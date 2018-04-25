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В Армении опровергли отставку врио премьер-министра Карена Карапетяна

16:51, 25.04.2018
В Армении опровергли отставку врио премьер-министра Карена Карапетяна
Фото: government.ru

Сообщения СМИ об отставке и. о. премьер-министра Армении Карена Карапетяна не соответствуют действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь Арам Араратян.

«Новости об отставке Карена Карапетяна являются дезинформацией и не соответствуют действительности», — написал он в Facebook.

Напомним, 23 апреля премьер-министр страны Серж Саргсян подал в отставку. Массовые протесты против его назначения, которое произошло 17 апреля, длились с 13 апреля. Врио премьер-министра Армении вместо Саргасяна был назначен Карен Карапетян.

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