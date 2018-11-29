«Земля в иллюминаторе»: российские авиакомпании стали реже задерживать рейсы

Всех напугало банкротство «ВИМ-Авиа»

Фото: Максим Платонов

Задержек рейсов в России стало меньше: авиакомпании и Росавиацию напугало банкротство «ВИМ-Авиа». Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», регулирующие ведомства стали активно бороться с провинившимися авиакомпаниями. Так, «Саратовские авиалинии» «взлетели» под новым брендом в апреле 2018 года и «приземлились» уже в мае, надоев властям и пассажирам бесчисленными задержками рейсов. Самому злостному нарушителю сроков вылета, авиакомпании «Якутия», отказали в международных линиях. С «АЗУР эйр» воюют из-за опозданий не только власти, но и сами пассажиры в судах. Изучив динамику за 9 месяцев 2018 года, мы узнали также, что ожидания взрывного роста авиаотрасли после мундиаля, увы, не оправдались, а наилучшая заполняемость пассажирских кресел у авиакомпаний, аффилированных с турецкими операторами.

Как якуты в октябре заставили ждать почти в половине случаев

В середине ноября Росавиация опубликовала сведения о задержках регулярных и чартерных рейсов в октябре 2018 года, согласно которым чаще всего свои рейсы задерживала авиакомпания «Якутия», причем как чартерные, так и регулярные (международные полеты по расписанию и внутренние полеты вне расписания). По первым процент задержек у «Якутии» вообще поражает воображение — в 40% случаях пассажирам пришлось сидеть в залах ожидания, порой более 6 часов. Впрочем, в октябре авиакомпания выполнила лишь 20 чартеров, из них 8 были задержаны. «ИрАэро» задержала 16% октябрьских чартерных рейсов (базовый аэропорт — Иркутск) — 4 из 25. На третьем месте в рейтинге непунктуальных авиакомпаний — «АЗУР эйр» (бывшая дочка авиакомпании «Ютэйр», базовый аэропорт — «Домодедово») — были задержаны 6,2% ее рейсов. И вот в ее случае мы имеем дело с большим пассажиропотоком: на 840 чартеров пришлось 52 рейса с задержкой. Из них 13 рейсов были задержаны на два часа, 16 — на три, 15 — на шесть.

«Якутия» же в октябре лидировала по задержкам и в регулярных рейсах: 226 случаев на 1 072 рейса (21%). На втором месте «АЛРОСА» (ранее принадлежала якутской горнорудной компании, ныне самостоятельное лицо, базовые аэропорты — якутский «Мирный» и «Домодедово») — 11,48% задержанных рейсов (из 697). На третьем — якутские «Полярные авиалинии» (к слову, принадлежат авиакомпании «Якутия») — 10,61% (64 задержанных рейса из 603). Для сравнения, «Аэрофлот» на регулярных рейсах заставил ждать пассажиров в октябре в 0,62% случаев (151 задержанный рейс из 24 295). Татарстанская компания «ЮВТ Аэро», сделавшая 557 рейсов, заставила своих пассажиров ждать только в четырех случаях.

Количество регулярных рейсов, выполненных российскими авиакомпаниями с задержкой, за 9 месяцев 2018 года

Авиакомпания Общее число рейсов Задержанных, в т.ч. Перевезено пассажиров, чел. Процент занятости пассажирских кресел, % Выполненных Задержанных % >2 час. >3 час. >4 час. ЯКУТИЯ авиакомпания 9 866 1 162 11,78% 301 192 РОЯЛ ФЛАЙТ авиакомпания 171 15 8,77% 6 4 САРАТОВСКИЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания 2 905 198 6,82% 54 36 НОРДСТАР 10 374 662 6,38% 204 125 КОМИАВИАТРАНС (АО) 3 319 210 6,33% 74 56 АЛРОСА авиакомпания 7 562 430 5,69% 170 95 ПОЛЯРНЫЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания 5 103 285 5,58% 96 81 КРАСАВИА 4 054 222 5,48% 110 42

