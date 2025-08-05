Пострадавшим при взрыве в Саратове выплатят более 168 млн рублей на новое жилье

Владелец квартиры площадью около 40 кв. м сможет получить свыше 3,5 млн рублей

Правительство Саратовской области выделило более 168 млн рублей из резервного фонда на выплаты владельцам квартир в подъезде, обрушившемся в результате взрыва бытового газа в доме на улице Блинова в Саратове. Средства предназначены для приобретения нового жилья, о чем сообщается в Telegram-канале регионального кабмина.

Распоряжение о выделении средств подписал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

30 июля губернатор заявлял, что пострадавшим будут направлены выплаты для покупки жилья, рассчитанные исходя из установленной Минстроем России стоимости квадратного метра в регионе. По его словам, например, владелец квартиры площадью около 40 кв. м сможет получить свыше 3,5 млн рублей.

— Механизм обеспечения жильем займет гораздо меньше времени, чем другие варианты, — подчеркнул Бусаргин. Помимо этого, собственники получат материальную помощь за утраченное частично или полностью имущество и выплаты за повреждение автомобилей. Всего в обрушившемся подъезде находилось 39 квартир разной площади и планировки.

Взрыв газа в жилом доме в Саратове произошел 25 июля. В результате трагедии обрушился подъезд, погибли семь человек, включая одного ребенка. Поисково-спасательные работы завершились 27 июля. Власти ранее пообещали выплатить семьям погибших по 1 млн рублей матпомощи.

Рената Валеева