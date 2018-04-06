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Минниханов присвоил трем медикам звание «Заслуженный врач РТ»

15:59, 06.04.2018
Минниханов присвоил трем медикам звание «Заслуженный врач РТ»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов присвоил трем медикам почетное звание «Заслуженный врач РТ». Соответствующий указ, подписанный 2 апреля, опубликован на сайте главы РТ.

Звание получили заведующая гинекологическим отделением, врач акушер-гинеколог Нижнекамской ЦРБ Эльмира Магомедова, заведующий неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения, врач-невролог высшей квалификационной категории МКДЦ Тимур Демин и ведущий консультант отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения Управления лечебной и профилактической помощью Минздрава РТ Наиля Гайнанова.

Они удостоены почетного звания за «заслуги в деле охраны здоровья населения и многолетний добросовестный труд».

Ранее Минниханов присвоил звание «Народный артист РТ» трем татарстанским деятелям культуры.

ОбществоМедицина Татарстан
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