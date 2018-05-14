Доходы сити-менеджера Кирова в 2017 году уменьшились в пять раз — до почти 1,5 миллиона рублей

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На официальном сайте администрации города Кирова опубликованы сведения о доходах и имеющейся недвижимости сити-менеджера Ильи Шульгина за 2017 год.

В своей декларации о доходах за 2017 год Илья Шульгин указал, что заработал 1,477 млн рублей. Супруга Шульгина заработала всего 57 тыс. рублей. У Шульгина есть пять дачных домов и автомобиль Audi Q7.

Отмечается, что в предыдущем году Шульгин задекларировал 6,852 тыс. рублей. Таким образом, доходы сити-менеджера после переезда в Кировскую область сократились в пять раз, сообщает «Вятский наблюдатель».

Ранее стало известно, что в департаменте образования администрации Кирова прошли обыски. Правоохранительные органы выяснили, что деньги, полученные на «оказание муниципальной услуги по присмотру и уходу за детьми в дошкольных образовательных учреждениях», потратили не по назначению.