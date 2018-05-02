ВОЗ: ежегодно в мире из-за загрязнения воздуха умирают 7 млн человек

Семь миллионов человек умирают каждый год от болезней, связанных с последствиями загрязнения воздуха. Об этом сказано на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

При этом более 90% таких смертей зафиксировано в странах с низкими доходами населения, которые расположены в Азии и Африке.

Девять из десяти человек дышат загрязненным воздухом. Кроме того, по данным ВОЗ, свыше 40% людей в мире не имеют доступа к «чистым технологиям приготовления пищи».

ВОЗ признает, что загрязнение воздуха является критическим фактором риска неинфекционных заболеваний, вызывая четверть (24%) всех смертей взрослых от болезней сердца, 25% смертей от инсульта, 43% от хронической обструктивной болезни легких и 29% от рака легких.



Ранее в ВОЗ сообщили, что из-за загрязнения окружающей среды в мире каждый год погибают 1,7 миллиона детей.