Минниханов присвоил трем медикам звание «Заслуженный врач РТ»
Президент Татарстана Рустам Минниханов присвоил трем медикам почетное звание «Заслуженный врач РТ». Соответствующий указ, подписанный 2 апреля, опубликован на сайте главы РТ.
Звание получили заведующая гинекологическим отделением, врач акушер-гинеколог Нижнекамской ЦРБ Эльмира Магомедова, заведующий неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения, врач-невролог высшей квалификационной категории МКДЦ Тимур Демин и ведущий консультант отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения Управления лечебной и профилактической помощью Минздрава РТ Наиля Гайнанова.
Они удостоены почетного звания за «заслуги в деле охраны здоровья населения и многолетний добросовестный труд».
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