«Якутии» отказано в международных линиях, «АЗУР эйр» постоянно штрафуют за опоздания

Бросается в глаза, что большая часть непунктуальных авиакомпаний базируется в регионах со сложными климатическими условиями. Известно, что среди причин задержек рейса — коммерческие (рейсы могут оказаться экономически нецелесообразными), неисправность самолета, плохая погода, забастовки, форс-мажор (теракты и проч.), и именно нелетная погода нередко фигурирует в объяснениях авиакомпаний. Самой скандальной причиной является, конечно, финансовая – отсутствие денег на топливо.

И если «Якутии» Росавиация в начале ноября 2018 года запретила осуществлять полеты на международных воздушных линиях из-за обнаруженных нарушений в эксплуатации «Боинга», а не по причине задержек рейсов, то компания «АЗУР эйр» регулярно оказывается в центре судебных разборок. Летом прошлого года ее оштрафовали в Свердловской области за «неоднократные задержки рейсов», осенью 2017 года она была оштрафована на 600 тыс. рублей. В январе 2018 года Федеральное агентство воздушного транспорта РФ предъявило к «АЗУР эйр» требование о сокращении чартерной программы из-за нехватки резервных ресурсов (что, как понятно из октябрьской сводки, не помогло).

Задержек рейсов стало меньше: авиакомпании и Росавиацию напугало банкротство «ВИМ-Авиа»

Тем не менее в Ростуризме сообщают, что нынешняя ситуация не идет ни в какое сравнение с прошлогодней, когда ежемесячно фиксировались задержки до 30% чартерных рейсов («а сейчас 3-4%»). И все потому, объяснили в ведомстве, что согласно новому регламенту Росавиации «авиакомпаниям, которые задерживают более 10% рейсов более чем на 2 часа, ограничивают чартерные рейсы — при этом обязательным условием является наличие одного резервного самолета». Согласно тому же регламенту, максимальная компенсация за задержки авиарейсов может составить 360 тыс. руб., а после присоединения РФ к Монреальской конвенции об авиаперевозках в августе этого года компенсация выросла «гипотетически» до 400 тыс. рублей. «Гипотетически», потому что и в том, и в другом случае ее выплатят, если пассажир обратится в суд и докажет размер понесенных убытков. Согласно подсчетам ряда экспертов отрасли, с начала года из-за овербукинга, задержек или отмены рейсов пострадали 4,5 млн человек — возможный размер компенсаций, на которую пассажиры могли бы претендовать, составил $2,5 млрд.

Пока же за свою непунктуальность авиакомпании могут расплачиваться лишь прекращением существования — точнее, сам факт постоянных задержек может свидетельствовать о катастрофическом финансовом состоянии предприятия. Так, согласно рейтингу пунктуальности авиакомпаний в январе — сентябре 2017 года, самой непунктуальной была авиакомпания «ВИМ-Авиа», задержавшая почти 20% своих рейсов из 10 тысяч. О трудностях авиакомпании стало известно как раз в конце сентября прошлого года, когда было задержано 19 рейсов более чем на 10 часов, и не по причине нелетной погоды, а из-за долгов авиакомпании за топливо. Четыре дня спустя президент РФ потребовал быстро решить проблему, месяц спустя полеты были прекращены, а осенью 2018 года Арбитражный суд Татарстана признал ООО «ВИМ-Авиа» банкротом. В этом году после многочисленных задержек рейсов прекратила существование еще одна авиакомпания (об этом см. ниже).

