В Казани могут построить два моста через Волгу

Центр Казани планируют разгрузить от дорожных пробок в часы пик. Предполагается, что сделать это поможет запланированное на перспективу строительство двух новых мостов через Волгу.

Когда их построят, пока неизвестно. Главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева заявила, что такой вариант выходит за временные рамки осуществления генплана и рассматривается на будущее.

Подробнее о прошедшей сегодня пресс-конференции по поводу нового генплана города — в материале «Реального времени».