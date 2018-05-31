Защищайтесь, соискатели!

В КФУ приостановили деятельность одного из 26 диссоветов, но скоро создадут еще 30

Фото: Максим Платонов

Деятельность совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук на базе КФУ по двум научным специальностям приостановило 22 марта Министерство образования и науки РФ. Причиной этого, как выяснило «Реальное время», стала жалоба уличенного в плагиате соискателя. Но скоро КФУ реализует полученное им в конце прошлого года право создавать собственные диссоветы. А 23 мая Минобрнауки РФ выдало разрешения на создание советов по защите диссертаций и ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр РАН».

Пропавший соискатель

О том, как пойманный на плагиате московский соискатель кандидатской степени в отместку насолил ученым мужам из КФУ, «прикрыв» диссертационный совет по двум специальностям — «Общая психология, психология личности, история психологии» и «Психология развития, акмеология», корреспонденту «Реального времени» рассказал проректор КФУ по научной деятельности Данис Нургалиев:

— В конце прошлого года в этот диссертационный совет поступили две диссертации по психологии, защита которых проходила не у нас. Кандидатскую защищали в Москве — в Российской академии государственной службы при президенте РФ, а докторскую — в Ижевске. Соискатели также не имеют отношения к КФУ. В обеих диссертациях была обнаружена большая доля плагиата, и задачей нашего совета было дать по ним заключение. В обоих случаях заключение было однозначным — лишить ученой степени. Согласно утвержденному порядку проведения заседания диссертационного совета при рассмотрении заявления о лишении ученой степени, оно должно проводиться по возможности в присутствии автора. То есть его присутствие не обязательно, но желательно. Мы же обязаны известить автора о заседании. Но автора кандидатской диссертации мы просто не смогли найти! ВАК (Высшая аттестационная комиссия при Минобрнауки РФ) не предоставил нам его контактов, и мы направили ему письмо на адрес диссертационного совета, где он защищался. Сделали все, что могли, формальности были соблюдены, однако в марте ВАК нас известил о нарушениях. И деятельность совета приостановили.

Но Нургалиев полагает, что приостановили ее ненадолго. И вообще воспринимает этот факт как рутинный, обыденный:

— Скорее всего, тут просто какая-то ошибка вышла. Во всяком случае, это событие ни КФУ, ни нашим соискателям ущерба не причинило. Мы уже направили в ВАК письмо, копии документов, свидетельствующих о том, что установленный порядок мы не нарушали и добросовестно делали все, чтобы известить автора диссертации о заседании совета, на котором рассматривалась его работа.

О том, как пойманный на плагиате московский соискатель кандидатской степени в отместку насолил ученым мужам из КФУ, рассказал проректор КФУ по научной деятельности Данис Нургалиев. Фото kpfu.ru



«У себя же и списывают»

Проректор КФУ по научной деятельности предположил, что причиной жесткой реакции сверху могли быть шаги, предпринятые либо облеченными властью доброжелателями уличенного в плагиате кандидата, либо руководством научного учреждения, в стенах которого вырастили ученого, не гнушающегося списывать у коллег.

А на вопрос корреспондента «Реального времени» о причинах, толкающих соискателей на плагиат, и о том, насколько часто грешат «списыванием» соискатели ученых степеней из КФУ, Данис Нургалиев заметил, что плагиат, выявленный с помощью компьютерных технологий, может на поверку оказаться вовсе не плагиатом. Дескать, процитировал соискатель ученой степени в своей работе несколько своих же ранее опубликованных статей, а программа уже делает вывод: «Списано!» И добавил:

— Среди диссертаций наших соискателей нет таких, в которых были бы выявлены элементы плагиата — такие работы просто не доходят до защиты, их выявляют на стадии проверки.

— Хотя я вообще не могу понять, зачем в последнее время все так стремятся получить ученую степень, — добавил Нургалиев. — Ну не можешь сам сказать нового слова в науке, и не надо! Степень нужна ученому, преподавателю вуза, а зачем она чиновнику или бизнесмену, успешному руководителю крупного предприятия?! На Западе нигде такого нет…

Ежегодно в КФУ защищают свыше 200 кандидатских и 15—20 докторских диссертаций, говорит Нургалиев

Все круче и круче

Данис Нургалиев считает, что деятельность диссертационного совета КФУ по психологии вряд ли приостановили надолго, ведь процесс подготовки диссертаций идет непрерывно, а значит, должны проходить защиты:

— Ежегодно в КФУ защищают свыше 200 кандидатских и 15—20 докторских диссертаций. А диссертацию, которая не прошла проверку у нас, успели отклонить и в другом диссертационном совете — в Костроме.

