Экс-тренера «Рубина» Курбана Бердыева заметили в Казани

Он в качестве волонтера поучаствовал в восстановлении старинного дома на фестивале «Том Сойер Фест»

Экс-тренер «Рубина» Курбан Бердыев в качестве волонтера поучаствовал в восстановлении старинного дома на фестивале «Том Сойер Фест».

— [Он] помогал нам вырезать узоры и шкурить детали. И сделал комплименты нашим волонтерам, что мы очень добросовестно работаем, — сообщили организаторы.

В начале июня СМИ сообщили, что Курбан Бердыев уехал из Азербайджана в Россию и перестал отвечать на звонки руководства «Турана», который тренировал. Позже спортивный директор клуба Самед Насибов опроверг информацию о «пропаже». По словам функционера, 72-летний специалист продолжит работу в азербайджанском клубе.

Ранее местные СМИ сообщали, что Бердыев перестал выходить на связь с руководством «Турана» после окончания сезона.

Денис Петров