Список персон

Мингазов Вагиз Василович

Гос. ведомства, Органы федеральной власти
Мингазов Вагиз Василович

Общая информация

Руководитель филиала ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по РТ, депутат Государственного Совета РТ пятого созыва

Родился 11 декабря 1955 года.

Образование:

1978 год — Казанский государственный ветеринарный институт (специальность «Ветеринария»)

Трудовая деятельность:

В 1978 — 1984 гг. — главный зоотехник, директор совхоза «Ватан».

В 1984 — 1985 гг. — директор совхоза «Северный».

В 1985 — 1988 гг. — начальник районного управления сельского хозяйства и продовольствия.

В 1988 — 1990 гг. — первый секретарь Арского райкома КПСС.

В 1990 — 1998 гг. — председатель райсовета.

В 1992 — 1998 гг. — глава администрации Арского района.

В 1998 — 2006 гг. — генеральный директор ОАО «Холдинговая компания „Татарстан сэтэ“.

В 2004 — 2009 гг. — депутат Государственного совета РТ третьего созыва.

В 2006 — 2011 гг. — генеральный директор ОАО „Вамин Татарстан“.

В 2009 — 2011 гг. — депутат Государственного совета РТ четвертого созыва.

В 2011 г. — председатель совета директоров ОАО „Вамин Татарстан“.

В 2011 — 2014 гг. — член совета федерации федерального собрания РФ.

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

С 31 октября 2014 г. — руководитель филиала ФГУ „Российский сельскохозяйственный центр“ по РТ.


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г. Казань ул. Даурская, 14
  • Телефон: (843) 277-82-09
  • Email: rscrt@mail.ru
  • Сайт: http://rosselzentr.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 02.05.2018

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