Но куда больше, чем вопрос о возобновлении деятельности одного отдельно взятого диссовета, Даниса Нургалиева занимают приятные хлопоты по созданию в КФУ собственных диссертационных советов. Эта работа началась после того, как в прошлом году КФУ получил такое право в числе 19 российских вузов и четырех научных учреждений.

— Московский и Санкт-Петербургский университеты уже реализовали этот опыт, а мы вышли на финишную прямую. — сообщил он. — На прошлой неделе мы утвердили последний необходимый документ — о составе аттестационной комиссии. Мы сможем присуждать ученые степени в 16 научных отраслях. Сейчас у нас работают 26 диссертационных советов, утвержденных ВАК при Минобразования РФ. С 1 сентября 2019 года все ваковские советы становятся нашими. И к ним прибавятся еще порядка трех десятков: у нас много специальностей, по которым специалисты есть, а советов нет… По количеству отраслей науки мы один из самых крутых вузов страны, круче, пожалуй, только Московский и Петербургский университеты.

«Продиктовано требованиями времени»

23 апреля КГЭУ получил разрешение на создание совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук по двум специальностям: «Электромеханика и электрические аппараты» и «Энергетические системы и комплексы».

— У нас по этим специальностям проходят обучение аспиранты, а кроме того, есть много работников энергетических предприятий, специалистов, имеющих богатый научный материал, который позволяет им претендовать на соискание ученой степени в этой области, так что совет будет востребован, — сообщил «Реальному времени» проректор по научной работе Эмиль Шамсутдинов.

— Значение нового совета для вуза трудно переоценить, ведь кандидатские и докторские степени — это подтверждение квалификации тех сотрудников нашего университета, которые в дальнейшем будут развивать в нем научные исследования. А нашему региону и всему Приволжскому федеральному округу это даст возможность напитать энергетическую отрасль теми кадрами, в которых она нуждается именно сейчас. Сейчас ведь прослеживается определенная тенденция: именно по этим двум специальностям идет развитие промышленности, так что мы работаем, так сказать, на злобу дня.

По словам Шамсутдинова, получить разрешение на создание нового диссертационного совета особой сложности для вуза не представляло:

— Для этого нужно иметь соответствующий кадровый потенциал и материальную базу, а они у нас есть. Поэтому и сложностей не возникло: документы в Минобрнауки мы подали в феврале, а в мае уже получили добро.

Это третий диссертационный совет, открывающийся в КГЭУ, и к пяти специальностям, по которым проходили защиты, с его открытием добавятся еще три. Работу диссоветов на памяти Эмиля Шамсутдинова ни разу здесь не приостанавливали:

— Это ведь происходит в первую очередь в тех случаях, когда совет не очень внимательно относится к научной экспертизе работ соискателей. У нас такого за время, что я занимаю должность проректора, точно не было.

Всего же в Энергоуниверситете за прошлый год прошли две защиты докторских диссертаций и 13 кандидатских.

В Энергоуниверситете за прошлый год прошли две защиты докторских диссертаций и 13 кандидатских. Фото Максима Платонова

Операция «реорганизация»

Разрешение на создание совета по защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук по трем специальностям — «Органическая химия», «Физическая химия» и «Химия элементоорганических соединений» Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр РАН», как выяснилось, получил в рамках деятельности по реорганизации. Как сообщила «Реальному времени» главный ученый секретарь ученого совета Суфия Зиганшина, реорганизация ФИЦ «КазНЦ РАН» произошла в ноябре прошлого года путем присоединения к нему Казанского физико-технического института им. Е.К. Завойского, Института механики и машиностроения, Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова, Казанского института биохимии и биофизики, Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства, Татарского научно-исследовательского института агрохимии и почвоведения, Института энергетики и перспективных технологий и поликлиники Казанского научного центра РАН.

— В трех из присоединенных институтов были свои диссертационные советы — это ИОФХ, физтех и институт биохимии и биофизики, — пояснила Зиганшина.

— В июле прошлого года диссертационные советы закрыли, последняя защита диссертации прошла 2 июля в физтехе, а потом мы вошли в режим реорганизации. Разрешением на создание диссертационного совета, полученным нами 23 мая, фактически был восстановлен диссовет ИОФХ. До реорганизации там было два совета, но они во многом дублировали друг друга, поэтому после реорганизации были поданы документы на создание одного. Но количество специальностей, по которым будет проводиться защита, не изменилось. В ближайшее время мы ждем подтверждения на восстановление биологического и физического диссертационных советов. Специальности останутся те же, новых пока не прибавится.