Количество международных чартерных рейсов из России, выполненных с задержкой более 2 часов, за 9 месяцев 2018 года

Авиакомпании Выполнено рейсов Задержано рейсов %% время задержки >2 ч. >3 ч. >4 ч. >5 ч. >6 ч. ЯКУТИЯ авиакомпания 387 50 12,92% 10 4 САРАТОВСКИЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания 71 7 9,86% 1 4 ИРАЭРО авиакомпания (АО) 60 4 6,67% 2 1 АЙ ФЛАЙ 1608 104 6,47% 28 20 РОЯЛ ФЛАЙТ авиакомпания (АО) 2967 161 5,43% 49 30 ИКАР авиакомпания (Красноярский край) 1304 67 5,14% 13 15 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР (ООО) а/к 3415 153 4,48% 56 32 УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания 1921 74 3,85% 43 21

Ожидания взрывного роста авиаотрасли не оправдались

По-видимому, «Ростуризм» прав — процент задержек по чартерам в этом году действительно уменьшился. А рейсов больше, в том числе и регулярных. Процент задержек по чартерам за первые 9 месяцев 2018 года, согласно данным аналитической службы «Реального времени», составил 3,07%, процент задержек регулярных рейсов на внутренних и международных линиях за тот же период достиг 3,7%. Если за первые 9 месяцев 2017 года российские авиакомпании выполнили 627 тыс. рейсов, то за тот же период 2018 года — уже 665,5 тыс. Тем не менее, вынуждены заметить, что прогнозы властей и экспертов о том, что в 2018 году произойдет резкий рост российской авиаотрасли благодаря проведению в стране чемпионата мира по футболу, который привлечет большее число иностранных туристов и подстегнет внутренний туризм, не слишком-то оправдались.

«Ютэйр» из-за невыгодных маршрутов заработала пятимиллиардный убыток – но Югра все равно не хочет ее спонсировать

В то же время выросла доля крупнейшей авиакомпании: если в 2017 году «Аэрофлот» совершил 181 тыс. рейсов, или 28,9% от общего числа, то в этом — уже более 200 тыс. рейсов или 30,2%. Число перевезенных пассажиров выросло с 24,8 млн человек до 26,7 млн. Однако обладатель прошлогоднего второго места опустился год спустя на третье: «Ютэйр» в 2017 году в первые 9 месяцев совершил 60 тыс. рейсов, а за тот же период этого года — 59,1 тыс., или 8,8% (перевезено 5,7 млн пассажиров). На второе место вышла авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines, принадлежит Владиславу и Наталии Филевым и базируется в новосибирском аэропорту «Толмачево» и «Домодедово»), которая увеличила количество рейсов с 58 тыс. до 75,7 тыс. (доля составила 11,38%). Число перевезенных «Сибирью» пассажиров достигло почти 9 млн человек.

Что же произошло с «Ютэйр»? Авиакомпания, базирующаяся в аэропорту Сургута, на 38,8% принадлежит Ханты-Мансийскому автономному округу (Югра), на 8,4% — Тюменской области, еще 50,1% у АК «Инвест», до последнего времени принадлежавшей НПФ «Сургутнефтегаз». Группа «ЮТэйр» по итогам первого полугодия получила убыток (до налогообложения) в размере 5,2 млрд руб. — в два с лишним раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,5 млрд руб.), следует из консолидированной отчетности компании по МСФО. В пассажирских перевозках он вырос на 20,2%, до 2,5 млрд руб. Проблема, видимо, в том, что до сих пор правительство ХМАО и «Ютэйр» «не пришли к единому мнению по новой схеме маршрутной региональной сети авиаперевозок компании, которая должна быть представлена главе региона до конца года». В «Ютейр» хотят, чтобы убытки по внутрирегиональным перевозкам (Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск) компенсировали региональные власти, а последние считают это невыгодным. Между тем, у владельца крупнейшего пакета акций «Ютэйр», компании АК «Инвест», убыток уже в 2017 году составил почти 3 млрд рублей! Отметим также, что по проценту занятости пассажирских кресел, напрямую влияющему на экономическую эффективность тех или иных рейсов, «Ютэйр» (80,1%) проигрывает и «Аэрофлоту» (81,6%) и «Сибири» (87,3%).

