В Казани в очереди на получение муниципального жилья стоят 11,2 тыс. семей

За первое полугодие очередь сократилась на 1498 семей

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В 2025 году в очереди на получение муниципального жилья в Казани стоят более 11,2 тыс. нуждающихся семей. Об этом сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии Казани.

За первое полугодие очередь сократилась на 1498 семей. В 2024 году очередность на получение такого жилья составляла свыше 12,7 тыс. семей.

В 2025 году в Казани также предоставлено 21 жилое помещение по договорам социального найма, в том числе 3 квартиры получили граждане, страдающие тяжелыми заболеваниями.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили пересмотреть критерии нуждаемости семей для назначения социальных пособий.



Дарья Сайфиева