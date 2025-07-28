В Татарстане за сутки пожарные 13 раз выезжали на тушение пожаров

Специалисты также выезжали по ложным вызовам 18 раз

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Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за минувшие сутки, 27 июля, 13 раз выезжали на тушение пожаров. Семь из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

По данным ведомства, пожарные также 18 раз выезжали по ложным вызовам: четыре раза — на взаимодействие с другими службами и девять раз — для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах не зафиксировали происшествий.



Дарья Сайфиева