаривают. Накануне вечером их уголовное дело поступило в апелляционную инстанцию Верховного суда РТ. Дата рассмотрения пока не назначена.