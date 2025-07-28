В Татарстане за сутки пожарные 13 раз выезжали на тушение пожаров
Специалисты также выезжали по ложным вызовам 18 раз
Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за минувшие сутки, 27 июля, 13 раз выезжали на тушение пожаров. Семь из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
По данным ведомства, пожарные также 18 раз выезжали по ложным вызовам: четыре раза — на взаимодействие с другими службами и девять раз — для ликвидации последствий ДТП.
На водных объектах не зафиксировали происшествий.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».