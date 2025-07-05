Московский Сабантуй объединил гостей со всей России в «Коломенском»

Праздничный майдан в музее-заповеднике «Коломенское» сегодня принимал многочисленных гостей со всех уголков России, традиционно собрав представителей разных возрастов, национальностей и вероисповеданий. От имени Раиса Татарстана, парламента и Правительства республики москвичей и гостей столицы поприветствовал Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин.

— Сабантуй — праздник, пришедший к нам из глубины веков, и важно, что мы сохранили и передаем из поколения в поколение этот замечательный праздник. Издавна он был символом уважения сельским труженикам. В Татарстане в мире и согласии проживают представители 175 национальностей, по-добрососедски мы и праздники отмечаем, и эффективно трудимся вместе. Такой единый народ никогда не победить, — подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Мухаметшин отметил, что майдан Московского Сабантуя стал местом встречи представителей разных национальностей и вероисповеданий, что способствует укреплению единства народов.



В центре майдана были развернуты «татарская» и «башкирская» этнографические деревни, представляющие собой аутентичные стилизованные подворья. Гости праздника смогли прикоснуться к быту, познакомиться с культурой, традициями и обычаями братских народов, услышать башкирскую и татарскую речь. Организованы народные игры и ярмарки изделий национальных промыслов.

Татарскую деревню в этом году представили давние партнеры московского Сабантуя — представители Набережных Челнов под руководством мэра города Наиля Магдеева. Республику Башкортостан традиционно представили Кармаскалинский и Зианчуринский муниципальные районы.

Праздничная программа включала концерт с участием звезд татарской и башкирской эстрады и мастеров сцены.



Рената Валеева