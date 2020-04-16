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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: детское кафе «Сказка» в Казани, 1970-е годы

07:00, 16.04.2020 4 Сюжет: К 100-летию ТАССР

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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: детское кафе «Сказка» в Казани, 1970-е годы
Фото: из архива кафе «Сказка»

В 1970 году в Казани открылось легендарное заведение, одно из первых детских кафе в Союзе — знаменитая «Сказка» на Баумана. Оно пережило и сытые семидесятые, и тревожные восьмидесятые, и лихие девяностые, и спокойные нулевые — вот уже полвека «Сказка» приносит радость детям и лелеет свою славу.

Открывалась «Сказка» как филиал другого знаменитого казанского ресторана — Дома татарской кулинарии (в свою очередь, он появился на Баумана в 1969 году). Шеф-повар ДТК, знаменитый татарский кулинар Юнус Ахметзянов разрабатывал первое меню и для «Сказки» — и до сих пор выпечку здесь готовят по его оригинальным рецептам.

Администратором «Сказки» стала 23-летняя Людмила Шарипова, студентка педагогического института. Персонал, который работал с детьми — и официантки, и администратор, по замыслу руководства кафе, должны были обязательно иметь педагогическое образование, ведь работать предстояло с детьми. Людмила Тимофеевна Шарипова и ее муж Минулла Нурмиевич руководили «Сказкой» до середины 2000-х годов.

С самого начала здесь вводили высочайшие стандарты гигиены: мало того, что к советскому общепиту в принципе выдвигались очень жесткие требования, так еще и работать предстояло с детьми. В одном из интервью Людмила Тимофеевна вспоминала, как завела специальный график смены тряпок официантками и купила для этих целей целый тюк марли, как ложки прокаливали в духовке, как посуду мыли горчичным порошком и как строго проходили санитарно-гигиенические проверки в «Сказке».

Людмила Шарипова с маленькими гостями «Сказки», 1970-е годы

Здесь делали все, чтобы малышам было интересно: официантки работали в костюмах Красной Шапочки, блюдам придумывали сказочные названия («Синьор Помидор», «Зайчик», «Ежик»). И поначалу в зал пускали строго только детей: родителям предлагалось ждать окончания трапезы в холле (для них пришлось установить специальные банкетки). Практически с самого начала существования кафе в нем появился своеобразный живой уголок: черепашки, рыбки, попугай. А в восьмидесятых в витрине «Сказки» жило беличье семейство — правда, потом животных пришлось отдать: белок в живой уголок школы, попугая (уже второго по счету) — в зоопарк.

Дети обожали «Сказку», это была мечта мальчишек и девчонок всей Казани, сюда возили целые классы на каникулах. Здесь организовывали детские праздники (причем не только стандартные Новый год или День знаний, но и, например, День Гайдара), снимали передачи. В семидесятых образовывались очереди из желающих порадовать малышей походом в специальное кафе, да и в восьмидесятых кафе никогда не пустовало.

«Сказка» и по сей день остается одним из символов Казани, любимым местом многих поколений татарстанцев. Символично, что сейчас кафе руководит сын Шариповых — Михаил. Семейная династия не прервалась.

Людмила Губаева
Справка

При подготовке материала использовались фотографии из архива кафе «Сказка», опубликованные в открытых источниках.

Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу: gubaeva@realnoevremya.ru

ОбществоИстория Татарстан
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 07:05
    Очень мило.
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  • Анонимно 08:10
    Вот она подлинная, народная История ТАССР и СССР - начиная от счастливого межнационального брака и кончая общенародной заботой о детях.

    Советские люди помнили страшные, кровавые годы "революции", Гражданской войны, коллективизации и индустриализации, "малого" и "большого" терроров, развязанных марксистской партией, Великой Отечественной войны, послевоенного восстановления промышленности и сельского хозяйства и др, в который больше всего страдали и погибали дети.

    Поэтому, как только жизнь в СССР стала потихоньку налаживаться в 1960 - 1970- е годы (у власти марксистов сменили коммунисты), так сразу народ направил основные усилия на улучшения жизни детей.
    Это был ещё один подвиг советских людей - самое лучшее детям.

    Водил в эту легендарную "Сказку" и детей, и внуков - они были счастливы и довольны.

    Спасибо за "Сказку" и за сохранение Памяти.

    Но очень скоро нео-марксисты попытаются взять реванш и развяжут "ленинскую" "перестройку" - и жизнь советских людей вновь превратится в ад - и опять в первую очередь будут страдать дети.

    Но впереди еще полтора десятилетия счастливой беззаботной жизни для многих десятков советских семей многонационального СССР, наполненной "маленькими" семейными радостями.
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  • Анонимно 09:07
    Иди на субботник, в каждой ветке воробей
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    Анонимно 09:45
    Весенний выброс яда, господин всем и всеми недовольный?
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