События недели: Путин посетил Иннополис, Менделеевск стал ТОСЭР, а в Ижевске построят аквапарк

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Главным событием недели стал визит президента России в Татарстан, где он встретился с представителями общественности в казанском ЦКС «Московский», с членами команды «КАМАЗ-мастер» и обсудил вопросы улучшения жилищных условий граждан. В середине недели Следком завершил расследование причин блэкаута в Казани, произошедшего в январе 2018 года. И вновь заговорили о строительстве аквапарка, который мог бы затмить собой «Ривьеру». Об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Встреча транспортного лобби в Казани

Понедельник в Казани был посвящен транспортной теме. Итоговую коллегию Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ посетил помощник президента РФ Игорь Левитин. Также на заседание прибыли глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, глава Росавиации Александр Нерадько, руководство РЖД, Росавтодора. В своем выступлении Игорь Левитин заявил, что развитие городской среды выходит на первый план приоритетов федеральной власти, и предрек бум дорожного строительства в городах. В свою очередь глава Минтранса РТ Ленар Сафин перечислил основные итоги дорожно-транспортного комплекса Татарстана за 2018 год. Он отметил заметный рост пассажиропотока из аэропортов Казани и Закамья. Международный аэропорт «Казань» впервые в новейшей истории преодолел планку в 3 млн пассажиров. При этом абсолютный прирост составил 19,8 процента по сравнению с прошлым годом. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Владимир Путин в Казани и Иннополисе



Главным событием прошедшей недели стал визит президента России Владимира Путина. Глава государства встретился с командой «КАМАЗ-мастер», поздравив ее с недавней победой на «Дакаре». Позднее он провел расширенное заседание президиума Госсовета РФ по вопросам улучшения жилищных условий граждан и формирования благоприятной городской среды, а по завершении — рабочую встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.





Президента сопровождали полпред в ПФО Игорь Комаров, президент РТ Рустам Минниханов, а пояснения давала помощник президента РТ Наталия Фишман. Фото kremlin.ru



Дискуссия Путина с общественниками проходила на базе центра культуры и спорта «Московский» (бывший ДК им. Урицкого). В самом начале Путин заявил, что открывает серию подобных встреч с общественностью по вопросам реализации нацпроектов. Разговор в Казани был посвящен проекту «Жилье и городская среда». Президента сопровождали полпред в ПФО Игорь Комаров, президент РТ Рустам Минниханов, а пояснения давала помощник президента РТ Наталия Фишман. Подробности — в материале «Реального времени».



Итогом визита президента страны стали предложения, которые были озвучены Путину на Госсовете РФ в Иннополисе. Первое — обеспечить спрос на вводимое жилье. Для этого нужно субсидировать ипотечные ставки. Второе — увеличение ввода ведет к необходимости создания инфраструктуры, для этого потребуется дополнительное финансирование. Третье — эскроу-счета могут привести к удорожанию на 13 процентов. Четвертое — части застройщиков нужно разрешить достраивать объекты высокой степени готовности по старой схеме. Это нужно в том числе для достраивания долгостроев. Пятое — нужно создать специализированный банк для застройщиков.

Президент провел расширенное заседание президиума Госсовета РФ, где были озвучены пять ключевых предложений. Фото kremlin.ru



Следком раскопал захоронения «Даль-Камы»



На прошедшей неделе получила продолжение история с Зеленодольским перерабатывающим мясокомбинатом «Даль-Кама», начало которой положила публикация «Реального времени» о закопанных на Волге 80 тоннах испорченного мяса. В вопиющем случае обращения с отходами на «Даль-Каме» следователи смогли убедиться воочию, когда пригнали на предприятие экскаватор. Такой же, по словам охранников, помогал «прятать» сгнившее мясо в последние дни октября.

Руководитель мясокомбината Руслан Хамадишин уверял, что продукцию утилизировали путем сожжения. Однако наблюдавшие за происходящим сотрудники ЧОПа рассказали, что тухлую курятину просто сгружали с КамАЗов в заготовленные траншеи и закапывали. Причем такая «утилизация» происходила в темное время суток на протяжении трех вечеров. Подробности — в материале «Реального времени».

Кроме того, историей «Даль-Камы» заинтересовалась прокуратура Республики Татарстан. Она утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего руководителя комбината. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Скоро уголовное дело будет направлено в Зеленодольский городской суд для рассмотрения по существу.



Историей «Даль-Камы» заинтересовалась прокуратура Республики Татарстан. Фото Васили Ширшовой

Менделеевск принят в семью ТОСЭР

В пятницу стало известно о подписании премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым постановления правительства РФ о создании территории опережающего социально-экономического развития «Менделеевск».

