Список персон

Иванов Дмитрий Алексеевич

Гос. ведомства, Администрации районов республики
Иванов Дмитрий Алексеевич

Общая информация

Родился 05 августа 1972г. в с. Чистопольские Выселки Чистопольского района ТАССР.

Образование:

1991 год — Чистопольский совхоз-техникум (специальность «Механизация сельского хозяйства» )

2000 год — Казанский государственный педагогический институт( специальность«Физическая культура» )

2013 год — Казанский (Приволжский) федеральный университет (специальность «Инженер системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения» )

2011 год — Профессиональная переподготовка в ФГПО ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» ( магистр государственно-общественного управления )

2013 год — Стажировка в Колледже государственной службы Республики Сингапур

2015 год — курсы повышения квалификации в Московской школе управления «СКОЛКОВО» по программе «Эффективное управление: стратегия, действия, результаты»

2016 год — обучение в Европейском Деловом Союзе по программе «Структура государственного и муниципального управления-австрийский опыт»

2016 год — обучение в АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка» по программе «Современные технологии менеджмента и их использование в реформе государственного управления

2016 год — Программа профессиональной переподготовки по обучению команд, управляющих проектами развития моногородов в Московской школе управления «СКОЛКОВО»


Трудовая деятельность:
В 1994 — 1995 гг. — охранник обменного пункта АКБ «Татинвестбанк».
В 1995 — 1997 гг. — инструктор центрального спортивного клуба Госкомспорта РТ, г. Казань.
В 1998 — 2004 гг. — инструктор спортивно-оздоровительного цеха ОАО «Татнефть», г. Альметьевск.
В 2004 — 2010 гг. — директор ООО «Чистопольского комбината по переработке сельскохозяйственной продукции „Закамье“.
В 2010 — 2012 гг. — руководитель Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района РТ.
С января по май 2012 г. — и.о. начальника Управления по охране и использованию объектов животного мира РТ.
В 2012 — 2014 гг. — начальник Управления по охране и использованию объектов животного мира РТ.
С 22 сентября 2014 г. — по 16 октября 2014 г. И.о. Руководителя Исполнительного комитета — Первый заместитель Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района РТ.
С 17 октября 2014 г. — по 21 сентября 2015 г. Руководитель Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района РТ.
С 22 сентября 2015 г. — Глава Чистопольского муниципального района РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Чистополь
  • Адрес: 422980, г. Чистополь, ул. Бебеля, 129
  • Телефон: (84342) 5-43-60
  • Email: chistay@tatar.ru
  • Сайт: chistopol.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 27.04.2018

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