В Армении опровергли отставку врио премьер-министра Карена Карапетяна

Сообщения СМИ об отставке и. о. премьер-министра Армении Карена Карапетяна не соответствуют действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь Арам Араратян.

«Новости об отставке Карена Карапетяна являются дезинформацией и не соответствуют действительности», — написал он в Facebook.

Напомним, 23 апреля премьер-министр страны Серж Саргсян подал в отставку. Массовые протесты против его назначения, которое произошло 17 апреля, длились с 13 апреля. Врио премьер-министра Армении вместо Саргасяна был назначен Карен Карапетян.