ТОСЭР «Менделеевск» создается в пределах границ территории городского поселения «Город Менделеевск», а не всего Менделеевского района Татарстана. Инвестиционная декларация новой ТОСЭР включает 13 видов экономической деятельности и минимально разрешенный входной порог для резидентов в 2,5 млн рублей с созданием не менее 10 рабочих мест. Среди 13 видов — растениеводство и животноводство, рыболовство и рыбоводство, добыча прочих полезных ископаемых, производство пищевых продуктов, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что «на данный момент заключены соглашения о намерениях по реализации 15 инвестпроектов общей стоимостью 4,8 млрд рублей и с созданием более 600 новых рабочих мест». Плановый показатель по наполнению ТОСЭР в трехлетней перспективе не ставится.

Пятая по счету территория опережающего развития, в Менделеевске, пойдет по проторенному пути и наряду с Набережными Челнами и Нижнекамском сделает ставку на китайских резидентов. «Безусловно, и мы ждем инвесторов из Китая, — заявили «Реальному времени» в исполкоме Менделеевска.



Против экс-главы Удмуртии дал показания его тезка

В Завьяловском районном суде Удмуртии заслушали одного из основных свидетелей по делу экс-главы республики Александра Соловьева, обвиняемого во взятках на 139 млн рублей. В ранее зачитанном тексте обвинения было указано, что, по версии следствия, бывший замминистра транспорта и дорожного хозяйства УР Александр Соловьев выступал посредником при передаче взятки от представителя концессионера ООО «РИК» Александра Забарского руководителю региона на тот момент Александру Соловьеву.

Компания на условиях концессионного соглашения возводила мосты через реки Каму и Буй в районе Камбарки. Финансирование шло из федерального и республиканского бюджетов, а также с использованием кредита и собственных средств концессионера. За покровительство, по версии следствия, руководитель республики потребовал взятку от руководства ООО «РИК».

Экс-главу республики Александра Соловьева обвиняют во взятках на 139 млн рублей. Фото Александры Журавлевой (izvestiaur.ru)

Бывший замминистра транспорта Соловьев выступил первым из 170 свидетелей по делу. На вопрос, в каких отношениях он с бывшим руководителем республики — своим тезкой и однофамильцем Александром Соловьевым, тот ответил: «Раньше были приятельские», но неприязни у него к нему нет. Знакомы они давно, еще до работы в правительстве республики. Подробности — в материале «Реального времени».

Минсельхоз подвел итоги 2018 года



В середине недели подвели итоги сельскохозяйственной деятельности Татарстана за 2018 год. Министр сельского хозяйства Марат Ахметов на итоговой коллегии рассказал, что Татарстан по-прежнему первый в ПФО по объему производимой продукции, но в масштабах России место в пятерке уступил Белгородской области, хотя площадь пашни там в два раза меньше. Глава ведомства обратил внимание на большой разрыв между районами, хотя солнце светит одинаково, дождь льет везде и люди вроде из одного теста. В лидерах Атня, Заинск, Сабы, в аутсайдерах — Камское Устье, Черемшан. «Приходится краснеть перед правительством республики за такую полярность в районах», — покритиковал сам себя Ахметов.

При этом зарплата в отрасли составляет 22,7 тыс. рублей. Господдержка на обновление парка техники в этом году составит 2 млрд рублей, задача — постепенно перевести технику на газ — это трехкратная экономия топлива. Коснулся Ахметов темы экспорта, продукция из Татарстана идет в 46 стран, лидеры — «Казанский маслоэкстракционный завод», «Нэфис-Биопродукт», «Эссен-продакшн», «Татспиртпром», «Таткрахмалпатока», «Акульчев», «Челны Холод», «Заинский сахар». Но нет ни одного производителя молока, хотя Татарстан — крупнейший в России производитель молока, объем выпускаемой продукции — 2 млн тонн. Ахметов поручил местным заводам начать экспансию в Китай. Подробности — в репортаже «Реального времени».

В середине недели подвели итоги сельскохозяйственной деятельности Татарстана за 2018 год. Фото Максима Платонова



ПСК «Горизонталь» накажут за блэк-аут в январе 2018 года



На этой неделе Следком завершил расследование коммунальной «диверсии», которая в январе 2018 года оставила без света 100 тысяч жителей Советского и Приволжского районов Казани. Причиной ЧП эксперты назвали повреждение подземного электрокабеля при бурении скважины водопровода для ЖК «Легенда». Вину в проведении этих работ на несогласованной глубине, в отсутствие разрешений и надзора энергетиков еще до суда признал гендиректор стройфирмы ПСК «Горизонталь».

Орудием преступления стала импортная установка горизонтального бурения. Управлял ею, конечно, не гендиректор ПСК «Горизонталь» Вячеслав Курнаев, но без команды начальства опасные работы и не начались бы. Курнаеву предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, что повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба. В потерпевшем ОАО «Сетевая компания» с учетом недопоставки энергии ущерб оценили в 16 млн рублей, но эксперты снизили его до 10,2 млн рублей — столько ушло на восстановление последствий техногенной аварии. Подробности — в материале «Реального времени».

