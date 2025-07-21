В Казани в очереди на получение муниципального жилья стоят 11,2 тыс. семей
За первое полугодие очередь сократилась на 1498 семей
В 2025 году в очереди на получение муниципального жилья в Казани стоят более 11,2 тыс. нуждающихся семей. Об этом сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии Казани.
За первое полугодие очередь сократилась на 1498 семей. В 2024 году очередность на получение такого жилья составляла свыше 12,7 тыс. семей.
В 2025 году в Казани также предоставлено 21 жилое помещение по договорам социального найма, в том числе 3 квартиры получили граждане, страдающие тяжелыми заболеваниями.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили пересмотреть критерии нуждаемости семей для назначения социальных пособий.
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