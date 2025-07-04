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Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +26 градусов

07:00, 04.07.2025

В отдельных районах гроза

Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +26 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, днем местами, в отдельных районах гроза.

Ветер западный, северо-западный 6—11 м/с, местами порывами до 14 м/с, при грозах кратковременные усиления 15—18 м/с. Утром температура составит около +17 градусов. Днем ожидается от +21 до +26 градусов.

Галия Гарифуллина

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