Минниханов в Сочи выступил на трех площадках



14 февраля в Сочи с участием премьера Дмитрия Медведева прошел Российский инвестиционный форум. В этом году на площадке собрались более 3 тысяч человек со всех регионов страны и десятков стран мира. Главными темами форума стали реализация нацпроектов и стратегия пространственного развития до 2025 года. В Сочи отправилась и большая делегация из Татарстана.

В Сочи отправилась большая делегация из Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым. Фото tatarstan.ru

В работе форума принял участие и Рустам Минниханов, в Сочи он встретился с главами Карелии, Новгородской, Пензенской областей, провел переговоры с представителями крупного бизнеса, а также выступил на трех площадках. Первая — это сессия Внешэкономбанка «Экономика городского комфорта», которую модерировал Игорь Шувалов, председатель, госкорпорации развития «ВЭБ.РФ». Здесь президент Татарстана вышел на сцену со своим помощником Наталией Фишман. Минниханов рассказал, как в Татарстане поменяли отношение к общественным пространствам. Помощник президента РТ рассказала, как ее пригласили сначала заниматься только Казанью, потом были Челны, Нижнекамск и Альметьевск.

Еще одна сессия, в которой принял участие татарстанский президент, — «Региональная политика в контексте пространственного развития России». На третьей площадке с его участием обсуждали лучшие практики социально-экономического развития и комплексные решения для регионов. Здесь президент РТ рассказал о формах поддержки бизнеса:

— Малый и средний бизнес сам по себе развиваться не будет, если поддерживать не будем. Он требует и административной, и финансовой поддержки.

По его словам, сегодня есть много инструментов поддержки и развивающих программ, но для развития бизнеса необходима инфраструктура: «Парки, скверы, механизмы вовлечения малого бизнеса в крупные проекты или на входе в крупные предприятия. Например, крупный производитель полимеров. Наша задача, чтобы 30 процентов полимеров, которые мы производим, перерабатывали. Это огромный рынок».

Глава республики добавил, что в сфере переработки есть ниши для малого бизнеса: «У нас есть малые предприятия, которые перерабатывают 40—50 тыс. полипропилена. КАМАЗ, авиационные предприятия нуждаются в компонентах».

В прошлом году Агентство стратегических инициатив в своем ежегодном рейтинге поставило Татарстан на третье место. «То, что АСИ рейтинги присваивает, — это не для рейтингов. Ты должен понимать, где твое слабое место. У нас — это административное давление. Говори, не говори, раз там чиновник есть, у него есть возможность проверить — он все время будет все проверять», — сказал президент РТ.

Ижевск мечтает об аквапарке



Давнюю мечту ижевчан об аквапарке в столице Удмуртии вновь хотят воплотить в жизнь. Директор АО «Летний сад им. Горького», управляющего парками Ижевска, Сергей Буторин заявил на совещании в Госсовете республики о планах по строительству водного комплекса.

— Ведутся переговоры с инвесторами по строительству аквапарка. Это практически 780 млн рублей. Мы сейчас общаемся с итальянцами, с турками, которые реализуют такие современные проекты. И мы всячески пытаемся и надеемся, что у нас получится привлечь сюда инвестора на строительство данного объекта. На 50 процентов оплаты у нас уже инвесторы имеются, это сами производители, итальянцы, — рассказал Буторин.

Он ожидает, что водный комплекс будет крайне востребован у жителей Удмуртии и может составить конкуренцию казанской «Ривьере» в привлечении туристов из других регионов. Мнения экспертов об этом — в материале «Реального времени».

Директор АО «Летний сад им. Горького» Сергей Буторин заявил о планах по строительству водного комплекса. Фото facebook.com

Застройщика ЖК «Яшьлек» задержали по подозрению участия в афере



В конце недели под стражу в СИЗО №1 до 27 марта заключил по ходатайству следствия Советский райсуд гендиректора казанского ООО «Стройком» — застройщика жилкомплекса «Яшьлек» Фаика Гараева, которого подозревают в мошенническом хищении у дольщиков свыше 330 млн рублей (девелопер строил квартиры по ФЦП «Жилье для российской семьи», так называемые «путинки», но программа провалилась, — прим. ред.). Как сообщил в суде следователь Марат Каюмов, Фаика Гараева, который почти год проходил по делу свидетелем, задержали в среду, 13 февраля, когда он явился на очередной допрос. А на другой день ему предъявили обвинение в хищении средств дольщиков, которое он не признал.

Ходатайство о заключении Фаика Гараева под стражу следствие мотивировало тем, что в деле фигурирует крупная сумма, а также опасением, что в противном случае гендиректор ООО «Стройком» может оказать давление на свидетелей либо скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью. «Гараев отказывался сообщать следствию о том, где проживает», — уточнил Каюмов. Представитель прокуратуры Айрат Зарипов позицию следствия в вопросе о мере пресечения поддержал. Подробности — в репортаже «Реального времени».