Любопытно, что наилучшая заполняемость пассажирских кресел из авиакомпаний, которые предоставили такие данные, у двух авиакомпаний с довольно высоким количеством задержанных рейсов. Фото Максима Платонова



Наилучшая заполняемость пассажирских кресел у авиакомпаний, аффилированных с турецкими операторами

Четвертое и пятое места по количеству выполненных рейсов продолжают занимать авиакомпании «Россия» и «Уральские авиалинии»: первая увеличила число рейсов с 50 тыс. до 52,8 тыс., вторая — с 42 до 44,8 тыс. Что показательно, обе компании уже опережают «Ютэйр» по пассажиропотоку. «Россия» перевезла за 9 месяцев 2018 года 9 млн пассажиров, что больше, чем не только у «Ютэйр», но и у «Сибири»; «Уральские авиалинии» перевезли 7 млн пассажиров и фактически вошли в первую тройку. Процент занятости кресел у «России» составил 87,8%, у «Уральских авиалиний» — 83,6%.

Любопытно, что наилучшая заполняемость пассажирских кресел из авиакомпаний, которые предоставили такие данные, у двух авиакомпаний с довольно высоким количеством задержанных рейсов: в уже упомянутой выше «АЗУР эйр» процент заполняемости составил 96,4, в «Роял Флайт» — 95,1. Обе компании, выполняющие туристические рейсы (считается, что они аффилированы с турецкими операторами), что объясняет и высокую заполняемость, вошли в список самых быстрорастущих компаний России — выручка той же «Роял Флайт» выросла с 2014 по 2017 год вчетверо. И будем объективными: за первые 9 месяцев 2018 года у «АЗУР эйр» особых проблем с задержками регулярных, да и, забегая вперед, чартерных рейсов, не было. На 1047 регулярных рейсов авиакомпании только 54 оказались задержаны (5,16%), из них 11 рейсов с задержкой более 5 часов и 12 рейсов — более 6 часов. Перевезти авиакомпания успела уже 3,3 млн человек (восьмое место в рейтинге пассажиропотока). А вот с «Роял Флайт» проблемы.

Как «Саратовские авиалинии» «взлетели» под новым брендом в апреле 2018 года и «приземлились» уже в мае

Да, по итогам 9 месяцев 2018 года рейтинг непунктуальных авиакомпаний, выполняющих регулярные рейсы, возглавляет «Якутия» — на 9,8 тыс. рейсов приходится 1 162 рейса с задержкой (или 11,78%). Заполняемость кресел невысокая — 79%, перевезено было 680 тыс. пассажиров — эти цифры объясняются региональной спецификой как «Якутии», так и приобретенных ею «Полярных авиалиний» (285 рейсов из 5,1 тыс. (или 5,6%) оказались с задержками). Впрочем, в прошлом году «Якутия» по непунктуальности занимала лишь пятое место.

Но «Роял Флайт» по числу задержанных рейсов занимал в прошлом году девятое место (6,1% рейсов), а год спустя авиакомпания вышла на второе с 8,7%. Авиакомпания обслуживает в основном туристические направления (Бангкок, Гоа, Хургада, Анталья и т. д.), поэтому и пассажиропоток у нее невысокий — 1,4 млн человек. В 15 случаях из 171 «Роял Флайт» заставила своих клиентов ждать. Это грозит «санкциями» со стороны «Росавиации», которая уже накладывала их на авиакомпанию за опоздания чартерных рейсов — об этом смотри ниже.

В 15 случаях из 171 «Роял Флайт» заставила своих клиентов ждать. Фото Максима Платонова



На третьем и четвертом местах по задержкам рейсов — авиакомпании «Саратовские авиалинии» и «Нордстар» (входит в группу «Норильский никель»). «Саратовские авиалинии» задерживали рейс в 6,8% случаев (из 2 905 рейсов), «Нордстар» — в 6,4% (из 10 374 рейсов), однако его пассажирам в 196 случаях приходилось ждать более 6 часов. Заполняемость кресел у «Нордстар» составила 79,3%, перевезла авиакомпания за 9 месяцев 2018 года 1,1 млн пассажиров.

