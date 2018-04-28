В Оренбуржье закрыли ТЦ «Универмаг» и кинотеатр «Орск»

Судебные приставы закрыли в Орске киноцентр «Орск» и ТЦ «Универмаг». Также должен быть закрыт центр «ДетвоRRа».

С исковым требованием запретить эксплуатацию этих зданий до устранения всех нарушений правил противопожарной безопасности в суд обратился прокурор Ленинского района, передает ural56.ru.

Директор ТЦ «Универмаг» Сергей Манзурин заявил, что большая часть нарушений уже устранена. Он назвал закрытие центра неожиданностью. По словам предпринимателя, представителей «Универмага» на заседание суда, который решал вопрос о закрытии ТЦ, не пригласили.

Напомним, что в середине апреля в Оренбурге приставы принудительно закрыли ТК «Три кита». Причиной также стали проблемы с безопасностью.