Заполняемость кресел у «Саратовских авиалиний» одна из самых низких — всего 62,8%, и перевезено пассажиров было всего 190,2 тыс. Что объясняется очень просто: только-только заработавшая в апреле 2018 года под новым брендом («Ivolga Airlines») авиакомпания прекратила свою деятельность уже в мае («Реальное время» подробно писало об этом). Сделать это пришлось по результатам внеплановых проверок Федерального агентства воздушного транспорта, которое аннулировало сертификат эксплуатанта авиакомпании. Причиной назвали «формальный подход к устранению несоответствий и отсутствие должного контроля со стороны руководства авиакомпании». В итоге могут закрыть и базовый аэропорт компании — «Саратов-Центральный». Главной причиной, впрочем, стало крушение в феврале 2018 года в Раменском районе Московской области самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», вылетевшего из Домодедово в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

Задержки повлекли за собой сокращение чартерных программ у четырех авиакомпаний

Интересно, что ситуация с задержками регулярных рейсов почти аналогична картине с задержками чартерных. В топ-5 непунктуальных авиакомпаний вошли «знакомые все лица». За что еще в первом полугодии Росавиация несколько раз ограничивала число чартерных рейсов «согрешившим». Так, у «Якутии» процент задержанных чартерных рейсов составил почти 13% (50 из 387). В 25 случаях пассажирам пришлось ждать более 6 часов. На второе место попала авиакомпания «Саратовские авиалинии», успевшая, впрочем, совершить всего 71 рейс, из которых умудрилась семь задержать (9,8%). Замыкающая тройку «ИрАэро» (внутрисибирские и китайские направления) в октябре заняла уже второе место — выполнила еще меньше рейсов, 60, и четыре из них задержала. На четвертом и пятом местах «Ай Флай» и «Роял Флайт». «Ай Флай» задержал более 100 рейсов из 1 608 (6,5%), да еще в 44 случаях заставил пассажиров ждать более 6 часов. «Роял Флайт» задержал 161 рейс из 2 967.

В мае Росавиация сократила чартерные программы «Ай Флай» (на 10%), «Роял Флайт» (на 15%) и «Саратовских авиалиний», еще дышащих на тот момент (на 50%!). Решение было связано с «с многочисленными задержками и отменами рейсов за период с 15 апреля по 14 мая 2018 года, а также несоответствием представленных чартерных программ полетов имеющемуся резерву воздушных судов».

Что касается татарстанской компании «ЮВТ аэро», то она совершила лишь один чартерный рейс. Фото Максима Платонова



Лидер по чартерам — «АЗУР эйр». «ЮВТ Аэро» совершила лишь один рейс

Несмотря на неоднократные претензии к «АЗУР эйр», эта авиакомпания стала лидером по чартерным перевозкам по итогам 9 месяцев 2018 года, совершив 6,4 тыс. рейсов (и только 3,3% их было задержано). Что касается татарстанской компании «ЮВТ аэро», то она совершила лишь один чартерный рейс. О причинах этого «Реальное время» тоже писало.

Напомним, к началу летнего сезона воздушных перевозок авиакомпания не успела открыть прямые перелеты из Казани в Европу, которые обещали взрывной поток туристов к матчам ЧМ-2018. Все потому, что подготовленная менеджементом программа международных полетов «ЮВТ Аэро», несмотря на получение ею допуска «Росавиации», оказалась сорвана: бенефициары авиакомпании тянули с согласием на лизинг первых трех среднемагистральных самолетов и шансов выйти на зарубежные авиалинии у компании не оставалось. Между тем, в это футбольное лето она надеялась нарастить свой пассажиропоток вдвое, до 500 тысяч пассажиров в год. Данных о перевезенных пассажиров за первые 9 месяцев как по регулярным, так и по чартерным рейсам «ЮВТ Аэро» не предоставила. Всего же в этом году татарстанская авиакомпания совершила 5 695 рейсов, из которых задержала 158, или 2,77%: в 41 случае пассажирам пришлось скучать в залах ожидания более 6 часов.